Wuhan Open: El calor hace estragos entre las favoritas

Las cámaras y los focos se concentraban hoy en tierras asiáticas en una sola mujer: Serena Williams. La vigente campeona del último Grand Slam del año reaparecía tras su cita con la historia hace semanas en la ciudad de los rascacielos. Al otro lado de la red, le esperaba una rival -Alizé Cornet- que ya en Wimbledon y meses antes -en Dubái-, había conseguido lo que nadie pudo hacer en Nueva York: derrotar a la número uno del mundo. Sin embargo, ocurrió lo inesperado. No ganó Cornet por sus dotes tenísticas, tampoco lo hizo Serena. La menor de las Williams se retiró en mitad del encuentro cuando lideraba 6-5 en el primer set. ¿La causa? Un proceso viral. Un virus que recuerda a aquél que le afectase sobre la hierba del All England Club y que la obligara a no poder disputar el compromiso de dobles junto a su hermana Venus.

En esta ocasión Serena tuvo que solicitar un Medical Time Out para que fuera atendida en pista, donde los especialistas tomaron la tensión y la temperatura. Al ver que la jugadora yanqui no se encontraba en perfecto estado, se decidió como mejor medida su retirada e inmediatamente después fue conducida al hospital para proceder a la ejecución de un chequeo médico. Por el momento, su presencia en Pekín no parece descartada.

Sin embargo, Serena no fue la única en retirarse sobre las pistas del Optics Valley International Tennis Center. Si en la jornada de ayer Cibulkova e Ivanovic también decían adiós prematuramente y de manera forzada, hoy junto a Serena, Jelena Jankovic no pudo continuar en su partido ante la americana Coco Vandeweghe. Al sexto juego disputado la espalda de la serbia no resistió y se vio obligada a abandonar. Las altas temperaturas y la inadaptación a la humedad del enclave asiático junto con los ajustes horarios parecen ser la causa de que en Wuhan las favoritas no estén en su ‘salsa’.

Bouchard y Kvitova debutan con victoria

Las que sí pudieron debutar y además lo hicieron con victoria fueron Eugénie Bouchard y Petra Kvitova. La canadiense tuvo que recomponerse a un primer set adverso (4-6) ante la alemana Mona Barthel para finalmente llevarse el encuentro en tres sets (4-6, 6-3 y 6-4) e instalarse en la siguiente ronda donde ya la espera Alison Riske, quien acabara con la andadura en el Premier chino de Sara Errani por doble 6-4.

Pliskova comenzó la temporada ocupando el puesto nº68 y actualmente se sitúa en el nº31

Por su parte, Kvitova cerró el último turno vespertino con una cómoda victoria (6-3 y 6-0) ante Karin Knapp y chocará con la campeona en el International de Seúl, Karolina Pliskova, para quien este 2014 parece no tener límite alguno. La joven checa comenzó el curso en el puesto 68 del ranking WTA y actualmente ocupa el nº31. Hoy se cargó a Petkovic por un doble 6-4 y mañana habrá choque fratricida entre compatriotas con mismos intereses.

Pero sin duda, el encuentro más duro de la jornada fue el que enfrentó a la australiana Casey Dellacqua -cuartofinalista en el Premier de Tokio-, con la rusa Anastasia Pavlyuchenkova. Cerca de tres horas estuvieron peleando sobre el cemento chino en dos agónicos sets iniciales que tuvieron ambos su desenlace en la muerte súbita. Pavlyuchenkova, pese a estar desentonada al saque (12 dobles faltas), logró mantenerse a la espera de sus opciones y mejoró su tenis para forzar el tercer y definitivo acto. Allí, sin embargo, se le encogió la muñeca y Dellacqua fue muy superior aprovechando tres de las cuatro opciones de quiebre que tuvo a su favor. 7-6 (7), 6-7 (5) y 6-1 fue el resultado final que la permite disponer de un puesto en la tercera ronda donde ya la espera la danesa y finalista en el US Open: Caroline Wozniacki.

El adiós a la mujer que llevó el tenis asiático a lo más alto

Entre tanto tenis hubo un sentido homenaje a la tenista local Na Li, que compareció ante un público entregado que la ovacionó y posteriormente ante los medios de comunicación reapareciendo tras la noticia de su retirada del circuito profesional a causa de los constantes dolores en su rodilla que la impedían dar el máximo en un deporte tan exigente como lo es el tenis. La mujer que llevará el tenis asiático a lo más alto llegando a ocupar el segundo escalafón del ranking mundial y conquistando dos entorchados de Grand Slam (Roland Garros 2011 y Open de Australia 2014) dijo adiós en la ciudad que la vio nacer siendo una jugadora de bádminton.