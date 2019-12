Rafa Nadal: "No tengo presión este año, he jugado peor que mis rivales"

Tras no cuajar una buena actuación en Indian Wells y Miami, Rafa Nadal llega al tramo más importante de la temporada para él, la tierra batida, lugar en el que ha venido siendo el líder absoluto torneo tras torneo, sobre todo en Roland Garros y Montecarlo, y en este último debutará ante Lucas Pouille.

"Cuando pierdo; pierdo, eso es todo, no es algo que me destuya"

Dejando de lado lo realizado en los Masters 1000 de pista rápida, Nadal espera ganar confianza sobre la tierra monegasca. "Lo más importante para mí es sentirme bien en la cancha de nuevo, tener confianza, siento que estoy mejorando. Estaba mejorando cada semana antes de Miami y en Miami jugué mal... Si soy capaz de ganar confianza, encontrar mi tenis aquí en tierra batida, entonces todo tiene que ser menos difícil", comentó ante los medios.

Jugar sin la presión de no ser el favorito es algo que a Rafa le vendrá bien en los partidos. "No tengo presión este año, no soy el favorito de nada. He estado jugando peor que el resto de mis rivales. La presión no es para mí, estoy llegando aquí con la motivación de jugar mejor que lo que estoy haciendo. Estoy trabajando para jugar bien tan pronto como sea posible, y si yo no creyera que pudiera hacerlo no estaría aquí", afirmó.

Para terminar, el tenista español espera que el debut ante Lucas Pouille se dé de la mejor manera posible. "Me siento bien. Siempre estoy bien en Montecarlo, me encanta estar aquí. Es bueno estar de vuelta a la arcilla, es mi parte favorita de la temporada y este es uno de mis torneos favoritos. Cuando pierdo, pierdo; eso es todo. No es una cosa que me destruya durante una semana. No estoy contento, estoy triste por un tiempo, pero tienes que estar dispuesto a aceptar todas las cosas que puedan pasar", concluyó.