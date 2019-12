Entrevista. Paula Badosa: "Nunca he pensado en representar a Estados Unidos"

Con diecisiete años recién cumplidos, Paula Badosa Gilbert (1997. New York) se erige como una de las mayores promesas del tenis español. Su gran año la ha catapultado entre las mejores de su categoría, y se muestra ansiosa por competir con las mayores. Esa ambición se refleja en su tenis, agresivo y dominante, que define a una tenista decidida a seguir quemando etapas.

Y es que, pese a que Badosa mantiene los pies en el suelo, es inevitable imaginarse un futuro sin su rostro entre las mejores. Este año, Conchita Martínez evidenció su potencial permitiéndola entrenar con el equipo español. Subcampeona de Europa Junior, ya comienza a dejar huella en el deporte de la raqueta. Sus ganas de trabajar, su sacrificio, la permitirán ir logrando que su nombre suene cada vez con más fuerza.

Pregunta. Cuartos de final en Roland Garros y Wimbledon. Subcampeona de Europa Junior… ¿Qué balance haría de este 2014?

Respuesta. Ha sido un gran año. Pensé en el ranking ITF y mi objetivo principal era poder entrar a los Grand Slam. Lo hice, y conseguí meterme hasta cuartos en dos ocasiones. Y en Europa lo mismo, tampoco me esperaba llegar hasta ahí. Había un nivel súper alto y pude dar lo mejor de mí.

P. ¿Cree que ha influido en su progreso la Academia TennisVal?

R. Sí, claro. Desde pequeña estuve con el mismo entrenador, pero Sara Sorribes me dijo que probara en esta Academia, y me encantó. Ya llevo dos años, y muchos más que me voy a quedar.

P. ¿Qué es lo que más está trabajando en los entrenos ultimamente?

R. Ahora en pretemporada trabajo mucho físico y menos tenis. El físico es lo que ahora mismo más me diferencia de las tenistas buenas.

"Veo complicado jugar a cinco sets"

P. Hablando de físico, ¿cree que las chicas estaríais preparadas para disputar encuentros a cinco sets en los Grand Slam?

R. Yo lo veo muy complicado. Se podría aguantar… pero lo veo difícil. Un partido igual sí, pero siete días seguidos es demasiado.

P. Metidos en distinciones... ¿qué le sugiere que las chicas podáis solicitar la entrada de vuestro entrenador?

R. A mí me parece una buena idea. Hay diferencia con el masculino, claro está, siempre la habrá. Pero a mí me parece gran idea. A veces lo necesitamos, y que pueda entrar tu entrenador una vez en cada set está muy bien.

P. He leído en "Industria del Tenis" que no le agrada la normativa de tener que jugar un número determinado de torneos júnior…

R. No me gusta nada. Este año solo he podido jugar doce. Para mí es una presión añadida, porque al jugar menos tienes que obtener un mejor resultado en cada uno de los torneos. Las mayores de edad pueden jugar todas las semanas y yo tan solo doce. Es un poco injusto. Pero es lo que hay. Tendré que esperar a cumplir los 18 años.

"No me gusta poder competir solo doce semanas"

P. ¿Tiene pensado disputar torneos WTA en 2015?

R. No lo sé aun. No conozco mi calendario. Intentaré jugar algún WTA. A ver si me dan alguna wildcard.

P. Ya le comenté a tu amiga Sara que quizás sea un punto a vuestro favor que Muguruza, Carla, Lara o Tita se lleven los focos mientras seguís dando pasos.

R. Está claro. Tener a estas grandes jugadoras ahí arriba, aparte de que son un ejemplo para nosotras y podemos aprender mucho de cada una de ellas, también nos mete menos presión. Nos enfocan menos a nosotras. Eso está bien.

P. Sara, Bolsova, tú y las que llegan por detrás. ¿Crees que el tenis femenino puede tener más futuro que el masculino?

R. El masculino ahora está bastante bien. Hay varios jugadores buenos. Pero en chicas, Sara y Aliona para mi tienen mucho potencial y pueden llegar a jugar muy bien. Así que las dos partes. Estamos bastante fuertes últimamente.

P. ¿Cree que las federaciones deberían incrementar los premios en los torneos ITF?

R. Sí, yo creo que sí. Pagan todos los WTA, y no pagan los ITF, que es cuando tendrían que apostar más, porque la gente no tiene dinero. En los WTA la gente ya está arriba. Pero eso es decisión de la Federación y no se puede hacer nada. Se intenta, pero de momento no creo que se cambie. Pero creo que tendrían que ayudar más, sí.

P. Por fin un torneo exclusivo WTA en España. Será sobre hierba, en Mallorca, y a partir de 2016.

R. Es súper buena idea. Estoy deseando ir ya (risas). Habían quitado todos los WTA que había... se hacía necesario uno.

P. ¿Cree que el actual momento de Garbiñe logrará que los medios centren también los focos en el tenis femenino?

R. Sí. Estoy 100% segura de que esto va a cambiar mucho. Garbiñe va a ir subiendo en el ranking y va a ser muy buena. Esto va a dar más atención al tenis femenino, está claro.

P. Mi amigo Fernando Murciego le preguntó esto a Roberto Carretero: "En España no se sigue el tenis, se sigue a Nadal. ¿Está de acuerdo?"

"Nadal es el que más vende"

R. Estoy de acuerdo por una parte. Nadal es el que más vende. Es de los mejores de la historia. Está claro que mucha gente conoce el tenis por él. Pero también está David Ferrer, que ha estado tres del mundo. También las chicas y muchos más jugadores. Pero está claro que Nadal es un fuera de serie.

P. Sus actuaciones este año no han pasado desapercibidas para Conchita Martínez, que ya le ha permitido trabajar con la Armada. ¿Fue una buena experiencia?

R. Sí. Cuando me dijeron que iba a jugar de sparring en la Copa Federación me puse muy contenta. Fue una buena experiencia. Estuve con todas las jugadoras ahí. Un diez. Aprendí mucho de cada una de ellas. También de Conchita, que me apoyó muchísimo.

P. En el diario Marca hablaban de un posible caso Muguruza… ¿También tiene dudas? ¿O representará a España?

"Me siento española y siempre he representado a España"

R. Yo nunca he pensado en representar a Estados Unidos. Nací allí y todo, pero yo me siento española y siempre he representado a España. De momento no tengo esa duda.

P. Hablando de la Copa Federación. Hay eliminatoria en febrero. ¿Cree que España tiene opciones de regresar al Grupo Mundial? Cómo venga Halep…

R. Con Garbiñe y Carla tenemos un buen equipo. Con ellas se puede seguro.

P. ¿Qué objetivos se marca para la siguiente temporada?

R. El mismo de todos los años. Seguir mejorando mi tenis, mi físico. Madurar más todo. Lo demás ira viniendo solo. Esta claro que siempre quieres estar mejor de ranking y hacer buenos torneos, pero de momento solo me concentro en mejorar mi tenis.