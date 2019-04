US Open 2013: Andy Murray quiere continuar su reinado

Hace no demasiado, la presencia de Andy Murray en una semifinal o final de un Grand Slam era un auténtico chollo para sus oponentes. Daba totalmente igual cómo y por qué llegase a las últimas instancias, pues allí todo parecía olvidársele. Hasta cuatro finales disputó el tenista de Dunblane, una de ellas en el propio US Open, antes de que este mismo escenario fuera el que le viera, allá por septiembre de 2012, romper su mal fario y coronarse de una vez por todas campeón en un grande.

Desde entonces, Murray se ha convertido ya en una opción real. Con la fuerza de esa victoria, y el empuje de los Juegos Olímpicos conquistados apenas dos meses antes en casa y ante su público, ha terminado de ser simplemente una alternativa de segunda fila a ser un candidato firme a ganar en hierba y superficies duras. Así lo ratifican la final alcanzada este mismo curso en Australia y su primer entorchado en Wimbledon.

Su pobre rendimiento en Toronto y Cincinnati no le resta opciones de triunfo Tras esos buenos resultados que le han consolidado en la élite del tenis, vuelve al lugar donde empezó todo. Al primer 'major' conquistado, y que su entrenador Ivan Lendl venció en hasta tres ocasiones, todas ellas de manera consecutiva. No llega en un gran momento de juego al haber caído antes de lo previsto en los dos Masters 1000 previos, Montreal -perdió en octavos ante Gulbis- y Cincinnati -hizo lo propio en cuartos ante Tomas Berdych-. Pero tampoco en 2012 superó los registros de este año en la gira norteamericana y terminó campeonando en Flushing Meadows, por lo que estos resultados no deberían ser síntomas de que tenga ningún problema, si bien cabe recordar que se ausentó de Roland Garros por una lesión de espalda, aunque pareció más precaución que una dolencia real.

Las pistas del US Open pasan por ser de las más rápidas del circuito, superando en velocidad a las del otro grande disputado en pista dura: el Open de Australia. Andy se mueve como pez en el agua en esta superficie, la dura outdoor, en la que acredita 285 victorias por 80 derrotas, números que solo mejora sobre césped (73-14). Además de su citada victoria en 2012 ya logró alcanzar la final en 2008, la primera de su carrera en un Grand Slam, cayendo entonces derrotado en tres rápidos sets ante Roger Federer. Parece pues que Nueva York es el escenario donde todo empieza para Andy. ¿Será capaz de comenzar aquí la consolidación de su reinado? El camino, al menos en sus primeras etapas, parece asequible.

El camino al título de Andy Murray

El francés Michael Llodra será el primer escollo a solventar por el tenista británico. No debería tener problemas Andy para vencer tratándose de una batalla al mejor de cinco sets, pero desde luego que no será fácil ganar a un tenista tan talentoso y peculiar, de los pocos precursores actuales del juego de saque y volea. En sus duelos particulares Murray domina por 3-0, pero Llodra ya logró quitarle un set y darle mucha guerra en la segunda ronda del US Open 2008, donde finalmente el de Dunblane venció 6-4, 1-6, 7-5 y 7-6(7). Menos problemas debería darle paradójicamente su encuentro de segunda ronda, pues en él se enfrentará a un terrícola, o bien el rumano Victor Hanescu o bien el argentino Leonardo Mayer, a quienes siempre siempre ha ganado (2-0 y 1-0 respectivamente) y que no deberían ponerle en ningún apuro.

Con la llegada de la tercera ronda aumenta la dificultad. Un rival de mayor entidad, previsiblemente Juan Mónaco o el germano Florian Mayer, se cruzará en su camino. El tandilense nunca se le ha dado especialmente bien (2-2, 2-1 en dura) mientras que a Florian le ha vencido en sus dos duelos previos, ambos en tierra: en tres sets en Roma 2011 y en dos tie-breaks este mismo año en Madrid. Pese a ello es favorito, como también lo sería en su hipotético duelo de octavos de final ante Nicolás Almagro. El murciano, que deberá mejorar sus prestaciones para aprovechar adecuadamente su condición de 15º cabeza de serie, sería el más potente de sus rivales en esta fase. Nico ya sabe lo que es ganar a Murray, pues lo hizo en Roland Garros 2008, pero ha caído ante el escocés en los tres duelos más recientes entre ambos.

