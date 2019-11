Petra Kvitova: "Wimbledon no es como otro torneo, es algo más"

La mujer más feliz del planeta está en Wimbledon y tiene nombre y apellidos: Petra Kvitova. La tenista checa se consagró nuevamente sobre el pasto londinense por segunda vez en su carrera -su primer título lo consiguió en 2011- tras desplegar un tenis de categoría. "Fue uno de los mejores partidos que he jugado", sentenció la que a partir del próximo lunes será la número cuatro del ranking WTA.

Kvitova estrena sus vitrinas esta temporada. Y lo hace con un título especial para ella en un lugar único para cualquier tenista. "Me encanta jugar en la Pista Central. Esto -Wimbledon- es algo realmente especial. Quiero decir, que no lo siento como otro torneo. Es algo más", espetó muy sonriente la checa. Una sonrisa que no borró del rostro el tiempo que atendió a los medios de comunicación. "Es Wimbledon. Esto es la historia del tenis. Siempre es bonito jugar en La Pista Central. Me siento realmente como en casa", añadió.

El partido entre la checa y Eugenie Bouchard fue el más rápido en los últimos 31 años. En un abrir y cerrar de ojos Petra posaba con el título de campeona. La tenista de Bilovec saltó a pista sabedora de cómo jugar y muy segura de sí misma. "Sabía exactamente cómo tenía que jugar para ganar. Simplemente hice todo lo que pude en cada momento. Estuve muy concentrada en cada punto. Sabía que tenía que ir hacia delante en cada golpe, presionarla, y lo hice", reconoció la bicampeona de Wimbledon, que derrotó a Bouchard por un contundente 6 a 3 y 6 a 0.

A pesar de las sonrisas, las alegrías y las emociones, el camino hacia Londres no fue tal. En el pasado torneo de Eastbourne, la checa sufrió una lesión en el muslo derecho -por eso luce un aparatoso vendaje- que le privó de disputar los cuartos de final ante Heather Watson. La checa, junto a su staff técnico, decidió abandonar y recuperarse de cara a Wimbledon, para no poner en peligro su participación. "Ese momento fue muy difícil para mí, sin duda. Yo quería jugar. Quería disputar más partidos antes de Wimbledon". Y como ella reconoce, no se equivocaron. "Al final fue una gran decisión el no jugar. Definitivamente me alegro de lo que hicimos. Sí, estoy sentada aquí y mi pierna está bastante bien", expresó como venía haciendo todo el rato, sonriendo.

Petra abandona la sala inmensamente feliz. Satisfecha por el trabajo realizado y los éxitos. A partir del lunes tendrá en mente la próxima gran cita en el calendario WTA, el US Open. Pero mirará la clasificación y se verá en la cuarta posición, desbancando a Agnieszka Radwanska y Maria Sharapova. Línea ascendente para la checa. "El número 1 significa mucho para todas. Veremos qué depara el futuro", reconoció humildemente Petra. El número uno está lejos, pero más cerca. Y la gigante de Bilovec no se va a rendir. "Voy a hacer todo lo que pueda para estar allí", concluyó.