Marin Cilic: “Lo estoy dando todo para ser lo mejor que pueda”

La gloria de levantar su primer Grand Slam ha catapultado a Marin Cilic a ser el foco de atención mundial. Romper con la hegemonía del ‘Big Four’ en un año en el que Wawrinka también hizo lo propio a inicios del curso, ha sido acicate suficiente como para acaparar las portadas de medio mundo. En su regreso a Croacia, Marin fue el profeta que guio a los feligreses congregados en la ciudad que lo vio nacer: Medjugorje. La recepción del pueblo croata no tuvo comparativa alguna en un pequeño enclave que anoche fue protagonista más allá de sus fronteras. Pero antes de partir rumbo a casa, Marin concedió una entrevista a la revista Tennis Now Magazine en la que se sinceró abiertamente.

Marin Cilic: "Ganar te ayuda a estar menos nervioso"

El campeón en Flushing Meadows afirmaba años atrás que en los momentos anteriores a la disputa de un partido siempre se ponía nervioso. Ante la pregunta de si esta misma situación persistía ahora afirmaba: “Creo que este tipo de cosas están cambiando con el paso de los años. Justo antes de un partido de Copa Davis siempre me siento nervioso porque es una gran responsabilidad. También, cuando llevas tiempo sin jugar un partido y vuelves a jugar de nuevo; en el primer partido puedo sentirme nervioso en los primeros juegos. -Cuando tengo confianza- no me siento para nada nervioso. Ganar te ayuda a estar menos nervioso”

Marin, es un tenista que pocas veces se enfada dentro de una pista de tenis. Cuando se le pregunta acerca de si siempre fue así su comportamiento dentro de la cancha o si por el contrario rompía raquetas en su etapa júnior, el croata respondía: “Yo he sido siempre así. Puedes tener días difíciles a lo largo del año, y puedes estar negativo pero normalmente soy muy positivo. Sé que si actúo de esta manera, tendré la ocasión de pensar más claramente y tomar las mejores decisiones dentro de la pista. Incluso si estoy mal; por debajo en el marcador, intento ser aún positivo conmigo mismo y tratar de empujarme”.

Cilic: "Me encantaría llegar a las 50 victorias o incluso alguna más en este año"

Ganar un Grand Slam ha sido algo inédito e inesperado en su carrera. Cilic demostró en Nueva York el porqué fue campeón y obtuvo el premio a la regularidad en las grandes citas en este 2014. Pero, ¿Cilic se fija una meta para su año? “Lo pienso antes de comenzar la temporada. Todas las temporadas antes. Las buenas que tuve, alcancé las 40-45 victorias. Este año me gustaría llegar a las 50 o incluso alguna más. Veremos. De todos modos, estoy en un buen curso, jugando 3-4 partidos cada torneo y eso me ayuda mucho”.

La clave del éxito según el croata es ser positivo. ¿Cómo se describiría a sí mismo? “Fácil de llevar, muy tranquilo. Una de las mejores cosas que tengo es ser honesto. Siempre intento ser positivo y estar contento dentro de pista. Siempre permanezco más concentrado y serio, así que quizá por eso no se muestre mi verdadera personalidad. Pero sí, pienso que soy una persona fácil de llevar y positiva. Siempre me gusta relacionar con los fans; especialmente con los niños. Sé lo mucho que significa para ellos conocer a algunos jugadores, estar con ellos, intercambiar un par de palabras y dejarles un recuerdo”.

Cilic: "Siempre disfruto cada vez que entro a una pista de tenis"

Haciendo balance de las cosas positivas y negativas de ser tenista concreta: “La mejor parte es que haces algo que amas y que empezaste desde que eras un crío. Cuando comencé a jugar al tenis, tan sólo un juego me bastó para que esto se convirtiera en mi trabajo y mi vida. Lo estoy dando todo para ser lo mejor que pueda. Mucha gente desempeña su trabajo para sobrevivir, para ganar dinero, y quizá no les guste. Yo siempre disfruto cada vez que entro a una pista de tenis y tengo una oportunidad en mi vida de lograr una buena carrera. Siempre intento pensar en ello y permanecer positivo y empujarme a mí mismo”.

“Quizá la parte negativa sea estar lejos de casa todo el tiempo. Estar lejos de mi familia, de mi novia. No es fácil sobrellevar este tipo de cosas. Pero todavía soy joven, no he alcanzado los 30. Todavía me siento ‘fresco’”.

Esa pasión por la raqueta nació desde pequeño, desde el mismo momento en que empezó a jugar a tenis sin embargo, ¿qué hubiera sido Marin Cilic si no fuera tenista? “Estaría definitivamente practicando otro deporte. Al menos lo intentaría (risas). Quizá fútbol. No he jugado mucho al baloncesto porque no es tan popular en mi ciudad natal como el fútbol”