Entrevista. José Antonio Mielgo: "Nadal estará en la pelea por el número uno a final de año"

Nada menos que 17 años al frente de las retransmisiones de tenis en la principal plataforma de televisión de pago española. Más de 200 partidos narrados junto Roberto Carretero. Forman juntos una de las parejas de comentaristas más carismáticas y profesionales de la última década. José Antonio Mielgo (9 de agosto de 1969) recibe a VAVEL en los estudios centrales de PRISA TV en Tres Cantos bajo los focos de uno de los platós de Canal Plus .

Una carrera ascendente

Pregunta. Desde los 20 años ejerciendo como periodista deportivo, ¿cómo nace la pasión por esta profesión? ¿Fue algo arraigado desde la infancia?

Respuesta: Según mi madre sí (risas). Según ella, que es gallega, sí que lo traía desde la infancia porque me dedicaba a jugar al fútbol en mi cuarto con las piezas del ajedrez y lo narraba ya desde muy chiquitito. Yo ni pensaba que iba a dedicarme a esto pero mi madre se reía y me escuchaba y me decía: “Algún día harás eso porque anda que...No callas, no callas...” Y casualidades de la vida caí en esto. Estudié periodismo porque sí que era muy de letras. Era por donde creía que podía encontrar una salida profesional. Y cuando de verdad me hice periodista fue en la radio. Fue en la Cadena SER que entré en tercero de carrera como becario y descubrí el periodismo.

P.: Comienza su andadura en este mundo debutando como becario en el programa ‘El Larguero’ de Cadena SER, ¿recuerda su primer día?

Mielgo: "No sé si muchas más personas le habrán colgado el teléfono a José Ramón de la Morena"

R.: Sí. Además el primero (risas). Empecé como todos. Llegas y empiezas a hacer labores de producción: llamadas de teléfono etc. Difícil que los primeros días hagas micrófono. Y el primer día lo recuerdo porque me tocó llamar a José Ramón de la Morena que estaba en el Tour de Francia. No sé si muchas más personas le habrán colgado el teléfono, pero yo ese día lo hice de puro miedo. No recuerdo exactamente si íbamos a entrar en un informativo o algo parecido y empezó gritando y le colgué el teléfono. Me tocó volver a llamarle. Eso fue empezar a aprender.

P.: Tras su paso por esta emisora llega a viajar como enviado especial y narrador a los Campeonatos del Mundo de Fútbol de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, ¿cómo fue aquella experiencia?

R.: Esa experiencia fue muy divertida porque fue de esas cosas que te vienen “llovidas”. Una radio mexicana para la que yo trabajé aquí en España durante nueve años prácticamente y que me localizó en la Cadena SER cuando se retiraba Hugo Sánchez. Empecé a colaborar con ellos como corresponsal aquí y me propusieron la posibilidad de estar en Francia y en Estados Unidos como narrador de fútbol y la verdad es que creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi carrera. Te vas como narrador principal al evento, estás en la inauguración, en las finales...Ves cómo es un Mundial desde dentro que creo que es algo que ya sí que de verdad te curte como periodista.

P.: Y finalmente entra a formar parte del Grupo PRISA para acabar ejerciendo actualmente como narrador de tenis, ¿se considera afortunado?

R.: Mucho (risas). Mucho porque si ya vas oyendo...Nunca sabes por qué. Si es por el azar o porque estás en el momento o realmente por qué, como que te van “rebotando” las cosas y vas cayendo en el sitio, en el lugar adecuado. Cuando yo llego aquí (a Canal Plus) en el año 1996 necesitaban narradores porque todavía tenían una redacción de deportes “pequeña” para el fútbol que era principalmente lo que hacían, pero se embarcaron en los Juegos Olímpicos de Atlanta y necesitaban muchos narradores de cosas muy diversas. Hice las pruebas y coincidió que yo había hecho judo de pequeño. Les “vino al pelo”. Y con eso empecé.

P.: ¿Por qué el tenis?