El principal problema para Murray llega con los cuartos de final. Allí espera una de sus bestias negras en los últimos tiempos: Tomas Berdych. El tenista checo tiene un balance positivo ante el vigente campeón del US Open -6 victorias por 4 derrotas- y le ha vencido en sus dos enfrentamientos de 2013: Madrid y Cincinnati, en ambas ocasiones en dos sets y con aparente suficiencia. Tomas es uno de los tenistas más peligrosos del circuito en las grandes citas, y pese a su irregularidad encontrárselo en una segunda semana es sinónimo de problemas. Su poderoso servicio, su envergadura y su juego plano y directo hacen de él un rival del que huir. Ya firmó semifinales en Nueva York en 2012, y en unos cuartos de final exigiría a Murray rendir a su mejor nivel.

De ser capaz de superar todos los obstáculos previos, lo que es de esperar de un jugador como el escocés en un torneo como este, sería en semifinales cuando empezara la verdadera batalla. Nada menos que Novak Djokovic se cruzaría en su camino en la antesala del partido por el título. El sorteo les envió a la misma parte del cuadro, la alta, adelantando así la reedición de la final de 2012 e impidiendo la tercera final de Grand Slam del curso entre ambos, tras la de Australia, que cayó del lado del 'chacal' serbio; y la de Wimbledon, donde Murray se tomaría revancha en su casa y ante su gente.

La de Djokovic y Murray, una de las rivalidades más enconadas del tenis actual, es una lucha entre los dos tenistas más semejantes del top-ten. Contragolpeadores natos, ambos destacan por ser muy similares en cuanto a sus virtudes -tesón, fortaleza física y mental, excelencia en la defensa y la recuperación, mayor seguridad en los momentos importantes con el revés- e incluso en lo relativo a sus pocos puntos negros, como su falta de calma en determinadas fases de los encuentros. Con un balance de 11-8 favorable a Nole es el número 1 quien parte como ligero favorito a acceder a la final en el hipotético caso de que se enfrenten en semifinales, si bien de los últimos 16 duelos entre ambos cada uno se ha hecho con 8, exactamente la mitad, lo que da una idea de lo igualado e imprevisible de su supuesto enfrentamiento en tierras norteamericanas. Todo esto siempre que el serbio no se deje sorprender por el otro 'coco' de la parte alta del cuadro: Juan Martín del Potro.

En la posible gran final, sería una incógnita tratar de adivinar el rival de Murray, si bien es Rafael Nadal quien parece tener más posibilidades. El tenista de Manacor, sin embargo, será el último a quien se quiera enfrentar el escocés, que tiene con él una estadística bastante negativa de 13 derrotas por apenas 5 victorias. Aún así hay que tener en cuenta que el último enfrentamiento entre ambos data de hace dos años, por lo que una batalla actualmente diferería bastante de lo sucedido hasta la fecha, aunque el favoritismo caería del lado de Rafa, haciendo valer su tremendo estado de forma reciente -campeón en Montreal y Cincinnati-.

Sería pues preferible para Murray encontrarse en la hipotética final a los otros dos principales candidatos: Roger Federer o David Ferrer. El suizo tendría que deshacerse de Rafa en cuartos de final para alcanzar esta fase, algo difícil a cinco mangas viendo el estado de uno y otro, pero si alguien puede revertir todos los pronósticos ese es él. Murray tiene ante él un registro positivo (11-9), y este mismo curso ya la venció en las semifinales del Open de Australia. Además, los problemas físicos y de juego que parece atravesar el de Basilea juegan en favor del británico.

El otro favorito es Ferrer, semifinalista en 2012 en Nueva York. Su camino no es sencillo pero le evita de encontrarse a ningún top-ten hasta la misma ronda en la que cayó el año pasado, por lo que si su rendimiento es el adecuado no debería perecer antes. Los enfrentamientos entre el escocés y el español han sido muy cerrados, tanto que el de Dunblane, aunque domina en el registro particular, lo hace por un pequeño margen (7-5). El encuentro más reciente de los actuales números 3 y 4 del ranking fue también el más cruel para el español, que desperdició una bola de partido para perder el Masters 1000 de Miami en el tie-break del tercer parcial.

Este es el recorrido que deberá ir siguiendo Andy Murray hasta lograr el objetivo con el que llega a Flushing Meadows, que no es otro que el de hacer perdurar su dominio. En Nueva York alcanzó su primera final de Grand Slam, años después logró su primer título de esta categoría y, finalmente, es en La Gran Manzana donde puede consolidarse como un tenista recordado eternamente.

Fuente fotos interiores: GettyImages (vía ATPWorldTour).