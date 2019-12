David Ferrer: "Estoy contento con mi debut"

El español David Ferrer venció en el día de hoy a Albert Montañés por 6-2 y 6-3 y en un encuentro que se llegó a la hora y veinticinco minutos. Tras finalizar el partido, el jugador alicantino habló en rueda de prensa donde analizó su debut en el Conde de Godó y cuales son sus aspiraciones en este torneo y durante toda la temporada

David Ferrer se mostró contento por su debut en el Open Conde de Godó tras vencer a su compatriota Albert Montañés. El jugador alicantino no conseguía clasificarse a Octavos de Final en Barcelona desde hace dos años, por lo que quería romper esa mala racha, y así fue como lo consiguió: "Después de dos años perdiendo en primera ronda, tenía ganas de superarme. Estoy contento por el debut, por como he jugado desde el fondo de la pista. Creo que Montañés me lo ha puesto muy difícil y ha estado muy solido de fondo".

El jugador alicantino admitió que le costó mucho trabajo poder vencer a Albert Montañés, jugador que se defendía muy bien las constantes acometidas del jugador nacido en Jávea. "Es difícil hacer winners. Han sido puntos largos y Montañés ha jugado muy buen tenis, sobre todo con su revés paralelo. Ahora a descansar y a pensar en el partido de mañana. “Me he encontrado bien en este partido. En el segundo set a Albert le ha podido el cansancio pero ha tenido tres juegos muy buenos. Tanto el primero como parte del segundo esas doble faltas en las que me ha hecho el break han sido fallo mío pero me he sabido recuperar pronto".

"Mi objetivo es el TOP 10"

Sobre su posible rival para los Octavos de Final, David Ferrer añadió que cualquier rival puede ser peligroso ya que tanto Kyrgios como Ymer están jugando a un gran nivel: "Kyrgios es un jugador que pega muy fuerte, es joven, tiene muy buen saque, es competitivo tiene talento y un gran futuro por delante. Es el mejor jugador en pista rápida y en tierra es peligroso por su fuerza. Con Ymer no he podido jugar nunca pero sé que juega con mucho ritmo y eso me gusta".

​ Barcelona Open Banc Sa adell

Sobre sus espectativas de cara a esta temporada, el jugador español admitió que su objetivo es permanecer un año más en el TOP 10: "Mi objetivo es el top 10. El año pasado no pude acabar entre los 10 primeros pero este año ha sido bueno. Mentalmente y a nivel personal tengo más tranquilidad. Además, estoy contento con el equipo que tengo".

Para finalizar la rueda de prensa, David Ferrer analizó sus posibilidades en este Conde de Godó, torneo que nunca ha podido ganar en toda su carrera deportiva: "Cada año es un mundo Rafa. La semana pasada perdí con él pero en 2007 le gané una vez. Por supuesto Rafa es el favorito en este torneo y no sé si estoy más cerca o más lejos. Los dos somos competitivos y somos top 10". "Mientras me sienta competitivo y entre los mejores voy a seguir jugando a tenis. El conde de godo es el que más ilusión me ha hecho y no lo he podido ganar nunca", comentó.