Roger Federer: "Ha sido un partido duro con una derrota decepcionante"

Tras cuatro sets y una dura batalla en la pista, el tenista suizo Roger Federer se despedía del Abierto de Australia al ser eliminado por el italiano Andreas Seppi. El helvético lo intentó contra viento y marea, buscando remontar ganando el tercer set, pero dos tie-breaks le dejaron fuera de juego.

Federer tuvo claro que el partido fue malo ante un rival que no le dejó crear su juego: "Ha sido un mal día. Ojalá hubiera ido mejor, pero me he visto sin ritmo desde el calentamiento de la mañana... aunque otros días me ha pasado lo mismo y he terminado bien. Pero sabía que esta vez no iba a ser fácil. Seppi saca bien y golpea muy bien de derecha y de revés. En esta pista rápida, el servicio iba a ayudarle más... y potencialmente iba a ser más difícil de descifrar para mí", comentó en rueda de prensa.

En el último punto del partido, el helvético dejó pasar una bola pensando que iba fuera, pero que al final terminó dentro. "Del modo en que Seppi tiró ese golpe final, uno piensa: 'Es imposible que eso vaya dentro'. Vas, más o menos lo dejas ir y en ese momento, tal como te vas diciendo esto, miras hacia atrás y te das cuenta de que todo ha terminado", explicó.

A pesar de perder por esa mala fortuna, Federer no quiere darle más vueltas a un punto que se le escapó. "Seppi incluso estaba corriendo hacia el sol, así que en todo caso yo tenía que cubrir el tiro cruzado, que es donde cualquiera hubiera tirado. Y eso hice. Pregunten a él cómo se sintió cuando tiró el golpe. Es un mazazo para mí, porque yo había atacado muy bien con la derecha", afirmó.

Contra viento y marea, Roger lo intentó sin llegar a recibir premio a cambio. "Sabía lo importante que era el 'tiebreak' del segundo set, así que perderlo después de ir ganando por 4-1 fue algo que me hizo mucho daño. Perdí puntos cruciales que se fueron para Seppi incluso después de buenos servicios míos. Mi juego no estaba ahí en su integridad", confirmó.

Para terminar, el suizo felicitó el gran partido realizado por su rival. "Por razones que tienen que ver con Andreas y conmigo mismo, me era muy difícil dictar el ritmo y los peloteos iban siempre del modo que no me gustaba, me veía obligado a jugar pasivamente en ocasiones en las que tocaba jugar con agresividad. Al final no era fácil jugar en el campo con sombra, pero eso era igual para cualquiera de nosotros dos y no es excusa. En fin, un partido muy duro y una derrota decepcionante", concluyó.