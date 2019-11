El Nadal más duro se corona en La Gran Manzana

Llegaba allá por finales del mes de junio la hierba de Wimbledon. Con ella, las zapatillas cambiaban su tono rojizo de arcilla por los clavos, en una superficie donde Rafa no hincó el diente sino la rodilla, y muy antes de tiempo. Caída, precipitación y dudas de cara a una parte de temporada, la de pista dura, que algunos sugerían podía ser el principio del fin de un dominio ya imposible sobre cualquier superficie que no fuera el tradicional polvo de ladrillo. Nada podrán decir aquellos tras ver esta madrugada de lunes a martes cómo Don Rafael Nadal Parera se ha coronado, por segunda vez en su carrera, campeón del US Open. Lo ha hecho derrotando en la finalísima a Novak Djokovic, el aún número 1 de hecho -el balear ya lo es virtualmente y de derecho y ascenderá a tal posición en el próximo torneo que dispute-, por un marcador de 6-2, 3-6, 6-4 y 6-1 tras 3 horas y 21 minutos al máximo nivel.

Comienzo fulgurante

Los inicios fueron bastante esperanzadores para el español, En el primer asueto en la silla ya disponía de un break de ventaja, y no solo el marcador le respaldaba, también lo hacían las sensaciones, con el tenista balear pegando fuerte y profundo, con convicción y garra. Mientras, Djokovic trataba de amoldarse a un rival que no le dejaba respiro y le sacaba de quicio por momentos.

Nadal arrolló en el primer set gracias a su derecha. Foto: Andrew Ong - Us Open.

Siguiendo la misma tónica de todo el torneo, Rafa no solo no titubeó al saque sino que siguió inquietando en todo momento desde el resto, haciendo así que la renta obtenida se multiplicase en el séptimo juego. Allí quebró nuevamente para cerrar el primer parcial con su servicio, firmando un inicio de partido de película. Sin conceder una sola bola de break, mostró que su derecha funcionaba a las mil maravillas y esa terminaría siendo una clave en el encuentro.

Nole buscó con más insistencia el revés de Nadal, lo que le terminaría permitiendo poner la igualada en el luminoso El resultado del primer set también escondía una multitud de errores no forzados -14- de Djokovic, que en la continuación fue mucho más serio. Además no solo cometió menos fallos, sino que empezó a dar muestras, tal y como hizo el de Manacor en el primer acto, de que él también tiene una derecha prodigiosa. Y cuando esta empezó a funcionar, Nadal empezó a pasarlo peor. Además leyó mucho mejor la batalla táctica el pupilo de Marian Vajda, que tejió una teleraña en la que terminaría por hacer caer al español. Aaí, ya no le permitía entrar tanto con su drive y por contra sí buscaba intercambios de revés a revés, aunque eso supusiera dejar un lado de la pista desguarnecido con ambos jugando en paralelo. Sabía que por ahí tenía una vía para volver a la batalla y la explotó.

Es cierto que Nole tardó en ver el rédito de su inversión, pero finalmente lo logró en el sexto juego obteniendo una rotura. Sin embargo no pareció creérselo, y atemorizado ante la circunstancia de ir realmente por delante por primera vez en el partido cedió terreno, regalando su siguiente saque. Regalo envenenado, pues el partido entró en una dinámica de preponderancia de los restos gracias a la cual fue el propio Djokovic quien logró otro break, esta vez defendido con éxito, para anotarse el segundo set y dibujar un nuevo escenario.

Djokovic celebra, puño en alto, la igualada parcial. (Foto: Mike Lawrence - US Open).

Nole, como un cohete

No solo había igualado la contienda momentáneamente el número 1 mundial, sino que empezaba a jugar con una precisión y una violencia exacerbadas. Desatado tras haber dado aparentemente con la clave, mostró por momentos un juego imposible de contrarrestar para cualquier que fuera su oponente. Empezó la tercera manga rompiendo en blanco, sumando puntos y ganadores con aparente sencillez e incluso disfrutando de una bola de break para el 3-0 y servicio, situación que no aprovecharía y de la que terminaría arrepintiéndose.

En aquellos momentos Nadal estaba grogui. Si en lugar de en Nueva York con su tío Toni se hubiese encontrado en Eslovenia y en su palco estuviese Juan Antonio Orenga, hacía muchos minutos ya que ambos hubieran pedido algún tiempo muerto. Sin esa posibilidad, la única baza que le quedaba a Rafa era la de convertir el encuentro en un partido de tierra batida, defendiéndose como podía y capeando el temporal como aquel al que le pilla una tormenta sin apenas sitio donde cobijarse. Así, aferrado a sus interminables piernas que todo lo corren, fue malviviendo como pudo y guardando los muebles.

