Entrevista. Carla Suárez: "El partido con Errani me dejó un sabor de boca amargo"

Han transcurrido más de cuatro años desde aquella victoria que hizo saltar a la fama a Carla Suárez Navarro (Las Palmas, España. 1988). Ese Abierto de Australia (2009) en el que la tenista española apeó, entre otras, a Venus Williams. A sus 21 años, la canaria deslumbró alcanzando los cuartos de final. Desde entonces ha habido mucho sufrimiento. Lesiones e irregularidad. Pero todo ha llegado a su fin. Carla Suárez está firmando su mejor campaña. Sin esa presión del pasado, y perfecta físicamente, es consciente de sus grandes cualidades. Se ha convertido en la sexta española en adentrarse entre las 20 mejores del ranking WTA. Pero su objetivo va más allá: alcanzar el top ten.

Pregunta. ¿Cómo comenzó su pasión por el tenis?

Respuesta. Mi pasión por el tenis empezó cuando yo tenía 10 añitos. Cogí una raqueta por primera vez y desde entonces no la he dejado.

P. De Canarias a Barcelona para crecer como tenista. El tenis requiere muchos sacrificios, ¿verdad?

R. Sí. En mi caso uno de los mayores sacrificios fue tener que dejar a mi familia en Gran Canaria para venirme a Barcelona a vivir sola, a una ciudad nueva que conocía muy poco y sobre todo con entrenadores y compañeros nuevos.

P. ¿Quién ha sido su mayor rival en categorías inferiores?

R. Sinceramente yo recuerdo muchos enfrentamientos y una rivalidad que ahora se ha quedado en amistad con Maite Gabarrús. Ella tenía un año menos que yo y me daba mucha guerra. Algunas veces ganaba ella y otras yo. Lo mejor de todo es que mantengo buena amistad a día de hoy.

P. ¿Ha entrenado el revés junto a Nicolás Almagro, o ha usado su misma técnica en entrenamientos?

R. No, la verdad que el revés de Almagro es muy bonito y efectivo pero nunca lo he entrenado con él, ni tampoco nos lo enseñaron juntos.

P. Ha sufrido lesiones que han aplazado su progresión. ¿A largo plazo le ha servido el sufrimiento?

R. Sí, he sufrido varias lesiones. Una de codo y otra de tobillo, y las dos me tuvieron fuera de competición varios meses. Pero el sufrimiento y la recuperación te hacen madurar y volver con más ganas a la competición.

P. “Fue difícil gestionar el hecho de pasar a ser una referencia que había generado grandes expectativas”, comentó en Puntodebreak Xavi Budó. ¿Cree que le puede pasar lo mismo a las que vienen por detrás?

R. Creo que las cosas extradeportivas son las más difíciles de gestionar y más si cuando eres joven haces grandes resultados. El escuchar cosas de la prensa o leerlas, saber llevar la presión...son cosas que hay que ir viviéndolas y aprenderlas. Espero que las jovenes sepan gestionarlo o no les cueste aprenderlo.

P. Hablando de las promesas de la Armada, son muchas las que siembran esperanzas (Lara, Tita, Garbiñe, Sara…) Suenan más nombres que en la ATP, pero se sigue castigando al tenis femenino. ¿Qué te parece la desaparición de torneos como Marbella y Barcelona?

R. Para nosotras son noticias tristes porque tener torneos en España puede ayudar a muchas chicas. Jugar en casa siempre nos gusta y es una lástima no poder tener en España un torneo WTA femenino (salvo Madrid).

P. Centrándonos en aspectos actuales, ¿Satisfecha con el papel hecho en Roland Garros?

R. En Roland Garros he hecho unos octavos de final que me han costado mucho. Hacía cinco años que no conseguía ganar tres partidos y la verdad es que ha sido un Roland Garros positivo. "Ha sido un Roland Garros positivo" Pero el partido que se me escapó con Errani me dejó un sabor de boca amargo. Podía haber sido un aún más positivo.

P. ¿Cuál cree que fue el motivo por el que no pudiste cerrar contra Errani? ¿Sara te acabó minando la moral, cansancio o nervios?

R. No tuve nervios a la hora de cerrar, pero quizás dejé de usar mi revés paralelo en momentos determinados y poco a poco Sara fue creciendo. El partido estuvo muy igualado y fueron pequeños detalles los que marcaron el partido. En el tercer set Sara mentalmente estuvo muy fuerte y a mí me costó estar a ese nivel.

P. ¿Es menos importante el cambio de superficie en el tenis femenino que en el masculino? Tú misma has ganado a Errani en Australia y no has podido con ella recientemente en París, cuando Errani es quizás más todoterreno y tú una terrícola.