R.: Lo del tenis fue un poco también de casualidad. Al año siguiente (1997) se adquirieron derechos de WTA y de los del grupo que entramos nuevos para narrar nos preguntaron que a quien le apetecía. Yo era muy aficionado al tenis, veía mucho tenis. Como otros tantos era de los que seguían a Arantxa Sánchez-Vicario y a Conchita Martínez y así empecé.

P.: Junto con Roberto Carretero forma pareja en las retransmisiones tenísticas. Si tuviera que definir a Roberto con una palabra, ¿cuál elegiría?

R.: ¿Solo una? (risas) Voy a decirte más de una porque es difícil en una: buen comunicador. Que es difícil para alguien que no se dedica profesionalmente a esto.

La nueva alianza entre Canal Plus y el tenis

P.: Canal Plus será el encargado de acercar el tenis masculino a los espectadores durante las tres próximas temporadas ofreciendo como ya venían haciendo todos los torneos ATP Masters 1000 (excepto Madrid), Wimbledon y además suman un elenco de torneos ATP 500 y 250. ¿Por qué migra el tenis masculino a plataformas de pago? ¿Cuál es la diferencia sustancial que Canal Plus ofrecerá al espectador para apostar por ustedes?

R.: La migración primero creo que es económica. Los derechos del tenis al igual que de prácticamente todo están disparándose. También por un tema de programación. Muchas veces lo he dicho. Para televisiones en abierto sea cual sea es complicado programar ya no un partido de tenis, sino hablamos de torneos enteros en los que además al espectador lo hemos “malacostumbrado” y está pidiendo más partidos sobre todo aquel que es más aficionado al tenis. Y yo creo que esa es un poco la diferencia que ofrece Canal Plus. Por los muchos canales que tenemos y por la multipantalla. Al que quiere ver a Nadal se lo damos pero al que quiere ver a los Ferrer, Almagro, Verdasco...a todos los españoles o quiere ver a Cilic o Nishikori porque son “locos” del tenis pues también los puede ver y digamos que esa ventaja la tiene ahora mismo Canal Plus y no la tienen el resto de televisiones.

P.: Se podrá disfrutar de los eventos mencionados en los diferentes canales deportivos de la plataforma. ¿Se valoró crear un canal dedicado íntegramente al tenis como ya hacen con deportes como el fútbol o el golf?

R.: Alguna vez sí. Alguna vez se ha valorado y no conozco los motivos por los que no se ha hecho. Probablemente, como todo; que no se llegara a ver rentable, que quizá no vieran claro el futuro también de hasta dónde estaba el recorrido del tenis que ahora, sí que es verdad, el nuestro depende mucho de Rafa Nadal.

P.: ¿Por qué el tenis no cuaja en España de la manera en que lo hace en países como EEUU, Francia, Italia o el Reino Unido donde las plataformas de pago apuestan de lleno por este deporte llegando incluso a ofrecer coberturas ininterrumpidas en directo desde los torneos de Grand Slam?

Mielgo: "Falta cultura de tenis y eso lo ves cuando hablas con los tenistas"

R.: Esa es la pregunta del millón. A veces, incluso de debate entre nosotros. La conclusión a la que llegamos es que falta cultura de tenis y eso lo ves cuando hablas con los tenistas. Cultura de aficionados al deporte. Desde pequeños cuando llegas al colegio en la hora de Educación Física haces fútbol, ahora incluso hasta bádminton pero es muy raro que se haga tenis porque el tenis también requiere algo más que una hora de Educación Física. Es más complicado jugar al tenis. Cualquiera de nosotros nos ponen un balón delante y o bien lo cogemos con la mano o lo pegamos con el pie, mal o bien, pero lo hacemos El que ha intentado jugar al tenis sabe que no valen diez minutos. Yo creo que es un poco por eso. Y o surgen “figurones” tipo Nadal o es muy difícil que te aficiones a un deporte que es complicado de practicar. No solo pasa en el tenis, pasa en muchos otros deportes que no son tan llamativos como el fútbol o como el baloncesto. En este último, grandes éxitos han traído afición que hasta entonces no había.

