Mónica Puig: "Sabía lo que tenía que hacer ante Errani"

La cabeza de serie número dos del WTA Acapulco era eliminada en la jornada de hoy ante la tenista de Puerto Rico, Mónica Puig. Con gran soltura Puig pasaba por encima de Sara Errani por un claro y contundente 6-1 y 6-1 en poco más de una hora de partido.

"Para mí es muy importante seguir en este torneo"

Conseguir la victoria ante una tenista como Sara Errani es algo que claramente da mucha confianza a Mónica Puig. "Parece un partido que yo gané cómodamente, pero el score no refleja que tan duro fue, había mucho puntos muy peleados, ella me puso en peligro en un par de juegos de servicio, pero me mantuve calmada, pues sabía lo que tenía que hacer", comentó ante los medios.

Para terminar, la puertorriqueña está totalmente preparada para su próximo partido. "El público me ayudó mucho, me apoyó en cada punto, para mí es muy importante seguir en este torneo, porque siendo la mejor latinoamericana me siento muy cómoda jugando en México, me encanta jugar aquí. Yo sabía que Sara había ganado dos veces aquí y que el público la quiere mucho, pero siendo una latinoamericana me aprecian y quieren verme en el top, la última fue Gisela Dulko; quiero ser la mejor tenista del mundo, siento que estoy preparada mental y físicamente para eso", concluyó.