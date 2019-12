Open de Australia: análisis del cuadro masculino

El Open de Australia ya está en marcha, al menos en la mente de los grandes aficionados al tenis. Y es que tras el sorteo realizado en la calurosa mañana del viernes en Melbourne, numerosas son las hipótesis y expectativas que se desprenden del cuadro final. Un total de 128 jugadores acuden a la primera gran cita del año; a medida que avanzan los días, las horas y los minutos, irán cayendo como fruta madura, hasta que el domingo 1 de febrero el único superviviente toque la gloria alzando al cielo australiano el trofeo de campeón. La batalla está a punto de comenzar.

Se procede a continuación, a un análisis pormenorizado del cuadro, con resultados hipotéticos en base al ránking de cada jugador.

Primer Cuadrante

Potenciales rivales de Djokovic: Qualy - Ramos - Verdasco - Bautista/Isner - Raonic - Wawrinka - Federer

Novak Djokovic comenzará su andadura en Australia con un jugador procedente de la previa, que ya vendrá rodado y para el que será un premio disputar un encuentro en una abarrotada Rod Laver. Albert Ramos no debería suponer un obstáculo para el serbio, y sería Verdasco quien diera las pistas sobre el estado de forma del serbio, después de su retirada en la exhibición de Abu Dhabi. No será un partido fácil para Djokovic si el madrileño es capaz de desplegar su mejor juego. Roberto Bautista o Isner, se postulan como los rivales contra los que Nole se jugará su pase a la segunda semana del torneo, siendo el estadounidense un rival más peligroso para el juego de Djokovic, aunque actualmente parece estar en horas bajas.

Verdasco buscará la machada en 3ª ronda frente a Djokovic

Potenciales rivales de Raonic: Qualy - Young - Benneteau - Feli López - Djokovic - Wawrinka - Federer

Milos Raonic sería el rival en cuartos de final; tras mostrar un gran juego en Brisbane, el canadiense puede incomodar a Djokovic, siempre y cuando cuaje una semana sin mucho desgaste, algo que parece complejo. Y es que Raonic tendrá que hacer frente a un cuadro repleto de nombres ilustres, que si bien es cierto no son cabezas de serie, parecen capaces de dar un disgusto a cualquiera. Hewitt podría ser su rival en tercera ronda, en lugar de Benneteau, mientras que Del Potro, Monfils o el mismo Feliciano, parecen rivales nada sencillos para el canadiense. Además, las altas temperaturas que se esperan en Melbourne no favorecen en absoluto el juego de Milos. Torneo complicado que medirá la madurez de este gran jugador que aspira a seguir creciendo en citas como éstas.

Partidos interesantes 1ª ronda: Janowicz VS Del Potro // Bautista VS Thiem

Segundo Cuadrante

Potenciales rivales de Wawrinka: Ilhan - Andújar - Cuevas - Fognini - Nishikori - Djokovic - Federer

El vigente campeón parece haber sido agraciado con un cuadro asequible. Ninguno de los jugadores que se erigen en sus potenciales rivales hasta cuartos de final, habría de incomodar al de Lausanne, que deberá gestionar la presión de defender el título, algo inédito para él en Grand Slam. Fognini no parece el jugador idóneo para sorprender a Stan, mientras que Nishikori sería la prueba de fuego para que el suizo se postulara como nuevo campeón, accediendo a las semifinales.

Potenciales rivales de Nishikori: Almagro - Dodig - Giraldo - Ferrer - Wawrinka - Djokovic - Federer

Ferrer y Nishikori podrían protagonizar un gran duelo en octavos de final

El japonés tendrá un inicio más que comprometedor. Si bien es cierto que Nicolás Almagro ha estado mucho tiempo alejado de las pistas y su retorno no ha sido victorioso, el español puede crecerse jugando ante uno de los favoritos, y a buen seguro que si está bien físicamente le pondrá en apuros. Si el nipón lograra superar este escollo, Dodig y Giraldo podrían inquitarle, o desgastarle al menos, de cara a un enfrentamiento a cara de perro frente a Ferrer. El alicantino no parte entre los 8 favoritos, algo que no sucedía hace años. Esto no hará más que motivarle y seguir mostrando el gran tenis que le permitió ganar en Doha hace dos semanas.

