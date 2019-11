Novak Djokovic y lo imposible

Existen muchos deportes que desatan pasión y furor. Uno de ellos, sin duda, es el tenis, deporte que se destaca por su alto nivel de excelencia profesional. El tenis también es conocido como el deporte blanco ya que en sus comienzos en Inglaterra del siglo XIX los practicantes de este juego debían vestir de blanco. También es llamado así por ser un deporte de caballeros y personas de honor.

En la historia del tenis, han sobresalido hombres y mujeres. Grandes rivalidades como las de Navratilova- Evert o Sampras- Agassi han sido parte responsable de la afición del público por este deleite de deporte. Hoy en día la categoría en tenis para personas en silla de ruedas es parte fundamental en numerosos campeonatos y ya se imparten clases de tenis para invidentes. Esto demuestra el ímpetu y la fuerza mental que requiere este deporte.

Los expertos coinciden en que esta época tenística es la más competitiva y alta, en lo que a nivel se refiere, de todos los tiempos. Uno de sus representantes más notables en la actualidad, indudablemente es Novak Djokovic.

Niño de oro

La historia de Novak es poco común. Creció en Serbia, a mediados de los años noventa, con la guerra de la antigua Yugoslavia arremetiendo contra la población y su sosiego. Sin embargo la familia Djokovic no se dejó amilanar. Albergándose en el apartamento de su abuelo, pasando muchas noches durmiendo en el sótano con su familia y todas las personas que alcanzaran a proteger, Novak rescata el lado positivo de esa apesadumbrada época; la escuela por precaución cerraba, por lo tanto el tiempo de practicar tenis se ampliaba.

En esa misma etapa, el ojo de Jelena Gencic, su primera entrenadora, acertó al decirles a sus padres que Novak era un niño de oro y que debían seguir con su formación si querían contribuir con su desarrollo en este deporte. Y así fue. Con el pasar de los años, los entrenamientos constantes y la dedicación de Novak, lo hicieron un tenista reconocido a corta edad en Serbia. Poco a poco se iba introduciendo en el mundo profesional y a empezar a jugar con contrincantes de talla internacional.

Novak entre los grandes

No pasó mucho tiempo y este delgado jovenzuelo llegó sigilosamente a quitar el sueño nocturno a gigantes afianzados en el top, como Rafael Nadal o Roger Federer. Su sutil camino a la cima ha venido acompañado de elogios y algunas críticas en los últimos años de su carrera. A paso firme y seguro, con un perfil bajo relativo, Novak alcanzó en el 2011 dos de sus sueños de niñez: ganar el campeonato Wimbledon y ser el número uno en el mundo tenístico. En una sola semana obtuvo la realización de estos dos anhelos. Intempestivamente se apropió del deporte, no dejó tiempo para más, su persistente ola de triunfos se colaron históricamente en diferentes estadísticas del tenis. Desde el 2011 en adelante el serbio marca en su vida una era soñada.

En el presente, los detractores no se han hecho esperar. La dinámica actitud del balcánico, fuera y dentro de la cancha, ha sido peculiar. Su ácido sentido del humor, lleno de satíricas imitaciones de grandes figuras tenísticas, habla un poco de su desenfado, de su personalidad arrolladora, y claro, esto no va acorde con algunas características de las leyendas tenísticas. Inclusive antes de apoderarse del primer puesto del Ranking ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), Nole, como es llamado cariñosamente, ya era distinguido por emular a sus compañeros. Algunos lo toman como una forma de diversión, otros como una falta de respeto y es tildado de irreverente.

Presagio confirmado

Pero en sí, nada parece opacar la estrella que sigue a Djokovic. Su constante presencia en finales de grandes torneos mundiales lo hacen un respetado y hasta temido rival. La profecía de la recordada entrenadora Jelena Gencic se cumplió. Dejando de lado las risas y la picardía, el de Belgrado derrocha poder, enaltece la competencia, no deja bola sin jugar. Esto enardece a su público, lo electriza, y se identifican con este hombre que es como ellos, y a la vez no lo es. Es como un mesías predicando mediante una raqueta. Lamentablemente cuando estás en la cima, no todo es color rosa. Djokovic también ha tenido que lidiar con diferentes actitudes no tenísticas provenientes de sus oponentes ante su deslumbrante éxito. Se habla mucho sobre el hecho que ahora algunos amigos tenistas se alejaron de Novak por un tema de rivalidad. Se podría decir que es parte del camino, parte del triunfo, si lo vemos fríamente. "En mi caso, puedo decir sinceramente que nada es imposible ... Cuando tenía 7 años y decía que iba a ser número 1 del mundo, las personas se reían, pues tenía un uno por ciento de posibilidad. Pero lo logré", afirmó en una ocasión Novak Djokovic.

Rescatemos las virtudes y lo que hace grande a los grandes. La competencia actual es feroz, en todas las disciplinas. No solamente requieres de talento para formar parte de los que se encuentran en la cima. La actitud es crucial en este tipo de competencia, fuera y dentro de una cancha. Lo que demuestra Novak Djokovic en la palestra es que posee desbordante actitud. Nunca hay que bajar los brazos, la perseverancia conquista obstáculos. En los partidos más complicados, los locutores lo afirman, Djokovic obtiene el mayor enfoque con el marcador adverso. La fe que se tiene la hace evidente en el festejo de cada punto intenso que adquiere para su juego. De él emana la seguridad, la confianza que tiene en su desenvolvimiento. En su rugido esconde la frase: No hay nada que no pueda lograr. Sus seguidores lo oyen. Sus seguidores se inspiran. En ese momento tampoco hay nada que ellos no puedan lograr. Él es como ellos. Al mismo tiempo es un alienígena, delineando la gloria próxima.