Rafael Nadal: ''He superado un test muy importante para mí''

Relajado, feliz tras una victoria reconfortante como pocas. Rafa sabía que hoy no podía fallar, como sí lo hizo en Barcelona, esta cita podía marcar un antes y un después, sobre todo en el posible aspecto negativo, y no sucumbió ante el talento de Dimitrov. Cuajando un buen partido de tenis, aunque sin demasiados alardes, mostró una seria versión de sí mismo que le vale para afrontar con cierta confianza su duelo de semifinales ante Berdych.

''Creo que he jugado un partido bastante completo. Quitando especialmente esos dos juegos del segundo set, todo ha sido a un nivel bastante bueno, he jugado con una intensidad de bola, que es lo más importante. Además, he conseguido que no me atacara en posiciones cómodas, y cuando lo he hecho yo, más o menos, he tenido éxito. Lo único son dos juegos del segundo set que he bajado la intensidad un poquito y él ha tenido la oportunidad real de coger la pista y dominar el punto desde ahí. En esos dos juegos bajé la calidad de la bola, pero por todo lo demás estoy muy feliz. He superado un test muy importante para mí''. Así resumía el manacorí su encuentro de cuartos con el búlgaro.

''Estoy jugando mejor que en Barcelona''

En cuanto a su nivel de forma actual, Rafa no tiene dudas: ''Evidentemente, estoy jugando mejor que en Barcelona. La dinámica es un poco mejor a día de hoy. Lo único que sé es que estoy en semifinales, y no todos los días puedes estar en 'semis' de un torneo tan importante como este. Estoy aprendiendo a valorar este tipo de cosas''.

De su duelo de semifinales, del que por entonces no sabía que serís Tomas Berdych, apuntó lo siguiente: ''Mañana es otra oportunidad para jugar con otro rival de máximo nivel, hay que estar preparado para sufrir, sea cual sea el rival, ya que ambos son grandes sacadores que golpean muy fuerte a la pelota, y si no juego a un nivel alto no voy a tener opciones de ganar''.

''A veces siento que los árbitros están solamente viendo el reloj''

También fue preguntado por el warning por el excesivo tiempo entre punto y punto que recibió del juez Mohammed Layhani: ''Sé que a veces voy lento. Mohammed es un excelente árbitro, pero a veces siento que los árbitros están solamente viendo el reloj, pero hay más cosas que pasan en un partido por las que deberían mirar. No estoy hablando de Mohammed, pero en general desde hace unos años, lo más importante del tenis parece ser el tiempo. Jugué como ocho o nueve años de mi carrera con el mismo tiempo que hay ahora y recibí muy pocos warnings''.