Partidos interesantes 1ª ronda: Querrey VS Pospisil // Haase VS Simon

Tercer Cuadrante

Potenciales rivales de Nadal: Youzhny - Saville - Rosol - Anderson - Berdych - Federer - Djokovic

Inicio más que incómodo frente a Youzhny

A buen seguro que Nadal habrá torcido el gesto al ver con quién ha de debutar en este Open de Australia 2015. Y es que Mikhail Youzhny era uno de los jugadores a evitar en primera ronda. El jugador ruso siempre es un peligro, y más en estas grandes citas, donde es capaz de desplegar su mejor juego. Las dudas que asaltan a Rafa tras sus malas actuaciones en Abu Dhabi y Doha, podrían hacer mella en el balear si no tiene un buen comienzo de encuentro. Además, en caso de superar al ruso, en tercera ronda se erige Lukas Rosol, la bestia negra de Nadal en Wimbledon 2011, y posiblemente el jugador al que más le motiva enfrentarse al español. Anderson, e incluso Berdych, parecen rivales más benévolos teniendo en cuenta que se enfrentaría a ellos en octavos y cuartos de final, respectivamente.

Potenciales rivales de Berdych: Falla - Estrella Burgos - Leonardo Mayer - Gulbis - Nadal - Federer - Djokovic

El debut del checo tampoco ha de ser excesivamente plácido, ya que el colombiano Alejandro Falla es un jugador con gran potencial y curtido en mil batallas, al que además, las altas temperaturas vienen muy bien. El juego constante y sólido de Mayer también podría incomodar sobremanera a un Berdych, que en cuarta ronda tendría un compromiso muy difícil ante el díscolo Gulbis, o quizás frente a otros jugadores que lucharán con éste por acceder a esa fase, como Kohlschreiber o Bernard Tomic.

Partidos interesantes 1ª ronda: Gulbis VS Kokkinakis // Kohlschreiber VS Mathieu // Berlocq VS Gasquet.

Cuarto Cuadrante

Potenciales rivales de Federer: Lu - Mónaco - Chardy - Robredo - Murray - Nadal - Djokovic

Robredo, Kyrgios o Karlovic, amenazas serias en octavos de final

El maestro suizo tiene ante sí una pléyade de nombres ilustres, en su mayoría jugadores veteranos que están viviendo una segunda juventud y que saben cómo hacerle daño. Lu y Mónaco parecen rivales propicios para el suizo, ya que le darán ritmo de competición pero no parecen capaces de hacerle mucho daño. Sin embargo, en tercera ronda, Chardy, Seppi o incluso el joven Coric, serán una prueba interesante sobre el estado de forma del helvético. En octavos de final esperaría Robredo, quien ya le eliminó en esta fase en el Us Open de 2013, pero también otros jugadores se postulan para enfrentarse a Roger en esta ronda, como el joven Kyrgios o el gran Karlovic, que si mantiene el nivel de juego mostrado en Doha, será un rival temible para cualquiera.

El de Basilea intentaría derrotar a Murray, como ya hiciera el año pasado, para reeditar semifinales frente a Nadal.

Potenciales rivales de Murray: Qualy - Matosevic - Klizan - Dimitrov - Federer - Nadal - Djokovic

El escocés llega sin rodaje de competición a Melbourne, pero esto no habría de ser óbice para que superara las primeras rondas sin dificultad. Klizan podría ser un rival incómodo, que si está inspirado y Murray abusa de su juego defensivo, podría ponerle en aprietos. Sin embargo, la gran cita del de Dunblane parece emplazarse en los octavos de final, donde el búlgaro Dimitrov intentará derrotarle como ya hiciera en los cuartos de Wimbledon del año pasado.

Partidos interesantes 1ª ronda: Baghdatis VS Gabasvhili // Dimitrov VS Brown // Chardy VS Coric // Seppi VS Istomin

Todos estos enfrentamientos potenciales son conjeturas, pero si algo está claro, es que se avecinan dos semanas de gran tenis. Abran bien los ojos y disfruten del espectáculo tenístico. Sorpresas, decepciones, puntos inverosímiles, anécdotas...Todo esto día a día, te lo haremos llegar desde Vavel.