Nadal, granítico en la defensa, se aferró a un clavo ardiendo La persistencia del manacorí tuvo finalmente premio cuando menos se esperaba, en el sexto juego. El serbio volvió a hacerse un lío y a mostrarse incapaz de jugar a buen nivel más de un cuarto de hora mientras Rafa, con más o menos tino, siempre permanecía vivo, y aunque limitándose a poco más que mantener la bola en juego consiguió un break pleno de deméritos del serbio. Fuera como fuera, ya estaba la contienda igualada.

Era hora de apretar los dientes al saque hasta el tie-break, pero este no llegó. No llegó porque, por el camino, la cabeza le jugó a Djokovic la pasada definitiva. Primero en el noveno juego, cuando no pudo aprovechar tres bolas de rotura (0-40) ante un Rafa inmenso en el borde abisal. Y luego, con su saque, cuando del cómodo 30-0 en el décimo juego el serbio pasó a ceder cuatro puntos consecutivos -especialmente doloroso el que regaló con 30-30 al estrellar contra la red una derecha para niños de iniciación- y, con ello, el tercer set.

Un soplo de vida para un Nadal que se vio muerto y que encontró un premio algo exagerado, pues pese a que su pundonor quedaba fuera de toda duda su tenis estaba muy lejos del nivel del inicio del partido como certificaban los números: apenas 6 winners por 17 de Nole, si bien las cifran eran idénticas para el caso de los errores no forzados. No le sobraría juego al belar, pero su cabeza ponía todo lo necesario al contrario que la de su oponente. Para qué arriesgar más.

Nadal estalla de rabia al anotarse la tercera manga. Foto: Twitter Mamen Hidalgo.

Rafa olió la sangre y no perdonó

Con la confianza renovada de anotarse un set que prácticamente daba por perdido, el Nadal del cuarto set volvió a ser el del inicio. Nuevamente volvió a agredir y a buscar hacer los deberes, sin esperar a que de la otra parte llegaran fallos que, de todos modos, tampoco había que provocar en exceso, pues el propio Nole los facturaba en abundancia especialmente cuando pintaban bastos y no lograba templar sus ánimos.

El Chacal tiró de categoría y trató de empezar con buen pie, pero tan pronto facturaba bellos puntos como el que le dio el 30-40 alcanzando una dejada de otra galaxia para cruzarla de revés en uno de los mejores golpes del año, como mandaba al pasillo ataques sencillos pero con una ejecución deslabazada. Así, su intento baldío de romper nada más comenzar el cuarto set terminó siendo su propia tumba. Mentalmente muy inferior, empezó a coleccionar errores de bulto que dieron rápida ventaja al balear. 3-0 en el primer asueto, y la corona a un paso.

Nadal no se permitió un solo despiste en el cuarto set La tímida reacción de Nole anotándose su correspondiente servicio tuvo mucho de tímida y nada de reacción, y apenas logró el serbio siquiera asustar a un Nadal crecido, que se había decidido al fin a jugar como en el primer set, haciendo depender su suerte de sí mismo y no del mejor o peor quehacer del serbio. Además, le acompañó el servicio que tan poco prolífico fue esta madrugada, lo que facilitó aún más la tarea. Tanto o más como lo hizo el propio Djokovic, que encandenó en el sexto juego cuatro errores no forzados, el primero con el revés y los posteriores con la derecha, para convertir un 30-0 favorable en un break, a la postre el definitivo.

Nadal ya no tendría problemas para cerrar la contienda al servicio, cayendo al suelo entre lágrimas cuando, en la primera bola de partido, Djokovic terminó un intenso peloteo con una derecha plana que impactó contra la red. Pelota que significaba el 13º título de Grand Slam para Rafael Nadal, que se convertía así en el noveno tenista de la Era Open en vencer al menos dos veces en Flushing Meadows.

Rafa, cayendo al suelo tras su victoria final. (Foto: Mike Lawrence - US Open).

Con esta victoria Rafa sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del tenis. A todo lo ganado esta noche, en la que ha conquistado su 13ª título de Grand Slam (se sitúa a solo uno de los 14 de Pete Sampras), hay que añadir que sigue invicto en la presente campaña sobre cemento (22-0 y 4 títulos) o sumarle el título honorífico de ganador del 'Summer Slam' (ganar Cincinnati, Canadá y US Open), lo que solo consiguieron anteriormente en la Era Open Patrick Rafter y Andy Roddick.

Ahora, sin tiempo a saborear su victoria, Rafa emprenderá rumbo a Madrid, donde Tommy Robredo, Fernando Verdasco y Marc López le esperan, junto al capitán Álex Corretja, para defender la permanencia de España en el Grupo Mundial de la Copa Davis ante la selección de Ucrania.

Arthur Ashe Stadium - Men's Singles - Final N.Djokovic 2 6 4 1 MATCH COMPLETED 1 2 3 4 5 R.Nadal 6 3 6 6 Elapsed Time by Set: 42 58 61 40