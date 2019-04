Gala León: "La Davis es la Davis, una competición diferente"

Se acerca la Copa Davis y con ello la participación de España. A pesar de que en esta primera eliminatoria el combinado nacional no tome partida esperando por su próximo rival, que saldrá del duelo Rusia - Dinamarca, la capitana Gala León se entrevistaba con la Federación de Copa Davis ante su estreno dirigiendo al combinado masculino.

"He seguido el tenis masculino como el femenino, muchos torneos son mixtos"

Tras la sonada repercusión montada tras su nombramiento, Gala no se espera tanto revuelo. "Me sorprendió muchísimo la reacción. Sabía que algo de impacto iba a tener porque no es habitual tener a una mujer en un equipo masculino, pero no pensé que iba a ser tan grande la repercusión. Al final, la Davis es la Davis, una competición diferente, muy complicada. A veces los sorteos no ayudan, las sorpresas existen y Brasil fue una sorpresa para nosotros", comentó en CopaDavis.com.

Más allá de ser directora deportiva de la RFET, la capitana de Copa Davis ha seguido mucho tenis masculino. "He seguido el tenis masculino como he seguido el tenis femenino, además de que muchos torneos son mixtos. Así que he visto jugar a casi todos los jugadores. Tenemos jugadores para recambio. Siempre tenemos la duda eterna de qué pasará. Luego de Corretja, Moyá, aparecieron Nadal, Feliciano López, Verdasco y otros jugadores que son brutales. Hay que esperar y ser pacientes", afirmó.

Para terminar, Gala León, sabe que habrá que sufrir para lograr el ascenso de categoría. "En las últimas eliminatorias no hemos tenido suerte para jugar en casa, que es un apoyo importante para el equipo. Tendremos que sufrir, remar una vez más e intentar recuperar el grupo mundial. Y el objetivo es conseguirlo este mismo año", concluyó.