Marcel Granollers: "Me ha salido un partido redondo"

Más fácil de lo que en un primer momento podría haber esperado, Marcel Granollers derrotaba al francés Tsonga en el Barcelona Open Banc Sabadell por 6-4 y 6-2. A su paso por la conferencia de prensa, Granollers se mostraba contento, con ilusión de poder enfrentarse en la próxima ronda a su compatriota y amigo, Tommy Robredo.

"No había acabado de conseguir jugar bien en el Godó"

Jugando a la perfección desde el primer momento, Granollers ha visto como los golpes iban noqueando a su rival. "He entrado en la pista sabiendo que tenía que evitar la derecha de Tsonga y jugar agresivo para que no me atacase. He conseguido entrar bastantes primeros saques y a la hora de restar he atacado. Me ha salido un partido redondo", comentó ante los medios.

Algo que tampoco esconde el tenista español es su preferencia por jugar en la Pista 1, donde se siente muy cómodo. "No había acabado de conseguir jugar bien en el Godó. El mejor partido que he jugado en todos los años que llevo jugando, he ganado a un gran jugador. Me gusta la pista 1. Cuando hay gente el ambiente es muy bueno, la pista central es grande pero tanto en la uno como en la central me siento cómodo", afirmó.

Para terminar, Marcel Granollers espera con ganas poder medirse en la pista a su amigo Tommy Robredo. "Estamos acostumbrados al circuito, a encontrarnos con amigos y jugar contra ellos. En la pista todos queremos ganar y conseguir lo mejor para nosotros mismos. He de intentar hacer un partido parecido al de Tsonga si quiero tener opciones de ganar. Tommy es un jugador magnífico y estas dos últimas semanas ha jugado muy bien. Cuando coge la derecha es difícil encontrarle el revés, sé que no he de perder mucha pista y ser agresivo", concluyó.