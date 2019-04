Rafael Nadal: "He jugado un partido muy correcto, he hecho lo que quería hacer"

Nueva piedra de toque y nueva victoria importante para Rafael Nadal, y es que el tenista mallorquín derrotaba a su compatriota Nico Almagro. Poco a poco Nadal va recuperando las sensaciones perdidas y ya sólo piensa en su próximo rival, el ruso Andrey Kuznetsov, que se impuso al austriaco Jurgen Melzer por 6-1, 5-7, 7-6 (0) y 7-5.

"Aquí no estoy jugando mejor que en Roma o Montecarlo, aquí es a cinco sets y quizás da ventaja"

Tener enfrente a un jugador conocido tiene sus ventajas e inconvenientes, para Nadal lograba sacar el encuentro hacia delante con facilidad. "He jugado bien, mejor que el primer día, ha sido bastante completo y estoy feliz tanto por el resultado como por la forma en la que he jugado. Aquí no estoy jugando mejor que en Roma o Montecarlo, aquí es a cinco sets y quizás da ventaja, es una pista más difícil que otras, al ser tan grande es complicado coger las distancias", comentó ante los medios.

Ahora tiene por delante a Kuznetsov, un rival complicado, mientras que Nadal el balance que hace de su temporada de tierra batida es positivo por el momento. "Es un jugador agresivo, que tiene mucho potencial y mi objetivo es seguir con la misma línea, continuar con esa línea de progesión y ojalá lo pueda conseguir. He jugado un partido muy correcto, he hecho lo que quería hacer y con el revés he estado bien, mientras que con el drive he ido distribuyendo bien. En la temporada de tierra comparando con lo que venía haciendo hasta que llegó, desde Montecarlo que es donde empezó he jugado mal dos partidos, ante Fognini en Barcelona y ante Murray en la final de Madrid. Ni mi carrera se acaba aquí, ni mi año, no me obsesiono más de la cuenta con Roland Garros, veremos hasta donde puedo llegar", afirmó.

Para terminar, Rafael Nadal asume que por el momento lleva haciendo dos buenos partidos, por lo que deberá seguir así los próximos encuentros. "Llevo dos partidos buenos, hay que intentar mirar las cosas de manera global, y de manera honesta siendo sincero con uno mismo. Estoy trabajando fuerte. Normalmente es más fácil jugar en la Lenglen, que en la central, es un poco más lenta", concluyó.