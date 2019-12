Paula Ormaechea: "Me duelen mucho las derrotas, lloré, hay que seguir luchando"

No se lo podía explicar Paula Ormaechea, y es que la tenista argentina perdía el primer punto de la serie frente a España en un encuentro donde las roturas de saque fueron la tónica habitual, decantándose el partido del lado de la española y debutante, Sara Sorribes, que ponía el 1-0 para su país dejando a Paula muy tocada psicológicamente.

"No sé lo que pasó, me sentaré y lo analizaré"

Algo que la número uno argentina no esconde es que lloró, descargando toda la rabia de la derrota sufrida. "Lloré, descargué, me duelen mucho las derrotas, pero son cosas que pasan y empezar a pensar en el domingo, que todo puede pasar. No sé lo que pasó, no me senté a analizar nadacon María José y mi entrenador, cuando tenga más tiempo me sentaré y lo analizaré para salir hacia delante", comentó ante los medios.

Para terminar, Paula Ormaechea tiene claro que no todo está perdido, por lo que este domingo saldrán a darlo todo a la cancha. "La serie no está terminada y hay que seguir luchando. Sentí la mayoría del tiempo que tenía el partido controlado, ella subió un montón su intensidad en el tercet set, y yo me vi superada", concluyó.