R. Bueno las diferentes superficies en chicas también se notan. Las sacadoras juegan mejor en rápida, las que usan el revés cortado bastante, la hierba les favorece, y las que juegan con cambios de altura y dándole bote a la bola prefieren la tierra. Pero creo que esa diferencia cada vez se va notando menos. Errani ha demostrado que puede hacer grandes resultados en cualquier tipo de pista. En cuanto a mí, sí, prefiero la tierra batida.

P. Nunca ha superado los octavos de final en Wimbledon. ¿Tiene algún objetivo marcado de cara a esta gran cita?

R. Mi objetivo en Wimbledon es ir partido a partido. En hierba cada partido es muy peligroso. Espero poder usar más mi revés cortado y tener puntos extras con el saque.

P. ¿Acudirá a algún torneo como preparación?

R. Jugaré un torneo antes en Holanda como preparación.

P. Estás realizando una gran temporada. ¿Qué aspectos has mejorado respecto al pasado año?

R. "He mejorado la agresividad en mi juego" He mejorado la agresividad en mi juego y esa intensidad en el día a día es lo que te hace tener unos mínimos más altos. Mentalmente también he dado un paso adelante.

P. ¿Te sientes cómoda con ese nuevo juego y has mecanizado los movimientos de ataque o aún te lo tienes que pensar a la hora de soltar el brazo y jugar dentro de la pista?

R. El cambio que estoy intentando hacer no lo tengo integrado aún al 100%. No es algo fácil para mí y requiere su tiempo. Pero cada vez me voy encontrando más cómoda y más satisfecha con ese estilo de juego.

P. ¿Cree que tiene nivel para alcanzar el Top 5?

R. Creo que la diferencia que hay con el top 5 es de regularidad y constancia. Mentalmente logran tener muy pocos altibajos y mi mejora va por ahí. El nivel tenístico considero que lo tengo. "El top 10 es mi objetivo" El top 10 es mi objetivo y el top 5 viene despues.

P. Este año se ha convertido en la sexta española que alcanza el Top 20, lo cual demuestra la dificultad de lograrlo. ¿Se debería de valorar más?

R. El top 20 es una cifra a la que cuesta llegar. Hay que valorarlo en su medida. España ha tenido jugadoras que han ganado grandes torneos, y muchos y también ha tenido jugadoras entre las 3 mejores del mundo eso sí que hay que valorarlo.

P. Con el reciente lío de la Operación Puerto que salpica al deporte, y especialmente al español, ¿notas algún tipo de comportamiento negativo para contigo o las españolas en general?

R. La verdad es que no noto ninguna diferencia de trato respecto a otras jugadoras. Pero sí que es verdad que hace un mes me hacían un control antidoping por semana. Así durante cinco semanas.

P. ¿Pesa en su cabeza el no haber conquistado aun un título WTA?

R. Para nada me pesa. Pero si es un objetivo que tengo en mente para este año. He estado en dos semanas a punto de lograrlo.

P. Respecto a la Copa Federación, imagino que estará contenta con el ascenso al Grupo Mundial. ¿Qué ha aportado Conchita que no os dio Arantxa?

R. Este año hemos podido subir al grupo mundial y todas estamos muy contentas. Con la capitanía de Conchita las jugadoras están muy bien. Conchita siempre intenta aportarnos todo lo que sabe y la experiencia que ha vivido. Eso a la hora de jugar una eliminatoria se nota.

P. ¿Estarás dispuesta a ayudar al equipo el próximo año?

R. Siempre estoy dispuesta para ayudar al equipo, pero sí que es verdad que el calendario está muy apretado y no siempre es fácil tomar decisiones.

P. Respecto al circuito, ¿Ves a Serena Williams muy superior al resto?

R. La verdad es que Serena está a un nivel casi inalcanzable cuando ella juega su tenis, físicamente es muy superior y para ganarla creo que las jugadoras tenemos que tener un gran día y esperar a que ella tenga uno malo.

P. ¿Qué tenista te gusta más? ¿Con cuál se identificaría?

R. Hay muchas jugadoras y todas tienen algo especial, por eso estan entre las mejores del mundo, pero en su día me fijaba mucho en Justine Henin

P. ¿Es la altura un factor importante en el tenis? Dentro del Top 10 tan solo Sara Errani está por debajo del 1,65…

R. Puede tener sus ventajas ser un poco más alta, logicamente, pero las que somos bajitas tenemos que jugar con eso. Es algo que nos ha dado la vida y ya no lo podemos cambiar

P. Hablando de futuro. ¿Un objetivo a largo plazo? ¿Un sueño?

R. Un objetivo a largo plazo es poder estar entre las 5-10 mejores del mundo. Un sueño que siempre he tenido es poder ganar un Grand Slam.