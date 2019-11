Nadal, Roland Garros y un nuevo objetivo

Tumbado sobre la arcilla, incrédulo, se tapa la cara con sus manos, protegiendo esas lágrimas que derrama, fruto de la conquista realizada. Una imagen que se ha repetido hasta en ocho ocasiones en el mismo escenario: París. La figura es la de Rafael Nadal Parera. El evento, Roland Garros, al que para siempre estará ligado su nombre. El español, ya conocido como el mejor de la historia sobre polvo de ladrillo, llega a Francia en condiciones adversas, con sensaciones extrañas nunca recorridas, como haberse coronado tan solo en un Masters 1000 previo a la cita -Madrid-. Sin embargo, hay alicientes que acrecientan la motivación del número uno, y es que, en este 2014, puede convertirse en el único tenista en conquistar nueve veces el mismo Grand Slam.

La travesía más complicada

Nadal ha dejado atrás la rutina de los nueve pasados años en su camino a la capital parisina. Por primera vez en toda su carrera llegará a Roland Garros con tan solo un título previo sobre arcilla: Madrid. Y encima, tras la retirada de su rival, Kei Nishikori. Ocho títulos en Montecarlo, y siete en Roma, hablando al margen de Barcelona, habían provocado que Rafa llegara siempre con buenas sensaciones al segundo “Major” del año. Sin embargo, en este curso la situación ha dado un giro por completo. Tras ceder en los cuartos de final en Montecarlo y Barcelona, el balear ya experimentó una situación desconocida: ceder dos encuentros consecutivos sobre tierra. Algo que deja en un muy alto nivel su trayectoria sobre esta superficie.

Después llegó Madrid, un torneo especial para Nadal. Ahí el manacorí recuperó parte de su juego, como él mismo reconocía en rueda de prensa: “Mi drive está subiendo otra vez y estoy defendiendo mejor”, reconocía. Llegó una prueba de fuego como era Berdych, y la solventó con éxito. Pero en la última ronda, Nishikori volvió a evidenciar que la magnitud de juego del español no alcanzaba las cotas de pasadas temporadas. Por fortuna, la lesión del japonés le permitió no ceder más terreno en el ranking.

Roma era el último preludio antes del gran objetivo. Una ocasión de oro para meter miedo a sus rivales de cara a Roland Garros. Y Rafa dio la cara. Sufrió y combatió cómo antaño, sobrevivió y cumplió alcanzando su segunda final consecutiva. Final anímica ante su gran rival, Djokovic, cuyo reto propio es completar el Grand Slam. Cuarta derrota consecutiva ante el serbio, que podría arrebatarle el número uno, si el serbio conquista París. En definitiva, un título en las cuatro citas sobre arcilla, un transcurso que no sería negativo si no lo comparáramos con lo logrado en tiempos pasados. No hay duda de que Nadal no ha recorrido el camino deseado.

En busca de un objetivo inédito

Pese a todo, su condición de favorito se mantiene intacta. La sombra de Djokovic emerge con fuerza, pero sus números en Francia le avalan. Nueve participaciones y ocho títulos. Un balance de 59-1, con Soderling como excepción. Pero aún le quedan retos por batir al español. En concreto uno. Y no precisamente de escasa importancia. Nadal puede convertirse en este 2014 en el primer tenista de la historia en conquistar nueve veces Roland Garros, y al mismo tiempo en el primero en ganar en nueve ocasiones el mismo Grand Slam.

El nombre a superar es el de Max Décugis. El francés, doce veces finalista en su país, comparte el mismo número de trofeos que Nadal: ocho. Un reto que no hace más que acrecentar la ilusión del español que, a pesar de ser sabedor de las complicaciones vividas esta temporada, no agacha los brazos. No se esconde. Su nivel viene creciendo y en París puede explosionar. Y es que no hay otro escenario más idílico para Nadal que Roland Garros.