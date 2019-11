Carla Suárez: "Conchita y Arantxa dejaron el listón muy alto"

Llegó el día que el tenis femenino español llevaba tanto tiempo esperando, y es que la pupila de Xavi Budó, Carla Súarez, conseguía imponerse a la alemana Andrea Petkovic para acceder a la final del Premier Mandatory de Miami. Desde que Arantxa Sanchez Vicario llegara a la final en el año 1993, ninguna jugadora española había conseguido entrar en esa última ronda.

"Estamos intento dominar con la derecha"

Sin duda era un partido diferente al disputado hoy para Carla Suárez, ya que la española sabía que se jugaba entrar en la final. "La verdad es que era un partido especial, eran semifinales y sobre todo por este top ten también. He jugado bien, a ratos un poco nerviosa pero en todo momento he estado en el marcador por arriba, que quieras que no da tranquilidad, así que contenta. Es importante porque el partido se puede complicar, los nervios te pueden traiccionar pero la distancia en el marcador ha sido favorable. Resolver el partido en dos sets", comentó en El Larguero.

Algo que la española tiene claro es que poder llegar a un final, siendo la tercera tras Conchita y Arantxa es algo que no se le olvidará jamás. "Estamos intentando dominar con la derecha buscando sacar a la rival de pista. Siempre me han hablado mucho y preguntado por Conchita y Arantxa, es muy complicado pero gracias a este torneo lo hemos podido conseguir. Evidentemente ellas dejaron el listón muy alto, espero dar un pasito más para acercarme a ellas", afirmó.

Carla ha visto como el tenis ha ido subiendo de nivel, y tiene claro que podría decirse que es su mejor momento. "Podría decirse que sí, que es el mejor momento de mi carrera, vas sumando años y sobre todo madurez, físicamente estoy sintiendo pocas molestias. Ante Venus fue un partido un poco raro, la verdad es que los días anteriores me estaba sintiendo muy bien y lo que hice fue confiar, seguir con ese tenis.

"Serena y Halep son las mejores del mundo"

Para terminar, la tenista española no esconde en ningún momento que en la final preferiría encontrarse con la rumana Simona Halep y no con Serena Williams. "Simona Halep, no voy a engañar a nadie, sabemos de la experiencia que tiene Serena y de su potencial, Halep también lleva un año tremendo, pero preferiría jugar contra Simona a pesar de esas dificultades. Serena por motivaciones no será. Me siento muy bien, pero Serena y Halep son las mejores del mundo", concluyó.