Carrera a Londres: Wawrinka y Cilic se aseguran un puesto en la Copa de Maestros

Ya hay cinco plazas definitivas cubiertas para la Copa de Maestros: Djokovic, Federer, Nadal, Wawrinka y Cilic. Aún hay oportunidades de cubrir las tres últimas. Nishikori, Berdych, Raonic, Murray y Ferrer son los jugadores que competirán hasta última hora por conseguirlas.

Stanislas Wawrinka

No está siendo su mejor etapa. El que llegó a ser número uno suizo se ha clasificado, gracias al azar, para disputar la Copa de Maestros. Suerte que tenía un gran colchón de puntos por si ocurría lo que ha vivido en la gira asiática. A pesar de no haberlo conseguido por méritos propios, al contrario, gracias a la derrota sorprendente en cuartos de final de Shanghai de Berdych ante Simon, y de Ferrer ante Djokovic, sabe que estará en Londres a final de temporada.

Wawrinka tuvo un espectacular inicio de temporada, ganando a Nadal en la final del Open de Australia. Conseguía así su primer Grand Slam y posicionarse entre los mejores del circuito. Más adelante, en la temporada de tierra batida, confirmó que era la mejor temporada de su carrera al llevarse el Masters 1000 de Montecarlo ante Federer. Este año ha batido a los tres mejores jugadores (ganó a Djokovic en cuartos de final en Australia), pero no ha podido mantener su nivel hasta final de temporada y su situación ha dado la vuelta drásticamente. No hay manera de que Wawrinka gane un solo partido en los últimos torneos.

Ito Tatsuma, número 103 del mundo, se encargó de despedirle en el ATP 500 de Tokio, mientras que Simon, número 29, lo hizo en Shanghai. Únicamente en la Copa Davis el suizo no fracasó estrepitosamente como en singles. Wawrinka y Federer metieron a Suiza en la final del torneo por equipos, tras eliminar a Italia.

Wawrinka jugará en el O2 Arena, pero si no cambia radicalmente y vuelve al estado en el que comenzó la temporada, va a hacer una visita express a la capital británica, como ha hecho en Asia.

Marin Cilic

El campeón del US Open también está en un mal período tenístico. Ha encajado dos derrotas consecutivas, ante Murray y su compatriota Karlovic, que le hacían peligrar seriamente su presencia en el último torneo.

Tras la victoria en los ATP 250 de Delray Beach y Zagreb a principios de temporada, Cilic se proclamó campeón en Nueva York en verano tras vencer en la final a Nishikori, otra sorpresa del torneo. Pero el croata no ha mantenido el nivel, por lo que no ha conseguido llegar lejos en ningún otro torneo. En agosto ascendió al noveno puesto del ranking y a pesar de haber subido algunos peldaños después, no había conseguido afianzar su plaza para la Copa de Maestros. El croata estará en Londres, pero al igual que Wawrinka, tiene mucho que mejorar para ser rival de los mejores.

El 2014 empezaba mal para Cilic. En enero ocupaba la posición 37 del ranking después de un 2013 para olvidar. Pero, al igual que la vuelta que le dio a su temporada en el US Open, aún le queda tiempo para encarrilarla de nuevo, si se da prisa.

Carrera a Londres

Quedan pocos torneos (Moscú, Estocolmo, Viena, Valencia, Basilea y París), y cada vez se van perfilando más los últimos nombres de los jugadores que disputarán el último trofeo del año.

1-Novak Djokovic 9010 2-Roger Federer 8020 3-Rafael Nadal 6745 4-Stan Wawrinka 4805 5-Kei Nishikori 4265 6-Marin Cilic 3990 7-Tomas Berdych 3945 8-Milos Raonic 3750 9-David Ferrer 3715 10-Andy Murray 3665

A día de hoy, Nishikori, Cilic, Berdych y Raonic ocuparían las plazas todavía no aseguradas para completar el cuadro de los ocho mejores. Habrá una gran lucha por el octavo puesto. Murray ha demostrado en Shanghai que su temporada no ha acabado y que está dispuesto a pelear por ser un Maestro.

A pesar de su mala racha, Ferrer pareció recomponerse en Asia y llegó a cuartos en Shanghai. Lástima que se enfrentó con Djokovic y no pudo optar a semifinales. No obstante, la pelea por el último puesto para acceder a Londres la disputa con Murray, a quien dejó atrás con una exhibición de calidad en tenis español. Después de Shanghai, Ferrer le arrebató el noveno puesto al escocés, y se encuentra a escasos puntos del octavo. Si el alicantino ha superado su bache es muy probable que se meta de nueva entre los ocho mejores para estar en Londres, pues Raonic aun no tiene asegurada la plaza. El canadiense tiene que mantenerse firme para conservar su posición del ranking que ocupa actualmente. No le va a ser nada fácil.

Shanghai

El último torneo de la gira asiática cerró ayer con un nuevo campeón: Federer. El suizo está haciendo una temporada bastante buena y estable, en la que no han inundado los títulos (en Masters 1000 solo se había anotado Cincinnati), pero gracias a su estabilidad y regularidad está en el segundo puesto de la clasificación.

Otro que tiene plaza asegurada en Londres es Nadal, lo que no sabemos con certeza es si acudirá. El español sufre de apendicitis y cayó en el primer partido que disputó, contra Feliciano López. Hasta dentro de unos días no tendrá la resolución a su problema. Rafa quiere seguir jugando los torneos que quedan, pero falta saber la opinión definitiva de los médicos con un tema más que delicado. Si finalmente el español debe operarse y faltar al fin de temporada, el cuadro de los clasificados se modificaría, al igual que el ATP World Tour, pues no sería el mismo sin su presencia. Sería una lástima perder a Nadal entre los Maestros.

Nishikori, el cuarto puesto del ranking, estaría por primera vez en el torneo de los ocho mejores, a pesar de su derrota temprana en Shanghai. El mejor jugador asiático ha sido una de las sorpresas de la temporada y se ha ganado a pulso estar en el top5 del ranking ATP.

Próximos torneos

Faltan dos ATP 250, dos ATP 500 y el último Masters 1000 de la temporada antes de la cita con los mejores. Hay margen suficiente para que las últimas posiciones de los ocho elegidos varíen. No hay nada seguro en la parte baja del cuadro, y los tenistas van a luchar como gladiadores para optar a una plaza en el O2 Arena.