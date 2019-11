Rafael Nadal: "Todo el mundo pierde y yo no soy una excepción"

Rafael Nadal ya está en Barcelona. El tenista balear aterrizó en la ciudad Condal el pasado sábado, muy optimista y con ganas de cara al trofeo Conde de Godó. "Mi motivación en el Barcelona Open Banc de Sabadell siempre es muy alta", reconoció Rafa, que aseguró que "jugar en casa siempre es especial para mi". A su vez, para Rafa el Conde de Godó es "uno de los mejores torneos del año".

El actual número 1 del ranking ATP llega al Conde de Godó después de perder en cuartos de final en Montecarlo ante David Ferrer. Rafa no restó ningún mérito a su compatriota. "Se puede perder perfectamente. David es uno de los mejores jugadores del mundo", espetó el de Manacor. En la misma línea, la derrota en tierras monegascas parece haber causado sorpresa en los aficionados. Para Nadal, en cambio, es normal. "En esta vida nada es eterno. Todo el mundo pierde y yo no soy ninguna excepción", reconoció el tenista que, entre risas, declaró que perderá "más veces". Pero Rafa se mostró crítico con su forma de jugar últimamente. "El estado de forma es el que es. Empecé más o menos bien el año. Me ha faltado extra de competitividad en ciertos partidos. No he jugado como me hubiera gustado, pero otras veces en mi carrera he tenido adversidades y esta es otra más", espetó Rafa.

Rafa debutará el próximo miércoles en el torneo de Barcelona. Su rival saldrá del duelo entre Nikolai Davydenko y Albert Ramos. En este sentido, el tenista balear no se decanta por ninguno de los dos porque son peligrosos. "Todos los rivales en el torneo son peligrosos. Si digo lo contrario sería de una arrogancia enorme. Tanto Davydenko com Albert son rivales muy difíciles. Lo que es seguro es que saldrán con una motivación y unas ganas tremendas. Tengo que intentar estar al nivel", auguró Rafa.

No todo era Barcelona. En la presencia del tenista balear ante los medios, no faltó la mención a Stanislas Wawrinka, reciente campeón de Montecarlo. A Rafa no le sorprende el éxito que está teniendo el suizo. "Wawrinka tiene una experiencia y un potencial alto desde siempre. Actualmente es el tenista más en forma del circuito y sólo queda felicitarle", aseguró el balear, que se mostró sorprendido porque los títulos le lleguen tan tarde. "Cuando se tiene el potencial suyo es extraño que el éxito se consiga a una edad tan grande".

Por último, el balear hizo mención a lo extraño que parece que tenistas como Novak Djokovic, Roger Federer o el propio Rafa copen las rondas finales de los torneos. "Llevamos muchos años siendo los mismos -Rafa, Novak y Roger-, algo que no ha ocurrido nunca. Que prácticamente siempre estemos los mismos luchando por los títulos es nuevo, y más en un deporte tan exigente como el tenis", recoconoció el español.