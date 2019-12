Lara Arruabarrena: "Queremos que sientan que o ganan o están fuera"

Tras ver un duro partido entre Sorribes y Ormaechea, Lara Arruabarrena y María Irigoyen salían a la cancha con la mira de hacerse con la victoria, aunque la clara dominadora sería la española, que no daría concesión alguna a su rival y vería como las posibilidades de España de no descender de categoría aumentaban drásticamente.

"Estue un poco nerviosa, era mi primera vez"

Lara Arruabarrena arrancó el partido nerviosa, pero como es normal en ella, no lo expresó al exterior. "Normalmente me suelen decir que no expreso lo que siento, que lo llevo todo por dentro, me lo ha dicho mucha gente y si es verdad que al principio estuve un poco nerviosa, porque era la primera vez que jugaba Copa Federación, a la que me vi que el resultado iba a mi favor y que yo iba encontrando mi juego me sentí más cómoda", comentó ante los medios.

Algo que la tenista española tenía claro es que dominar cada punto era el objetivo desde el principio. "Mi idea era empezar agresiva el punto para dominar, sé que María es una jugadora muy sólida, por lo que hacerla correr y moverla para coger la iniciativa rápido. Entré muy concentrada, daba igual como fuera el marcador, sino luchar cada punto sin despistarme. Una vez en el partido no pensaba que estábamos 1-0, en la previa tenía claro que por lo menos no estaba obligada a ganar, ahora queremos que ellas sientan que o ganan o están fuera", afirmó.

Para terminar, Lara no esconde el deseo que Paula Ormaechea esté tocada tanto física como mentalmente para el partido de este domingo. "Espero que Paula Ormaechea esté tocada moralmente, física y mentalmente, porque estuvo más tiempo en pista y terminó perdiendo, mi partido ha sido rápido y me he visto bien. El hecho de que nos hayamos puesto 2-0 en la eliminatoria es bueno y vamos a salir muy motivadas", concluyó.