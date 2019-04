Berdych empata la final de la Copa Davis

El partido entre el checo Tomas Berdych y el serbio Dusan Lajovic se resolvió en casi dos horas y tres sets, por 6-3, 6-4 y 6-3, en el que la victoria del checo cumplió con las expectativas de la final tras la sanción de Victor Troicki, suspendido por un año por no haber respondido a un control antidoping, y la lesión en el pie derecho de Janko Tipsarevic.

El rival de Berdych,el joven Dusan Lajovic, situado en el puesto 117 del ranking mundial de la ATP, apenas ofreció demasiada resistencia, con lo que Tomas, actual número 7 de la clasificación, aprovechó para imponerse con mayor contundencia de la esperada en toda una final de la Copa Davis. Con ello iguala la final tras la victoria del número dos Novak Djokovic.

Esta final de la Copa Davis 2013 la disputan dos selecciones que cuentan en su haber con un idéntico palmarés en la competición. Por un lado, Serbia que ya se proclamó campeona en 2010 ante Francia, mientras que por su parte, la República Checa es la vigente campeona, tras haber ganado a España el año pasado.

Tras vencer a su rival, Berdych analizó el encuentro disputado y la final de Copa Davis del fin de semana. “El objetivo era acabar igualados después del primer día. He tratado de asegurar el punto para nuestro vestuario pero no ha sido algo nada fácil esta vez, porque nunca habíamos jugado juntos y Lajovic no tenía nada que perder, con 1-0 arriba en el marcador y ante su afición. No me ha regalado nada, he tenido que trabajar hasta el final y por eso estoy contento de haber ganado en tres sets”, reconoció.

De cara al partido de mañana, Tomas Berdych sabe que tiene que prepararse para jugar con Radek Stepanek. Lo que no es tan seguro es lo relativo a la participación del ídolo local, Novak Djokovic. “Ahora voy a hacer todo lo posible por preparar bien el partido de dobles de mañana. La final va a ser muy larga y hay que pensar en el día a día. Ayer pensé en la posibilidad de que Novak juegue el partido de dobles. Hoy lo he pensado también, pero no tengo la respuesta. Hay que esperar al momento en el que se anuncien los equipos mañana. Veo las dos posibilidades, que Novak o Ilja estén en la pista, así que tendremos que dar lo mejor. En un partido así no habrá favoritos. Ellos juegan en casa, pero en un partido de dobles siempre hay más tensión”, concluyó el líder del conjunto defensor de la ensaladera.