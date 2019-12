Nadal resta importancia a su derrota

El tenis es pasión y sentimiento, y en ocasiones se magnifican mucho las cosas. Las derrotas de Nadal, por ser tan escasas, suelen presentarse como tragedias deportivas, pero esto es deporte; cuando alguien se enfrenta a otra persona puede ganar o perder.

"Todos los regresos después de una lesión son difíciles, y yo no soy una excepción"

Rafa tiene claro esto, y asume la dificultad de volver al circuito tras tantos meses parados. Nadal quitó hierra a la derrota, y se mostró confiado de cara a futuras citas, como demuestran sus declaraciones a la Agencia Efe al término del encuentro: "No ha sido un encuentro malo. He jugado con un poco de nervios pero es normal después de tanto tiempo sin jugar. Todos los regresos después de una lesión son difíciles, y yo no soy una excepción. Lo que ha pasado hoy es lo que pasa cuando te falta ritmo de competición. Pero no jugué tan mal, he tenido mi oportunidad de remontar".

Esta derrota no es un problema de falta de ambición, algo que Rafa se apresuró a comentar y se mostró con la misma energía y motivación por volver a la senda del triunfo que siempre: "Mi motivación y mi hambre por hacer las cosas bien siguen siendo las mismas. Voy a trabajar arduamente para encontar mi mejor forma y voy a intentar que sea lo antes posible", señala el número 3 del mundo, que lanza un mensaje de fuerza. "Sabía que tenía que jugar muchos partidos aquí y ahora me he metido más presión pero seguro que voy a volver".

Nadal permanece en el cuadro de dobles, donde hace pareja con su amigo Juan Mónaco. Una vez culmine su participación en el dobles, el manacorí se desplazará a Melbourne para ir aclimatándose a las pistas y las condiciones del Open de Australia. Queda así totalmente descartada su participación en el torneo de Sidney.