El presente, pasado y futuro del tenis

P.: Hablemos acerca de lo estrictamente relacionado con el curso. La temporada 2015 ya ha arrancado con la vuelta de Rafael Nadal a las pistas tras su ausencia en el último tramo del curso pasado. ¿Cree que volverá a lo más alto de la tabla a final de año?

R.: Creo que va a estar en esa pelea por hacerlo. Si llega o no...Eso no lo sabe ni él. Pero va a estar en la pelea seguro.

P.: ¿Cuál es la clave, a su juicio, que tiene Nadal para rehacerse como lo ha venido haciendo durante los últimos años pese a las recaídas fruto de las lesiones?

R.: Seguir creyendo que es capaz de hacerlo. Quizá leemos comentarios como los recientes en las últimas semanas que “su cuerpo no rinde como a los veinte años”, pero bueno, eso también lo sabe él y creo que esa es la lección que él va aprendiendo con los años. Que cada año el obstáculo es más alto de saltar para él. Hasta ahora los ha saltado, pues simplemente ahora lo tiene un poquito más alto y su reto va a ser volverlo a saltar y probablemente lo haga porque capacidad tenística y capacidad mental tiene de sobra.

P.: 2014 fue un año de relevos, con la aparición de nuevos tenistas jóvenes como Coric, Kyrgios, Zverev o el salto cualitativo de otros como Dimitrov o Nishikori o incluso ganadores inéditos de Grand Slam como Wawrinka o Cilic. ¿Considera que está recayendo el ‘Big Four’ en favor de nuevos talentos? ¿Cuál es la causa que extrae para que en 2014 haya pasado esto y no antes o después?

Mielgo: "Los tenistas que están llegando ya están maduros para empezar a ganar"

R.: La edad. Lógico. Ha coincidido un año (2014) muy bueno de Rafa Nadal, un año bueno pero no excelente de Novak Djokovic, un año muy bueno de Roger Federer pero que tenía que escalar y esos tres o cuatro que han dominado, porque aún lo dominan, no están todos los días a pleno rendimiento es lógico que los que están por debajo empiecen a despuntar y un tema de edad es lógico también porque los que están llegando ya están maduros para empezar a ganar; ya se les exigía que demostraran que están maduros para empezar a ganar. Van por buen camino. Al fin de cuentas como ha pasado en otras épocas. Igual que llegó Federer para quitar a Sampras, igual que apareció Nadal para que no solo fuera Federer, igual que les ha aparecido Djokovic en esa pelea de Federer y Nadal. Es muy lógico pues en el deporte sigue entrando gente y por el trabajo que hacen son buenos.

P.: En el circuito femenino también asistimos a la emergencia de nuevas promesas como Halep, Bouchard o Garbiñe entre otras, ¿quién apunta más alto?

R.: Ahí sí que está difícil (risas). El tenis femenino...Yo creo que es a veces lo bonito que tiene: está muy revuelto. Cualquiera puede estar ahí. Lo de Halep tiene un mérito tremendo, al igual que lo tuvo lo de Errani en su año porque son jugadoras que tal y como viene el tenis femenino hasta ahora no tienen las características físicas para jugarlo y sin embargo, lo hacen. Probablemente sigan ellas manteniéndose y la duda va a ser cuándo se desbanca a Serena Williams y cuántas estarán peleando por entonces por ese número uno. Y yo creo que voy a meter ahí a españolas porque Garbiñe si trabaja va a estar ahí, Carla va a estar para ser top ten y Paula Badosa, que es muy jovencita, si empieza a trabajar este año en serio va a empezar a labrarse un buen futuro. Y de las extranjeras...Capacidad de trabajo y tenis tiene Bouchard y las mismas que están ahora...Es complicado apostar por una, dos, tres…

P.: Y en el tenis español, ¿hay vida tras esta generación abanderada por Rafael Nadal?

