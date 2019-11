Agónica remontada de Verdasco

Si algo deja está dejando claro el torneo de Roland Garros de este año, es que no hay rival fácil. Nishikori, Dimitrov o Wawrinka pueden dar fe de ello, al verse apeados del torneos por rivales en apariencia sencillos. Y es que en ocasiones, resulta difícil para grandes jugadores aceptar que están dificultades frente a tenistas de un ránking mucho menor que el suyo. Si no se gestionan los emociones, el favoritismo puede convertirse en un arma de doble filo que no deje desplegar el tenis exigido para acceder a una 3ª ronda de Grand Slam. Y Verdasco pareció inmerso en un bucle de este estilo durante la primera hora de partido.

Desidia y apatía en el primer set; remar para morir en la orilla en el segundo.

Y es que el uruguayo Pablo Cuevas, número 135 del ránking ATP, resultó ser un hueso duro de roer. Verdasco saltó a la pista sintiéndose superior a su rival, gestionando con tranquilidad los primeros juegos y creyendo que el uruguayo caería como fruta madura, en los últimos compases de set. Pero la tranquilidad se convirtió en desidia cuando Cuevas rompió el saque al madrileño en el octavo juego del primer set. El uruguayo se hizo grande ante un Verdasco amilanado, apático, que no parecía entender el por qué del devenir del encuentro. Con 6-4 y 4-0 en el electrónico a favor de Cuevas, el español se activó algo más de piernas, comenzó a meter más bolas con mucho peso hacia la zona de revés de Cuevas, y dio vía libre a su juego atacante, paciente y seguro. Este cambio de actitud le valió para llegar a un tiebreak que parecía erigirse en decisivo para el devenir del encuentro. De nuevo,Verdasco tuvo que remar con marea en contra, remontando un 5-2 y situándose con bola de set al saque; sin embargo, el madrileño volvió a enrocarse en su inseguridad, y perdió el parcial por un 8-6 en el tiebreak.

El madrileño no solo luchaba contra Cuevas, sino también consigo mismo.

El partido adquirió tintes dramáticos. Verdasco vagaba por la pista desesperado; ni siquiera parecia enojado consigo mismo, ni se le percibía una actitud que invitara al optimismo. Pero poco a poco, apoyado en una mejoría en su saque, el madrileño fue ganando terreno y erigiéndose en el dominador de todos los puntos. Cuevas transitó durante todo el partido, y especialmente desde el tercer set, parapetado en fondo de pista, corriendo de lado a lado tres metros por detrás de la línea de fondo, viendo a Verdasco inseguro e incapaz de soltar un drive paralelo que desenroscara su sistema defensivo. El madrileño no solo luchaba contra Cuevas, sino también consigo mismo. El tercer set fue clave. Con 5-5 y tras recuperar un break de desventaja, Cuevas se amilanó y entregó su saque. Verdasco no lo desaprovecharía, con la consiguiente dosis de moral que ello acarreó. El uruguayo no modificó su estilo de juego. El cuarto set transitó en una igualdad máxima. Eso sí, Verdasco se plantó mejor en la pista y no concedió ni una sola bola de break. En la cuarta oportunidad que tuvo para romper el saque al uruguayo, el madrileño se hizo con la ventaja de dos juegos, y no la desaprovechó.

Verdasco hizo su mejor tenis en el quinto set.

Quinto set, pista 2, cancha abarrotada de aficionados entregados al espectáculo. En contra de lo que pudiera pensarse, Pablo Cuevas no se vino abajo, sino que redobló sus esfuerzos e intentó dominar un poco más el partido. Pero ya había cambiado el rictus de Verdasco. El español se sentía ganador. En el Open de Australia de este mismo año, perdió ante Gabasvhili en el quinto set tras ganar los dos anteriores; la historía no se repetiría. Ya con más confianza, Verdasco destapó el tarro de las esencias, y jugó un tenis magistral, combinando ángulos, dejadas, subidas a la red y globos atacantes que desorientaron a un Cuevas con más voluntad que talento en sus incursiones en la red. El encuentro finalizó con un grito de rabia de Verdasco y una mirada "de killer" hacia su banquillo. El madrileño puede salir muy reforzado mentalmente de este encuentro. Necesitará de todo su tenis y concentración para vencer a su próximo rival, el francés Richard Gasquet, quien se impuso al argentino Carlos Berlocq en tres sets, dando algunos síntomas de debilidad física.

Gasquet, próximo rival.

El partido entre ambos será la reedición de aquella mítica final de Niza, donde Verdasco prorrumpió en improperios hacia el público francés, al que acusaba de ser el "peor público del mundo". Se espera un ambiente caldeado, y una pista enteragada al francés, pero Verdasco suele crecerse en estos ambientes. No cabe duda que será una gran cita, en la que si el madrileño logra recuperarse físicamente de la maratón tenística ante Cuevas, tendrá muchas opciones de evitar que el de Beziers sea profeta en su tierra.