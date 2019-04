Pablo Cuevas: "No quería caer antes de segunda ronda, estoy contento"

Lograr imponerse en segunda ronda de Roland Garros nunca es fácil, y eso es algo que pudo comprobar en sus propias carnes Pablo Cuevas, y es que el tenista uruguayo tenía enfrente al austriaco Dominic Thiem, un duro rival que terminaba entregando la cuchara en cuatro duros sets. Cuevas quedó muy contento con el triunfo, pensando ya en recuperarse de cara a la próxima ronda.

"En los dos primeros sets me sentí con un poco más de dominio del juego"

Algo que no esconde Cuevas es que la victoria le da confianza para seguir hacia delante, sobre todo tras haber logrado levantar tantas bolas de break. "La verdad es que estoy contento por entrar por mi primera vez en tercera ronda, fue un partido un poco como lo imaginaba, largo y peleado por lo que estoy contento de haberlo conseguido ganar. En los dos primeros sets me sentí con un poco más de dominio del juego y en los otros dos cedí un poco la iniciativa, levanté muchos break points en bastantes juegos, esa pudo ser la clave pero obviamente me hizo seguir en el partido haber levantado tantos quiebres", comentó ante los medios.

Para terminar, Pablo Cuevas tiene claro que el torneo aún está comenzando, y ahora sólo piensa en recuperarse de cara a la tercera ronda. "Está empezando todo, en la próxima ronda se empieza a poner todo más difícil pero da confianza estar en tercera ronda, es porque lo vengo haciendo bien. Sentía que no me quería volver antes de segunda ronda, no he hecho un mal torneo y a partir de ahora se pone todo más interesante, obviamente que quiero seguir hacia delante. Mi tobillo está mejor, estoy un poco cansado del partido pero me voy a recuperar muy bien de cara al próximo partido", concluyó.