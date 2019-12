Andreas Seppi: "Es mi séptima final, y Federer ya ha jugado cientas"

Ni más ni menos que dos retiradas consecutivas han dado el pase a la final del Gerry Weber Open de Halle al italiano Andreas Seppi. Primero el francés Gael Monfils, y posteriormente el japonés Kei Nishikori, abandonaron la cita alemana dando el pase al tenista italiano de ronda. A un sólo paso del título, y teniendo un descanso añadido con respecto a su rival, Seppi no duda en dar como favorito al torneo al suizo Roger Federer, quien ha conquistado el torneo alemán en ni más ni menos que siete ocasiones.

"No es la mejor manera de ganar una semifinal como esta"

Con un título sobre hierba ya en su haber, Seppi acude con ganas e ilusión a la final del Gerry Weber Open de Halle para buscar su segunda corona, la cual no tendrá nada fácil de conquistar. "Es un gran final para mí también porque no jugué durante un mes y medio y casi me perdí toda la temporada de tierra batida. Por supuesto, esta primera final en un ATP 500 es muy grande para mí. Obviamente, no es la mejor manera de ganar una semifinal como esta, pero me sentía muy bien en la cancha y espero sentirme bien en la final", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Andreas Seppi tiene totalmente claro que el favorito al título es Roger Federer, quien ha reinado sobre la hierba, y a quien buscará hacer daño para dar la sorpresa. "Ciertamente, no soy el favorito, sobre césped es donde él ha ganado casi todos los torneos. Como ya he dicho, esta es mi séptima final y él ya ha jugado cientas. Pero estoy deseando que llegue el partido y realmente me siento bien. Así que, cuando tenga la oportunidad, seguramente trataré de atacar, pero, con seguridad, no soy el favorito. Él no tiene el mejor segundo servicio, pero creo que ha mejorado que con el tiempo, y debido a que golpea la pelota bastante plano, eso realmente le ayuda en la hierba", concluyó.