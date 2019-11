Duelos generacionales en las semifinales masculinas

En una época dorada para el tenis mundial en la que se han dado cita cuatro de los mejores jugadores de toda la historia de este deporte, como son Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, se hace realmente complicado encontrar un relevo generacional que esté a la altura de estos colosos. La comunidad del tenis es ambiciosa e impetuosa, y añora la irrupción de nuevos talentos que animen el circuito y puedan convertirse en el seria alternativas al "poder establecido". Es por ello por lo que se han posado las miradas sobre algunos jóvenes como Tomic, Janowicz, y sobre todo, Dimitrov y Raonic, siendo éstos dos sobre las que más presión se ha ejercido. Las semifinales de Wimbledon arrojan dos duelos generacionales; Dimitrov VS Djokovic y Raonic VS Federer. El búlgaro y el canadiense ya avisaron en Roma, donde llegaron a semifinales y cayeron ante Nadal y Djokovic respectivamente. ¿Será esta la irrupción definitiva de los jóvenes o los grandes favoritos seguirán imponiendo su ley? Se analizan a continuación el estado de forma de cada uno y cuál puede ser las claves de las semifinales.

Roger Federer VS Milos Raonic

El maestro suizo se presenta en semifinales con un solo set perdido en todo el encuentro, el primero de su partido ante Wawrinka. El nivel de servicio que está mostrado el de Basilea en todo el torneo es excelso, pero lo más destacable es la movilidad. Este aspecto del juego que es el primero que tiende a empeorar con la edad, y que resulta tan importante en un jugador agresivo como Federer, supone el termómetro del tenis del suizo. Si Roger es capaz de moverse bien, su tenis alcanza la excelencia con relativa facilidad, y mucho más en hierba. Federer está ante una oportunidad única para convertirse en el único jugador capaz de ganar 9 veces en Wimbledon; con Nadal y Murray fuera del torneo, el suizo parece haberse quitado de en medio a los dos rivales que más problemas a nivel mental le pueden ocasionar en una pista de tenis. Sin embargo, Raonic no será un rival nada sencillo.

Y es que el canadiense viene de superar momentos críticos en el torneo, que no hacen más que reforzar su moral. Habiendo sido capaz de vencer en un partido a cinco sets ante el siempre correoso Nishikori, y eliminar a la sensación del torneo, el aussie Nick Kyrgios, que venía crecido tras vencer a Nadal, se pone de manifiesto que Milos ha alcanzado un nivel de madurez destacable. Desde que se convirtiera en el pupilo de Ljubicic, Raonic ha mejorado en todas las facetas de su juego, especialmente la mental. Ya forzó a Djokovic a un tercer set en las semifinales de Roma, aunque luego no podría inquitar al serbio en Roland Garros. Pero en hierba Milos se siente cómodo. Su mejoría en cuanto a movilidad también es manifiesta, lo que le permite aguantar la alta velocidad de la bola y estar capacitado para flexionar y levantar bolas bajas. Su saque está siendo inapelable. La friolera de 147 saques directos contemplan su paso por el torneo, en lo que supone una media de casi 30 aces por partido.

Claves del encuentro

Frescura mental para afrontar un partido resuelto en detalles.

Se antoja un encuentro en el que Federer deberá mantenerse muy fino al servicio, ya que una pérdida de su saque podría ser mortal. Todo indica que los primeros sets, cuando ambos están más frescos, podrían resolverse en el tiebreak, los cuales pueden marcar el devenir del encuentro. Federer tendrá que utilizar muy bien su revés cortado para impedir a Raonic coger la pelota a la altura de la cintura, donde el canadiense se muestra letal, y ambos habrán de estar muy frescos mentalmente ya que deberán estar preparados para afrontar un encuentro que puede resolverse en pequeños detalles, si el nivel del servicio de Raonic continúa como hasta el momento.

