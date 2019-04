Kei Nishikori: "Poder jugar dos finales seguidas en Barcelona es increíble"

Volvió a llegar a la final Kei Nishikori, y es que el cabeza de serie número uno del Barcelona Open Banc Sabadell tendrá la opción de reeditar título en el torneo español. Martin Klizan fue la última víctima de Nishikori, que se medirá al español Pablo Andújar en la última ronda, sin duda un complicado partido que tendrá que luchar para sacar hacia delante.

"Estoy contento de estar en la final y espero hacerlo bien ante Andújar"

Llegar por segundo año consecutivo a la final es algo que Nishikori no hubiera pensado ni por asombro. "Esperaba un partido más duro porque Klizan es un jugador duro en tierra batida. Me derrotó el año pasado en Roland Garros así que no pensé que acabaría ganándole con este marcador. He jugado un partido sólido y no he tenido puntos malos. Poder jugar dos finales en Barcelona dos años seguidos es increíble. Estoy muy contento y especialmente me encanta este torneo. No es fácil porque hay jugadores duros pero espero volver otra vez", comentó ante los medios.

Horas antes de saber que rival tendría en la final, el tenista japonés sabía en las dificultades que Ferrer y Andújar le pondrían. "Ferrer y Andújar son duros. He jugado con David varias veces y juega muy bien, con Pablo también y me ganó. Sin embargo, estoy contento de estar en la final y espero hacerlo bien el domingo y también en los torneos siguientes. Ferrer es duro en pista rápida y en tierra batida. Está bien físicamente, jugar contra él será duro así que espero estar bien mentalmente y preparado para enfrentarme, luchando en cada punto", afirmó.

Para terminar, Kei Nishikori sabe que su principal objetivo es llegar en perfectas condiciones a Roland Garros y ganarlo. "Estoy intentando ganar Roland Garros, es un objetivo grande para mi. Es distinto a un Grand Slam porque has de jugar cinco sets y ser fuerte mentalmente y físicamente. No obstante, desde que estoy jugando muy bien en pista rápida creo que estoy preparado para enfrentarme a este reto", concluyó.