R.: Vida sí. Vida en el paraíso, quizá no. Vida va a haber mucha porque llega mucha gente joven y porque gracias a Rafa Nadal se ha hecho cantera. Yo ahora que por ‘tie-break’ (programa sobre tenis de Canal Plus) y por mí mismo estoy visitando escuelas y clubes de tenis ves mucha gente y muchos niños trabajando en escuelas de tenis de competición, de los que dicen: “Oye, me quiero tomar esto en serio”. Creo que tenis sí que va a haber. Si seguimos poniendo el nivel de exigencia en Nadal quizá nos llevemos por delante alguna que otra carrera tenística pero si entendemos esto como algo más o menos normal, podemos tener muchos David Ferrer, muchos Nico Almagro, muchos Ferrero...Seguiremos teniendo, como hasta ahora, sin problema trece entre los cien mejores.

P.: ¿Y en el circuito femenino?

R.: Ahí hay que trabajar más, pero este año precisamente hablaremos en ‘tie-break’ de un grupo que está trabajando en el centro de alto rendimiento y que yo creo que de ahí puede salir un grupo no tan numeroso como yo espero que salga de los chicos, pero sí también un buen grupo para más o menos mantener el nivel de ahora.

P.: Para finalizar, tratemos una competición con tanta tradición como la Copa Davis. ¿Fue un fracaso la etapa de Carlos Moyà al frente del equipo?

R.: De resultados sí. Es un fracaso estar en segunda división siendo un país que tiene trece entre los cien mejores. Es un fracaso.

P. ¿Qué falló?

R.: Falló todo. Fallan las fechas, falla la implicación, falla quizá exigir implicación...Cuando algo fracasa, en cualquier cosa, no hay que buscar un motivo. Hay muchos motivos y en algo que depende de tantas personas y de tantas circunstancias, es un poco la mezcla de todo.

P.: ¿Qué opinión le merece al respecto el nombramiento de Gala León como capitana del equipo español de Copa Davis?

R.: Pues un poco en la línea en que se ha hablado. Ni bien ni mal porque como cualquier otro profesional quizá haya que darle la capacidad de demostrar la valía pero sí precipitado. Sí se habían hecho las cosas así en el tenis español pero hace quince años y se protestó el porqué se habían hecho así y se recondujo a otra manera de trabajar en la que había más diálogo y ahora de “golpe y porrazo” se han vuelto a cargar el diálogo. Entonces, por ese lado yo creo que precipitado. ¿Por el lado de que pueda ser capitana de Copa Davis? Pues habrá que darle la oportunidad de demostrarlo.

P.: ¿Remontará el vuelo la ‘Armada’?

R.: Seguro. Tampoco tengo duda. Han aprendido la lección

Curiosidades sobre José Antonio Mielgo

P.: El mejor momento que quedará grabado en su retina como periodista

R.: La final de Wimbledon 2008

P.: La experiencia más extraña

R.: Ser capaz de entrar a los estadios del Mundial de Estados Unidos

P.: El mejor partido que haya narrado

R.: Por calidad de tenis me quedaría con la última final de Wimbledon entre Federer y Djokovic y por tenis emocionante y de calidad la de 2008.

P.: El mejor momento tenístico

R.: La final de Wimbledon 2008

P.: Una apuesta para 2015 (masculino/femenino)

R.: En chicos, Raonic. Y en chicas, Garbiñe

P.: El tenista perfecto

R.: El estar en pista de Federer (desplazamientos, el saber cuándo llegar a los golpes y qué golpe elegir), la competitividad de Djokovic, la cabeza y la capacidad de superación de Rafa Nadal. Y golpes concretos es complicado elegir. Todos son muy buenos. Lo que marca la diferencia son quizá esas otras tres cosas.

P.: Un tenista de otra época

R.: Era muy de Lendl y de Graf

P.: El mejor de la historia

R.: Para eso soy joven (risas). De cada época podría decirte varios: Rod Laver, Santana...Es complicado quedarse con uno, dos o varios...Sampras me ha parecido, si tuviéramos que echar manos de números y de domino de la situación por mi edad hasta que llegó Federer. Sampras dominó como dominó Navratilova en su época o como dominó Graf la suya.

P.: Un torneo

R.: US Open. Porque en un país donde todo es espectáculo, hacen del tenis un espectáculo pero también mantienen los valores del tenis

P.: Un golpe

R.: El revés

P.: Defina a José Antonio Mielgo en una palabra

R.: Aprendiz

P.: Un consejo

R.: No paréis de aprender