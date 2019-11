Pablo Carreño: "Ganar el partido jugando bien me da mucha confianza"

No hubo quien detuviera el vendaval ofensivo de Pablo Carreño este lunes en Roland Garros, y es que el tenista gijonés barría de la pista a Víctor Estrella Burgos por un aplastante 6-3, 6-1 y 6-0. Carreño conseguía con este triunfo no sólo pasar a la segunda ronda, sino su primer triunfo en el torneo parisino, tras caer en 2013 ante ni más ni menos que el suizo Roger Federer, y en 2014 frente al ruso Mikhail Youzhny.

"Victor Estrella venía jugando muy bien y yo no tanto, pero me he encontrado muy cómodo"

Conseguir ganar en Roland Garros por primera vez nunca se le olvidará a Carreño, y es que el gijonés cogía mucha confianza en el encuentro de este lunes. "Estoy muy contento. Es la tercera vez que juego en Roland Garros, la primera vez con Federer quizás no fue el debut esperado en cuanto a juego, pero en cuanto a rival siempre es bonito. El año pasado se me escapó ganando dos sets a cero con Mikhail Youzhny y me quedé con mal sabor de boca. Por fin este año, a la tercera fue la vencida y conseguí ganar el partido, además jugando muy bien. Eso me da un poco más de confianza de cara al próximo encuentro", comentó ante los medios.

Algo que tiene claro Pablo es que a pesar de que el marcador sea tan abultado, Víctor Estrella tiene un gran nivel. "No era fácil, Victor Estrella venía jugando muy bien y yo no tanto, pero me he encontrado muy cómodo. He empezado muy bien, tácticamente creo que le he jugado muy bien, él no se ha encontrado en ningún momento. He encontrado mi juego y eso te facilita mucho las cosas", afirmó.

Para terminar, Pablo Carreño ya sólo piensa en su próximo rival, Jack Sock, quien tiene claro que será muy complicado tras su cómoda victoria sobre Dimitrov. "Los dos rivales eran duros. Dimitrov, once del mundo, y Sock, le ha ganado. Jack tiene muy buen saque, buena derecha, juega muy explosivo y habrá que jugar igual de bien que hoy, si quiero tener alguna opción, pero la hay. No es un rival fácil, juega muy bien, pero quizás a priori inferior. Aunque ha ganado con bastante solvencia a Dimitrov", concluyó.