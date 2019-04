Diego Schwartzman: "Ha sido una derrota digna, me sentí muy bien"

Hasta los cinco sets consiguió llevar Diego Schwartzman en la segunda ronda de Roland Garros al francés Gael Monfils, pero al final después de estra arriba dos sets a uno veía como su rival le remontaba el partido. A pesar de haber caído derrotado, Schwartzman quedaba contento con el encuentro realizado, a sabiendas de las dificultades que planteaba su rival.

"Monfils juega muy bien, pero hay que sacar lo positivo, me tengo que quedar con eso"

Algo que tiene claro Schwartzman es que su derrota ante Monfils fue digna, a sabiendas de que el saque de Monfils marcó la diferencia. "Puede ser que haya sido una derrota digna, jugó muy bien Monfils con su saque y eso fue la clave en los momentos finales. Me sentí muy bien en la cancha, aguanté muy bien estando atacando mucho rato, esto suma y espero aprender para cuando me toque el próximo partido, poder estar más cerca o ganar. Por suerte tuve ocasión de jugar en canchas grandes en anteriores ocasiones, no entras a la cancha un poco amedrentado por el público, entré a ganar y después seguí disfrutando", comentó ante los medios.

Haber podido ganar el partido es la sensación que le quedaba a Diego, pero ya sólo queda seguir aprendiendo. "Llegó un momento en que me quebró y no pude hacer nada. Cuando juegas un partido así sientes que podrías haberlo ganado, en el cuarto sentí que lo tenía, lo veía muy posible y fue una buena opción para mí, pero no lo conseguí. Hay que seguir mejorando físicamente y mis golpes de fondo, de poder saber que golpes tengo que usar en cada momento", afirmó.

Para terminar, Diego Schwartzman quedó muy encantado con Monfils, que fue un rival tanto duro como honorable, no faltándole al respeto en ningún momento. "Monfils le pone mucha emoción en los golpes, juega mucho con el público. Al final del partido me dijo que había sido un gran partido, por mi parte le desee suerte para lo próximo. Es muy lindo tener a la familia en la grada, lo disfrutaron y los próximos años seguro que van a repetir. Monfils juega muy bien, pero hay que sacar lo positivo, me tengo que quedar con eso", concluyó.