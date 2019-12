Fabio Fognini: "El triunfo ha sido mérito mio, me hace mucha ilusión"

Saltó la sorpresa en el Barcelona Open Banc Sabadell, y es que el tenista italiano lograba imponerse al cabeza de serie número dos del torneo, el español y ganador ocho veces del torneo, Rafael Nadal. Fognini a su paso por la rueda de prensa, se mostraba muy contento con la victoria cosechada, a sabiendas de que el nivel de tenis mostrado había sido fabuloso.

"Esta victoria significa mucho para mí por toda la historia que tiene Nadal en tierra batida"

En el segundo set, Fabio demostró tener capacidad de reacción a los quiebres de Nadal, para conseguir ganar el partido. "El triunfo creo que ha sido mérito mio, he recuperado en el segundo set las roturas que ha conseguido. Me hace mucha ilusión, requiere mucho esfuerzo mental y físico vencer a Nadal en esta superficie. Hay muchos factores, me he notado muy bien a pesar de tener algún momento muy duro, Rafa apretó, y en el tie break jugué muy bien", comentó ante los medios.

Dos victorias en pocos meses hacen que la confianza en tierra batida de Fognini vaya creciendo poco a poco. "Esta victoria significa mucho para mí por toda la historia que tiene Nadal en tierra batida, me llena de energía sobre todo para seguir adelante en el torneo, este viernes será otro día muy complicado, me quedaré con este buen feeling mental y en segundo lugar de tenis, que ha sido un nivel bastante alto, quiero quedarme con esto", afirmó.

"Ganar a Rafa en esta superficie es increíble"

Algo que tiene claro el tenista italiano es que la medida es imposible conseguir cogérsela a Rafa. "No creo que le haya tomado la medida, siempre es el número uno en este superficie a pesar de estas dos derrotas conmigo, he demostrado tener un buen ránking en tierra, estos últimos cuatro meses han sido muy complicados para mí no consiguiendo tener un nivel de altibajos, obviamente ganar a Rafa en esta superficie es increíble. Me da ilusión de cara al partido de este viernes y lo que me queda hasta Roland Garros, estoy entrenando muy duro y muy bien, y muchas cosas están ocurriendo", explicó.

"Estoy entrenando muy duro y muy bien"

Para terminar, Fabio Fognini tiene claro que ante Pablo Andújar será otro partido muy complicado. "Con Andújar nos conocemos bien, hemos jugado bastantes veces juntos y no me sorprende que haya ganado a Feliciano, cuando juega lo hace muy bien y tendré que estar muy concentrado con mi juego, las victorias te ayudan mentalmente a tener más tranquilidad en los momentos duros. Será otro partido que juego no con un zurdo sino con un derecho", concluyó.