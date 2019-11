Previa: Copa de Maestras 2013

La temporada toca a su fin, y lo hace a lo grande, con la Copa de Maestras. Al margen de la final de la Copa Federación, esta semana se cierra el telón de un año apasionante. Serena Williams, Victoria Azarenka, Agnieszka Radwanska, Na Li, Sara Errani, Petra Kvitova, Jelena Jankovic y Angelique Kerber. Ellas son las ocho mejores del año, con el permiso de Maria Sharapova, ausente por una lesión en el hombro. Su premio, un billete a Estambul. La ciudad turca vuelve a acoger uno de los eventos más especiales del mundo, que brilla por su exclusividad. El formato consta de dos grupos (Rojo y Blanco), y ya se conocen las integrantes de cada uno de ellos.

Grupo Rojo

Serena Williams encabeza este grupo. Con un balance arrollador en los duelos directos con el resto de integrantes (13-1) es la rival a batir. La estadounidense acumula este año diez títulos. Busca hacer algo que hasta el momento ninguna tenista (en activo) ha logrado: revalidar una Copa de Maestras. Llega a esta cita tras conquistar el US Open y Pekín, eventos donde tan solo ha cedido un set. Nadie duda de que la número uno es la gran favorita a conquistar el título. Con él, pondría el broche de oro a un año de ensueño.

Agnieszka Radwanska, regular a lo largo del año, parece tenerlo más que complicado pese a su condición de tercera cabeza de serie (segunda del grupo). Su gran movilidad en la pista y su capacidad para sorprender en cada punto podría ser insuficiente ante dos 'pegadoras' como la estadounidense y Petra Kvitova. Ante ambas refleja un balance negativo (1-11 en total). Incapaz de superar los octavos de final en el US Open, su final de año no ha estado mal. Ha logrado el título en Seúl y Tokio.

Petra Kvitova llega a su escenario favorito, Estambul, donde se coronó en su primera participación (2012). La checa ha vivido una temporada de altibajos. Su temprana eliminación en el US Open, incluso llegó a hacerla abandonar el top ten. No obstante, un buen final de año (conquistó Tokio y alcanzó las semifinales en Pekín) le ha permitido estar entre las seis mejores raquetas. Ahora, bajo techo, donde su saque y su derecha son capaces de batir a cualquiera, busca adentrarse entre las cinco primeras. Su balance en esta superficie en los últimos tres años es de 33-3. Más que suficiente para ser una candidata a maestra.

La tapada del grupo es Angelique Kerber. La alemana se ha beneficiado de la lesión en el hombro de María Sharapova. No cuenta con un balance positivo ante ninguna de sus rivales. No obstante, sus aptitudes sobre estas canchas están más que demostradas. Su triunfo hace unos días en Linz no es más que una muestra de que su figura puede decidir el devenir del grupo. Y es que Kerber puede presumir de haber ganado a todas sus rivales sobre este tipo de superficie. Sin presión alguna, la alemana tratará de mejorar lo logrado la pasada campaña (en la que fue su primera participación), donde no consiguió obtener victoria.

Grupo Blanco

Victoria Azarenka se presenta como la raqueta más fuerte. No obstante, las dudas están presentes en su cabeza. La exigencia del año no ha permitido a la bielorrusa redimirse de su derrota en la final del US Open. Todo lo contrario. En esta gira asiática ha inclinado la rodilla a las primeras de cambio en ambos torneos. Cuenta con un balance global de 17-8 ante sus adversarias, dominando a todas ellas en particular. Es sin duda la gran amenaza de este grupo blanco, a pesar de que esta temporada no ha disputado ningún partido en indoor. No sabe lo que es ganar este torneo, pero experiencia le sobra a la ex número uno del mundo.

Na Li tiene una gran oportunidad para alcanzar un objetivo que se le ha resistido en sus tres participaciones en Estambul: superar la fase de grupos. Solo cuenta con balance negativo ante Azarenka (4-6). Este año ha rendido a un nivel excepcional sobre cemento (final en Australia y semifinalista del US Open). Fuerte desde el fondo de la pista, la china se postula como seria candidata a alcanzar las semifinales.

Sara Errani emerge como la figura más débil del grupo por diversos aspectos. Cuenta con un balance negativo ante el resto de integrantes del grupo (1-12 global). Es la tenista que más temor puede tener a estas pistas. La italiana anhela la tierra, donde ha forjado su tenis. Otro hándicap en su contra es la cantidad de partidos que han soportado sus piernas este año. No obstante, en la pasada edición (que era su primera) tumbó a Stosur y puso contra las cuerdas a Radwanska. No hay duda de que no se puede descartar a la italiana.

Jelena Jankovic regresa a este evento tres años después. La serbia arrancó el año sin estar siquiera entre las veinte mejores. Su juego aún no despunta como lo hico hace cinco años; no obstante, ha cosechado resultados importantes, y sobre cemento, donde más se arruga ante las campeonas. Su final en Pekín es una muestra del rendimiento que ha ofrecido. Tan solo domina los duelos frente a Errani (1-0). En un grupo blanco, que se prevé con mucha igualdad, no hay duda de que la serbia podrá gozar de oportunidades para superar la fase de grupos.

Mejores puntos de la final 2012