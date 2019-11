Nadal causará baja en Toronto y Cincinnati

La noticia saltaba aproximadamente a las 18:15 horas de la tarde. Ben Rothenberg, periodista del diario New York Times daba la exclusiva mundial: “Nadal no estará ni en Toronto ni en Cincinnati debido a una lesión durante su sesión de entrenamiento”. El panorama de la raqueta quedaba sorprendido ante tal noticia no sólo por el nombre de su protagonista, sino también por la repercusión que su no comparecencia en sendos torneos tendrá en su casillero de unidades particular. Rafa, sin competir desde que cayera en los octavos de Wimbledon ante Kyrgios, encabezaba un horizonte en el que defendía la friolera de 4.000 puntos, incluyéndose el US Open. Y el hecho de que el balear no asista a las dos citas previas al cuarto ‘Grande’ se traducirá en la reducción inminente de 2.000 unidades.

Nadal deberá guardar reposo durante 2-3 semanas

A medida que la tarde avanzaba se iban conociendo algunos detalles de la trascendencia de la lesión; que finalmente y según el diagnóstico de la Clínica Mapfre de Medicina del tenis quedaba aclarada como una pequeña desinserción de la vaina del cubital posterior de la muñeca derecha; lo que obligará al vigente número dos a guardar reposo durante 2-3 semanas con una férula de inmovilización sobre la muñeca dañada.

Nadal: "Me siento muy decepcionado por no poder defender mis títulos y competir en Toronto y Cincinnati"

Nadal mostraba su descontento con la situación y su penar por no estar presente en los dos torneos precedentes y preparativos para el ‘major’ de la Gran Manzana: “Desafortunadamente, me lesioné la muñeca derecha ayer durante el entrenamiento y tras las pruebas que realicé hoy en España, incluyendo una resonancia magnética y estudios con mis doctores, debo estar alejado de las pistas durante 2-3 semanas. Lo siento mucho por los torneos y estoy agradecido a los aficionados por su apoyo. Me siento muy decepcionado por no poder defender mis títulos y competir en Toronto y Cincinnati. Estaba deseando ir y jugar de nuevo tras los grandes resultados del año pasado”.

Su participación en el US Open queda en el aire a la espera de la evolución del daño. Nadal verá alejada su diferencia con su rival directo por la corona mundial; Novak Djokovic, pero se espera que el proceso evolucione de la mejor manera posible para verlo competir de nuevo en las pistas de Flushing Meadows. De esta manera, aclaraban en el comunicado oficial el esperado retorno a la competición del manacorí: “En función de la evolución, que será seguida detenidamente por el Doctor Ángel Ruiz-Cotorro, incluyendo pruebas de ecografía y resonancia magnética, se valorará el retorno del jugador a la competición prevista inicialmente para el US Open”.