Novak Djokovic VS Grigor Dimitrov

Mucho se ha escrito sobre Grigor Dimitrov. Su flamante etapa como junior, donde fue campeón de Wimbledon entre otros muchos torneos y su parecido a Roger Federer a la hora de ejecutar determinados golpes, generaron una presión inusitada sobre un joven imberbe que a los 18 años se encontró con contratos millonarios de publicidad y todos los focos del tenis mundial sobre él. Esto pareció acusarlo durante sus tres primeros años como profesional, donde los resultados no acababan de llegar. Sin embargo, el búlgaro se ha mostrado como un gran trabajador. Tras acogerse a los designios de Roger Rasheed, eminente entrenador que ha guiado la carrera de grandes jugadores pero también extravagantes y difíciles de manejar, como Gael Monfils, Jo Wilfried Tsonga o Lleyton Hewitt, el búlgaro ha dado un paso adelante en su juego. Grigor ha rebajado mucho sus errores no forzados, ha asumido la necesidad de trabajar el punto antes de rematarlo y ya no abusa tanto de su revés cortado, que si bien es cierto es uno de los mejores del mundo, en ocasiones le dejaba a merced del rival.

El juego de Grigor es muy completo; sólido pero sin renunciar a los artificios que hacen de él un talento descomunal, sin precedentes. Capaz de hacer cosas con la raqueta que pocas veces se ven en la pista, imprimir efectos endemoniados y acabar con la paciencia del rival. Porque esto fue lo que hizo con un Andy Murray, que acabó desbordado. El búlgaro se presenta en las semifinales con experiencia en su haber en partidos importantes. Derrotas como la encajada en la final de Brisbane ante Murray en 2013, o la paliza que recibió de Nadal en semifinales de Roma 2014, deben haberse erigido en partidos de aprendizaje para él. Su juego en hierba adquiere una enorme magnitud, ya que puede dar vía libre a su imaginación en la red. Se le vió muy tenso en su encuentro ante Dolgopolov, y más aún casi ante Leonardo Mayer, ya que en ambos se presentó con la vitola de favorito. Sin embargo, supo gestionar bien la presión. Tras vencer a Murray en la catedral del tenis, Grigor asume una tarea de enorme magnitud, como la que sería eliminar en rondas sucesivas a los dos finalistas de la edición pasada de Wimbledon.

Por su parte, Djokovic llega a las semifinales con algún susto. En 2ª ronda Stepanek llegó a inquietar al serbio con un juego casi suicida de subidas a la red sin descanso. Logró arrancarle un set, y a punto estuvo de llevarle al quinto. Además, el serbio hizo estremecerse a todos los aficionados a este deporte con una caída sobre uno de sus hombros que hizo temer lo peor durante unos instantes. Se recuperó el serbio, tanto a nivel físico como mental, y solventó con inusitada facilidad sus duelos ante Simon y Tsonga respectivamente. Sin embargo, en cuartos de final, Cilic volvería a obligar a Nole a forzar la máquina al máximo para hacerse con el encuentro. Algunas dudas en el servicio y desplazamientos menos fluidos de lo habitual en él hacen pensar que Djokovic no llega en su mejor momento. Pero a pesar de ello, Djokovic es el indiscutible favorito para acceder a la final.

Claves del encuentro

Dimitrov ha de saber gestionar su éxito ante Murray.

Puede parecer obvio pero el saque será vital. Y no tanto en lo que pueda sumar, sino en lo que pueda restar. Y es que Dimitrov y Djokovic han atravesado a lo largo de su carrera problemas con el segundo servicio, traducidos en dobles faltas o en la colocación de primeros servicios a baja velocidad con el fin de asegurar. En momentos de tensión, esto es lo que primero se resiente. Por lo tanto, si no están acertados al servicio, el partido puede convertirse en un duelo a tumba abierta donde el saque no sea especialmente importante. Se espera un Dimitrov agresivo, que busque enroscar a Djokovic en una tela de araña tejida a base de golpes cortados, subidas a la red y dejadas. Si el búlgaro juega con la determinación que mostró ante Murray, Djokovic lo pasará realmente mal. En todo caso, la pelota parece estar en el tejado de Grigor. Novak no suele decepcionar en estos partidos y se sabe de lo que es capaz. Pero la "resaca de triunfo" de Dimitrov puede pasarle factura. Si no es así y muestra un tenis similar al que desarboló a Murray, agárrense fuerte y abróchense los cinturones para presenciar un auténtico espectáculo.