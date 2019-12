Bajas destacadas en el Open de Australia

Lesiones. Tan solo mentar esta palabra en presencia de un deportista de alto nivel ya resulta un sacrilegio. Y es que son muchos los jugadores que han visto cómo su carrera era frenada, malograda e incluso cercenada por ellas. Estar disputando un Grand Slam es una oportunidad por la que muchos entregarían su alma, por lo que perderse este Open de Australia resulta desgarrador. Siete son los jugadores que han tenido que renunciar al calor australiano para recuperarse de sus dolencias:

Marin Cilic. Número 9 del ránking ATP

La intensa temporada 2014 que tuvo el croata pasó factura a su física, en forma de lesión en su hombro derecho. Tras proclamarse campeón en el Us Open, Cilic renunció a jugar en Valencia y París-Bercy, y su reaparición en las pistas del O2 Arena se desarrolló ajena a los cauces de la victoria.

Presente en exhibiciones pero ausente en torneos oficiales

Ésto no fue óbice para que Marin viajara a Asia para disputar la exhibición IPTL, lo que le llevó a jugar 16 partidos de un set cada uno (6 en individuales y 10 en dobles). Tras ello, el croata renuncia a Brisbane y el Open de Australia. Estas decisiones guiadas aparentemente, por una finalidad económica poniendo en peligro la propia salud del jugador, han levantado una polvareda de críticas en los Balcanes hacia Marin.

Jo Wilfried Tsonga. Número 12 del ránking ATP

También el galo fue miembro activa de la exhibición IPTL desarrollado durante el único mes de descanso que tiene los tenistas, y que tanto reclaman durante la temporada. El de Le Mans justificaba así su presencia en el continente asiático:

“Yendo a la IPTL, hice mi trabajo. Desde el momento en que los doctores me dijeron que no podía agravar mi lesión, ir a jugar allí era algo importante para mí. No soy un empleado, tengo que conseguir mi sustento. Si estoy en el banquillo, no me gano la vida. Ya tenía un compromiso antes de poner un pie allí. Para mí, estaba comprometido desde el momento en que me infiltré para llegar a la Copa Davis. Lo único que pude hacer para jugar el Open de Australia fue no jugar Paris-Bercy, la Copa Davis y la IPTL. No jugar nada”.

Tsonga recibió 1 millón de dólares por esta exhibición, y sólo él sabe si le ha merecido la pena poner en riesgo su lesión de antebrazo y perderse un Grand Slam a cambio de esa jugosa cifra en sus arcas particulares. Así anunciaba Tsonga su ausencia en Australia:

"Es con gran decepción que me siento obligado a posponer mi inicio de temporada al desertar del Abierto de Australia", anunció el francés en su sitio web. "Aún sufro de la inflamación del antebrazo y no permite que esté al 100% de mi capacidad en competencia. Tendré todos los cuidados necesarios con el fin de volver al circuito de la mejor manera posible ".

Jack Sock. Número 41 del ránking ATP

El joven jugador norteamericano tuvo que renunciar al Open de Australia por una pequeña intervención quirúrjica en su cadera. Tras un buen final de año para el americano con seis triunfos frente a jugadores top60, incluida una victoria frente a Nishikori, Sock se ve obligado a parar por tres meses.

Radek Stepanek. Número 73 del ránking ATP

¿Volveremos a ver al checo en las pistas de Melbourne?

Uno de los grandes maestros de la volea y el juego atacante no estará en Australia. 36 años contemplan a este jugador especial, que año tras año ofrece alguna vibrante actuación, especialmente en grandes citas. En esta ocasión, su malograda espalda no dejará competir a este coloso de las pistas, que aún en 2014 dejó en la retina de los aficiones uno de los mejores partidos del año, con una frenética batalla frente a Djokovic en Wimbledon.

Tommy Haas. Número 75 del ránking ATP

Reaparecerá en Indian Wells, previsiblemente

Especialmente crueles han sido las lesiones con este magnífico y elegante jugador teutón, que llegara a ser número 2 del mundo en 2002. Haas es un auténtico ave fénix, que resurge de sus cenizas después de cada intervención quirúrjica. La última se produjo hace unos meses, en su hombro derecho, y su vuelta a las pistas se prevee para marzo. En palabras del propio Haas, "la recuperación de la lesión va bastante bien". La cirugía ha salido bien, que es una de las cosas más importantes. La otra es ser paciente y dejar que el proceso de curación siga su curso".

Janko Tipsarevic. Ránking congelado

Una infección pulmonar retrasa su vuelta

Especialmente dramático es el caso del serbio. Ya son 16 los meses sin competir de Tipsarevic cuyo 2014 fue una odisea de intervenciones quirúrjicas y consejos médicos en su pie derecho. Cuando parecía ver la luz al final del túnel con la llegada del año 2015, una infección pulmonar impidió a Tipsarevic regresar a la competición en Chennai, y hace imposible su presencia en Melbourne.