Roland Garros 2004: la final entre un mago y un gato

Veintisiete años y un día habían pasado desde que un argentino levantara la Copa de los Mosqueteros por última vez y, por fin, tras tanto tiempo esperando, Argentina iba a proclamar al heredero de Guillermo Vilas aquel primer domingo de junio de 2004. Aquella final, que luego resultó ser histórica, enfrentó a un jovencísimo Guillermo Coria (22 años) que por aquél entonces ya ostentaba el número 3 del ranking, y a Gastón Gaudio (26 años), que ocupaba una discreta plaza en el número 44.

Se trataba de un partido inaudito puesto que nunca antes dos argentinos se habían visto las caras en una final de Grand Slam. Y no eran dos compatriotas cualquiera. La rivalidad entre El Mago y El Gato venía ya de tiempo atrás. Dentro y fuera del circuito era conocida la distante relación entre ambos tenistas, agravada cuando en la final de Hamburgo de 2003 Coria fue renqueante a saludar a un Gaudio que no se tomó para nada bien que El Mago fuera cojeando hacia la red cuando el partido acabó.

Cómo llegó Gaudio a la final

El Gato Gaudio venía jugando muy bien los días previos al comienzo del segundo Grand Slam de la temporada. Estaba sacando a relucir su mejor tenis, pero los resultados no acompañaban del todo. Aun así, él sabía que aquél podía ser su Roland Garros. Solo necesitaba que la suerte le acompañara y que su partido de primera ronda fuera lo más asequible posible. Pero nada de lo deseado se hizo realidad. El sorteo fue caprichoso y quiso que el debut de Gaudio fuera contra su buen amigo Guillermo Cañas. “Cuando Franco (su entrenador) me dijo que me había tocado Cañas pensé: Mierda, otro año perdido", aseguró el argentino. No obstante, fue capaz de batir a su compatriota en un maratoniano partido a 5 sets.

Gaudio: "Cuando me enteré que jugaba contra Cañas pensé: Mierda, otro año perdido".

Una vez superado el primer escollo, eliminó a Jiri Novak (también en 5 mangas), a Thomas Enqvist (en 4) y a Igor Andreev, y accedió por primera vez en su carrera a los cuartos de final del torneo parisino. El siguiente obstáculo que se le puso por delante fue un Lleyton Hewitt al que derrotó con menos problemas de lo previsto. Y de nuevo un argentino en el camino de El Gato: David Nalbaldian, tenista al que nunca antes se había enfrentado. Lo fulminó en tres sets jugando a un nivel muy alto y sin hacer apenas ruido se coló en la final que tanto había soñado jugar.

Cómo llegó Coria a la final

El favorito sin duda para coronarse en la arcilla parisina era El Mago Coria. El tenis eléctrico que llevaba desplegando el de Rufino a lo largo de aquel 2004 era deslumbrante. Coria venía de ganar Montecarlo y hacer final en Hamburgo.

Coria: "Antes de empezar Roland Garros ya me lo daban todos por ganado y yo tan solo era un pendejo de 21 años".

”Antes de empezar Roland Garros ya me lo daban todos por ganado y yo tan solo eran un pendejo de 21 años”, espetó El Mago. Los primeros partidos que ganó en aquel Roland Garros supusieron únicamente un puro trámite. Hasta las semifinales no había cedido ni un solo set ante rivales de la talla de Nikolay Davydenko, Juan Mónaco, Mario Ancic, Nicolas Escude y Carlos Moyá. En semifinales se topó con un Tim Henman ya curtido en mil batallas y remontó un primer parcial en contra para acceder con el cartel de favorito a la final de Roland Garros.

La final de las mil caras

Un nerviosísimo Gaudio saltó a la pista con el miedo dentro del cuerpo. A Coria le salía todo, hacía de El Gato un tenista sumiso y en poco tiempo mandaba ya por 6-0 y 6-3. Gastón lo estaba pasando mal: “No es posible que estuviera jugando así, no estaba disfrutando en absoluto", espetó. Pero en un partido a 5 sets una oportunidad siempre se tiene. En un descanso del tercer acto, el público empezó a hacer la ola y un Gaudio que ya no tenía nada que perder, tuvo la ocurrencia de aplaudir ese gesto del público con una gran sonrisa. Era el principio del fin para Coria. El de Buenos Aires se fue soltando poco a poco y se adjudicó la tercera manga por 6-4. Con 2-1 a favor de El Mago, empezó una batalla más psicológica que tenística.

Los calambres de El Mago

Coria, fruto de los nervios, empezó a sentir calambres en sus piernas y el cuarto set fue un regalo que le concedió a su rival. El Mago deambulaba por la pista bastante mermado. El partido había perdido la intensidad del principio y los gestos de Coria de dolor eran por desgracia los protagonistas del encuentro. Sacaba sin saltar, para mover lo menos posible su pierna de apoyo en el saque.

Pero, aun habiendo endosado un 6-1 a su rival, Gaudio no se fiaba de la lesión de su compatriota. El Gato no quería que los fantasmas de Hamburgo 2003 aparecieran e hizo caso omiso al comportamiento de Coria. “Tú solo juega, juega y juega. No le creas”, le decía con disimulo su entrenador desde la grada. Y eso es lo que hizo Gaudio, jugar como si no pasara nada. Puso la directa y empató la final a dos sets.

Coria y los dos puntos de partido

La final de Roland Garros 2004 empezaba de cero. Atrás había quedado el tenis perfecto de Coria en los dos primeros sets y sus posteriores calambres. Ambos tenistas se jugaban las dos semanas del torneo parisino en una última manga definitva. Era el set del miedo y el nerviosismo latente. Y cómo no, tanto Coria como Gaudio fueron muy coservadores y cedían muy pocas oportunidades a su rival. El Mago tuvo el partido en su mano cuando sacaba con 6-5 y ventaja a favor. Gozó hasta de dos bolas de partido que erró fallando primero una derecha y luego un revés paralelo.

Gaudio: “Es difícil llorar de alegría. Yo ese día lo hice. Lloré de lo feliz que estaba.”

A Coria le afectaría mucho perder esos puntos y Gaudio se vino arriba dándole la vuelta al marcador y logrando el título más grande de su carrera. Roland Garros 2004 ya tenía dueño, El Gato levantó la Copa de los Mosqueteros entre un mar de lágrimas de felicidad. “Es difícil llorar de alegría. Yo ese día lo hice. Lloré de lo feliz que estaba", reconoció.

¿Qué fue de Coria y Gaudio después de la final?

A partir de aquella frenética final ninguno de los dos argentinos volvió a brillar en exceso. En 2005, un chaval de 18 años llamado Rafa Nadal, empezaría a ganar cantidad de partidos sobre el polvo de ladrillo, incluso derrotando en tres finales a un Coria que nunca llegó a olvidar lo cerca que estuvo de conseguir su primer “Major”. Pocos años después, desaparecería del circuito debido a las múltiples lesiones y a que, según él, ya no disfrutaba tanto del tenis como antes. Respecto a Gaudio, llegó a ser número 5 del mundo, pero sus participaciones en los siguientes torneos fue muy discreta. La rivalidad entre ambos tenistas seguiría durante mucho tiempo más. Aquella final marcó el transcurso de las carreras de dos jugadores que hicieron vibrar a todo un país y a medio mundo con aquél partido. Una final que no hace sino recordar que el tenis es una batalla de juego pero también una guerra psicológica.