Novak Djokovic: "Necesitaré hasta el último gramo de fuerza que tenga para ganar"

Tras arrasar a lo largo de la temporada en todos los torneos en los que ha participado, a Novak Djokovic le llega una piedra en el camino que cualquier título logrado, y es que en Cuartos de Final de Roland Garros se tendrá que medir nada más y nada menos que con el nueve veces ganador del torneo, el español Rafael Nadal, a quien confía en poder derrotar.

"Estos Cuartos de Final son el partido que todo el mundo ha anticipado"

Lo normal es que Nadal y Djokovic se crucen en las finales, o semifinales, pero el tenista serbio no da mayor importancia a medirse en Cuartos de Final. "Es con el tenista con el que más veces he jugado en mi carrera. Sé lo que tengo que hacer para tener una oportunidad de ganar, no quiere decir que vaya a ganar. Estos Cuartos de Final son el partido que todo el mundo ha anticipado y no podría haber tenido una mejor preparación para ellos", comentó ante los medios.

Algo que Djokovic no esconde es que jugar en Roland Garros ante Nadal o hacerlo en otro torneo es totalmente diferente. "Las condiciones de Roland Garros se ajustan muy bien a su estilo de juego y además le encanta jugar en la Philippe Chatrier. Nunca le he ganado en Roland Garros, pero sí he estado cerca de hacerlo en un par de ocasiones, haber tenido una buena temporada y sentirme bien en cada aspecto de mi juego me permite tener fe y razones para pensar que puedo entrar a la pista y poder ganar a Nadal. Necesitaré hasta el último gramo de fuerza que tenga", concluyó.