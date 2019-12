Lleyton Hewitt: "Me sentaré y pensaré sobre ello"

Con esta fueron diecinueve -récord en solitario- las ediciones en las que ha participado Lleyton Hewitt en el Abierto de Australia. ¿Habrá una vigésima? Esa es la cuestión que queda en el aire tras su eliminación del primer Grand Slam del curso a manos del alemán Becker. La duda de si el que fuera número uno mundial allá por los inicios del presente siglo (2001/2002) continuará o no en el circuito ATP, es una de las cuestiones a evitar y a contestar de manera directa ante los medios.

El tenista de Adelaida, finalista en 2005, sucumbió durante la pasada madrugada en la tercera ronda después de ir dos sets arriba y analizaba las causas de su adiós declarando que su rival fue superior a partir del tercer set: "Definitivamente incrementó su nivel. Los primeros dos sets me sentí como si dictara yo el juego constantemente. Redujo sus errorres a partir del inicio de la tercera manga y comenzó a servir mejor también. No pude hacer nada al resto para presionarlo. Sirvió y después, jugó bien para romperme el saque a mitad del tercer parcial. Pareció coger confianza después de eso". Añadió: "Estuve concentrado. Intenté mantener mi saque en el tercer set y posteriormente tratar de tener una pequeña oportunidad para romperle. Y finalmente, como he dicho, jugó muy bien".

Hewitt: "Como he dicho siempre durante este tiempo, no he pensado nada"

Sin embargo, la pregunta que todos los reunidos en sala de prensa querían formularle; la que respondía a la cuestión sobre los rumores acerca de su retirada acabó saliendo, ante lo que el campeón de Grand Slam decía: "Me sentaré y pensaré sobre ello. Como he dicho siempre durante este tiempo, no he pensado nada. Pero obviamente la Copa Davis es el siguiente asunto principal. Ahora tenemos algunos jugadores jugando un buen tenis, es un momento emocionante. Tenemos una buena oportunidad de posiblemente dar la sorpresa fuera de casa (jugarán frente a la República Checa el próximo mes de marzo). Ese es el próximo objetivo".

¿Eso significaba que Lleyton continuaría en el circuito? El jugador declaraba: "No, no necesariamente. Obviamente sería fantástico jugar cuando Nick (Kyrgios), Bernard (Tomic) y Thanasi (Kokkinakis) sean posiblemente top 10 o 20. Eso no va a suceder de inmediato. Siempre he dicho que mi misión en Copa Davis es ayudar a estos chicos más como mentor enseñándoles todo acerca de la competición. Hasta ahora he podido hacerlo con mi dedicación (junto a ellos) en las pistas de entrenamiento y jugando para Australia"