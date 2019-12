Roberto Bautista: "Estoy muy contento con mi debut en Barcelona"

El español Roberto Bautista venció en el día de hoy al brasileño Thomaz Bellucci por 6-3 y 6-4 en un encuentro donde el número 16 del ránking ATP demostró su enorme calidad ante el jugador brasileño que venía de disputar la primera ronda del torneo. Al terminar el partido, el jugador español salió en zona mixta para analizar el encuentro y sus opciones de cara a este Conde de Godó.

Roberto Bautista analizó su victoria ante el brasileño, rival con sed de venganza tras la derrota sufrida en Copa Davis que significó el descenso de categoría para el combinado español. "Estoy contento con mi debut en Barcelona. He empezado el torneo con buen pie. He procurado ser agresivo e intentar llevar el ritmo de los puntos para que Bellucci no jugara parado, He hecho un buen partido y me voy contento en el día de hoy".

"Este año es una de las ediciones con más nivel del Godó"

Además el jugador español analizó lo que significar jugar en casa, donde comenta que suele jugar con presión: "Me gusta mucho jugar en Barcelona pero donde más presión siento es en Valencia. Me tomo el torneo como todos. Cuando termina y llego a casa quiero estar tranquilo sabiendo que lo he dado todo en la pista".

Sobre sus opciones en este Conde de Godó, Bautista fue sincero, admitiendo que este año el torneo tiene más jugadores de calidad y será muy duro vencer en cada encuentro: "Aquí cada partido es difícil y el siguiente también lo será. Este año es una de las ediciones con más nivel del Godó, hay muy buenos jugadores en el cuadro".

