Victor Estrella Burgos: "Barcelona es un torneo muy lindo y vengo con mucho ánimo"

El dominicano Victor Estrella Burgos venció en el día de hoy al austríaco Dominic Thiem por 6-3 y 7-6 en un encuentro donde se llegó a la hora y diecisiete minutos de partido. Al acabar, el jugador latinoamericano habló en zona mixta donde analizó el cuadro y como se siente en este torneo, donde es debutante con 34 años de edad.

Victor Estrella analizó su primera participación en este Conde de Godó donde afirma estar entusiasmado de cruzar el charco y poner rumbo a Europa: "Estoy contento. Este es mi segundo torneo de este año de la gira de Europa y veo que estoy avanzando. Barcelona es un torneo muy lindo y vengo con mucho ánimo y energía positiva para seguir avanzando aquí".

El dominicano afirma sentirse en buen estado de forma a pesar de su edad ya avanzada, siendo de los tenistas más veteranos del ránking ATP: "Creo que no he llegado hasta aquí por un milagro, sino por el trabajo físico diario y el resultado de un largo camino de entrenamientos. Después de decidir jugar a los 26 años, gracias a dios a los 34 años estoy impecable de físico. La experiencia hace que todo se logre y que esté saliendo bien, veo que voy por el camino indicado. Me siento bastante joven, en la pista me siento muy fuerte y solo quiero agradecer a dios la oportunidad que me está dando por tener casi 35 años y estar jugando a este nivel, estando donde estoy (entre los mejores 50-52). Creo que la meta es seguir avanzando en el ranking".

Victor Estrella afirma que fisicamente no está al nivel óptimo, aunque mentalmente reconocer ser fuerte y capacitado a enfrentarse al resto de jugadores: "Creo que estoy en un 50%. El físico también influye mucho en mi caso pero mentalmente diría que tengo muy pocos días en los que estoy bajo de ánimo. Lo mental es lo más importante ahora y lo mejor que tengo, a parte de lo físico. El día que no me siento bien anímicamente me afecta tanto lo mental como lo físico".