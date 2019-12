Rafa Nadal: "Me encontraba muy mal"

Después de estar batallando durante nada más y nada menos que cuatro horas, el tenista español Rafa Nadal lograba doblegar al estadounidense Tim Smyczek por 6-2 3-6 6-7 6-3 7-5. Ésta fue la 22º ocasión en la que el mallorquín jugó un encuentro a cinco sets, ganando en 17 de ellas. Con 43 golpes ganadores y 53 errores no forzados acabó el partido Nadal.

"He encontrado la manera de relajarme y ganar a través de la agresividad"

Con cara de cansancio el tenista español compareció en rueda de prensa tras el partido frente a Smyczek. "Es obvio que durante toda mi carrera he sido capaz de encontrar soluciones para los momentos difíciles. Tuve la oportunidad de ganar partidos en los que estaba en problemas. Eso es una habilidad, pero he trabajado muy duro durante toda mi carrera para resistir, para tratar de ser fuerte mentalmente. Es obvio que todas los entrenamientos que hice cuando era un niño, todos los momentos en los que sufrí, ayudan", comentó.

Nadal acusó durante todo el partido bastantes problemas físicos que le iban desgastando en gran cantidad. "Me encontraba bastante mal. Cuando me movía y pegaba tres bolas notaba que no podía más. Me encontraba muy mal, la verdad. Pero aún así creo he encontrado la manera de relajarme en algún momento a partir del cuarto set y dentro del estado crítico en el que estaba el partido he podido hallar la solución desde la agresividad, entendiendo que la única manera que tenía para ganar el partido era no correr e intentar hacer golpes ganadores", afirmó.

A falta de mayores pruebas, el español no tenía del todo claro que era lo que le había afectado. "Creo que he tenido un golpe de calor importante unido a que algo me habrá pasado en el estómago. Las dos cosas juntas han hecho que la situación haya sido un tanto crítica. Es un tema de recuperación. Mañana intentaré hacerlo. Estoy en activo en el torneo y mi objetivo es jugar el viernes en unas condiciones correctas", explicó.

"Estoy en activo y mi objetivo es jugar el viernes en condiciones correctas"

Para terminar, Rafa ya solo piense en el cruce de tercera ronda frente a Sela. "Llega un momento dado en el que aceptas que no te vas a poner mejor durante el partido. Al principio piensas que es una pájara momentánea, pero cuando llevas hora y media y no mejoras, entiendes que no vas a mejorar, que el cuerpo no tiene recuperación. Hay veces en el que tienes un bajón de media hora, pero luego se pasa. Un golpe de calor o algo así. Hoy ha sido todo el partido, demasiado para mí", concluyó.