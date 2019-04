Albert Montañés: "Estoy muy contento por el partido que he hecho"

Albert Montañés protagonizó la primera sorpresa de la jornada del miércoles en Barcelona. El tenista de Sant Carles de la Ràpita acabó con el ucraniano Alexandr Dolgopolov, número 22 del ranking ATP. "Ha sido un partido complicado ante un jugador que juega a tiros. La verdad que he estado atento durante todo el partido y estoy muy contento por el partido que he hecho", reconoció el tenista catalán pocos instantes después de acceder a octavos de final.

Dos partidos disputados en este Conde de Godó y dos victorias -ante Marc López y Alexandr Dolgopolov-. Albert no se marca ninguna meta en este torneo, en el de su casa, y aboga por la filosofía del 'Cholo' Simeone. "Estoy contento por los dos partidos que he ganado. Iremos a disfrutar de la victoria de hoy, que ha sido un partido difícil. No me propongo nada, partido a partido como estoy jugando, a ver qué pasa", afirmó. "Estoy jugando bien, con confianza. De momento estamos en la línea correcta", reconoció el veterano tenista, que el único secreto son "las ganas de jugar y la cabeza".

El público que abarrotó la Pista 1 del RCT Barcelona arropó al de Sant Carles de la Ràpita. A lo largo del encuentro, los abucheos a Alexandr Dolgopolov se iban haciendo más ruidosos. Con 4 a 2 en el segundo set, el ucraniano paró el partido y llamó al supervisor de la ATP. No quería seguir jugando. No le estaba saliendo el partido que quería -por el enorme potencial de Albert- y la tomó con los aficionados. Se llegó a encarar, pidió más pitos y se fue del encuentro. La interrupción del encuentro no le afectó a Albert, que no quiso pronunciarse. "Intento no entrar en estos temas. Ha sido cosa suya. Él sabrá lo que ha pasado y los problemas que tenía. He intentado mantener la calma y no ponerme nervioso", reconoció el catalán.

En la siguiente ronda Albert se cruzará con el letón Ernests Gulbis, un jugador parecido a Dolgopolov. "Es un jugador parecido al de hoy -Alexandr-. Tira muy fuerte, pero bueno, intentaremos estar ahí sólidos a ver cómo responde", declaró Albert. "Son jugadores que si tienen el día inspirado poca cosa puedes hacer. Pero nosotros intentaremos estar ahí, correr todas las bolas, poco a poco, y a ver si los tiros que normalmente entran esta vez no", continuó.