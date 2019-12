Análisis del cuadro masculino Wimbledon 2015

La suerte está echada. En un ambiente señorial y aristocrático, Wimbledon abre sus puertas al espectáculo. Las conjeturas quedan atrás y se convierten en realidades. Todos los participantes saben con qué jugadores pueden cruzarse durante los próximos quince días, en los que todas las miradas se posarán en el All England Tennis Club.

128 hombres armados con sus mejores armas que batallarán sobre el verdor de la hierba londinense con un único objetivo: la gloria. Solo puede quedar uno de entre todos ellos. Comienzan dos semanas mágicas de tenis.

1º Cuadrante

Potenciales rivales de Novak Djokovic: Kohlschreiber - Hewitt - Tomic - Anderson - Nishikori - Wawrinka - Federer.

Ser el número uno del mundo no asegura la paz y la estabilidad; al menos esto habrá pensado Novak Djokovic, que tendrá que afrontar un camino repleto de hostilidades desde el inicio, y que le obligará a no tomarse ni el más mínimo respiro desde primera ronda. Y es que las tres primeras rondas de Djokovic no dan lugar a la improvisación; son sencillamente durísimas.

Philippe Kohlschreiber es el número 33 del ránking; se ha quedado a tan solo una posición de partir como cabeza de serie, y por unos pocos puntos, se encuentra con el gran favorito en primera ronda. El alemán atesora títulos sobre esta superficie, como Halle 2011, y es un jugador de un talento desbordante y un carácter competitivo muy notable. Buen saque, gran movilidad y un juego muy variado en efectos y velocidades, le convierten en un rival temible para cualquiera, incluso para Djokovic si el serbio no entra a pista muy concentrado.

En segunda ronda podría darse un duelo morboso. Es la última comparecencia de Lleyton Hewitt en Wimbledon como tenista profesional, y el australia quiere despedirse a lo grande. Podría hacerlo enfrentándose ante Djokovic en segunda ronda, ante una pista central abarrotada presenciando un duelo entre dos campeones. Antes, Hewitt tendrá que derrotar al experimentado Nieminen; si lo lograra, el espectáculo estaría asegurado. El de Adelaida necesita de grandes retos para sacar los últimos coletazos de su tenis, y no hay otro mayor que el de vencer al mejor del mundo en Wimbledon. El espectáculo podría ser mayúsculo.

En tercera ronda, parece factible que Bernard Tomic fuera el rival del serbio. El que fuera cuartofinalista en 2011 y derrotado precisamente por el serbio, podría tomarse su particular revancha en el terreno donde su tenis alcanza la excelencia. Tomic en hierba es un peligro, y si llega con confianza puede poner en aprietos a Djokovic.

Nada desdeñable tampoco serían unos octavos de final frente a Kevin Anderson, finalista en Queen´s hace apenas unas semanas, y que mostró un gran juego. El sudafricano lo tiene todo para jugar bien en una superficie en la que ya progresó el año pasado, alcanzando los octavos en Wimbledon, en lo que constituyó su mejor resultado en el evento londinense.

Nishikori y Wawrinka se erigen en los potenciales rivales en cuartos y semifinales, aunque Djokovic debe ir, más que nunca, partido a partido, ya que se vaticinan dificultades desde el primer punto del torneo.

Potenciales rivales de Kei Nishikori: Bolelli - Giraldo - Cuevas - Cilic/Isner - Djokovic - Wawrinka - Federer.

No tiene el japonés en la hierba su superficie predilecta. Siendo su mejor resultado los octavos de final cosechados el año pasado, el nipón llega con molestias físicas y dudas en su rendimiento. Tuvo que retirarse en Halle, y su año no está siendo lo esplendoroso que podía vaticinarse al verle jugar en el tramo final de 2014.

Bolelli y Giraldo no son especialistas en hierba, pero sí grandes y sólidos jugadores, que pueden inquietarle si no está al 100%. El año pasado en Roland Garros, Nishikori se presentó con dudas y cayó en primera ronda ante Klizan, lo que demuestra que no se puede fiar de nadie. Las mayores hostilidades se darían en octavos de final, con Cilic o Isner, dos sacadores natos que en pistas de hierba son un peligro mortal.

Partidos de interés: A. Zverev - Gabasvhili // Granollers - Tipsarevic // Mayer - Kokkinakis.

2º Cuadrante

Potenciales rivales de Stan Wawrinka: Sousa - Becker - Thiem/Verdasco - Goffin/Robredo - Raonic - Djokovic - Federer.

Llega con la vitola de campeón, y no le será fácil mantenerla sobre una superficie hostil para él, como es la hierba. Al de Lausana no le agrada el pasto, y prueba de ello son sus discretos resultados en Wimbledon, salvo el año pasado donde solo pudo frenarle Federer en cuartos de final. Sousa no debería generar problemas, pero Becker es un jugador experimentado que se desenvuelve bien en estas situaciones; todo un matagigantes.

La tercera ronda se antoja muy complicada para el helvético, teniendo como posible rivales a Thiem, Verdasco o incluso Klizan, que jugarán un mini-torneo entre ambos para definir quién llega a esta ronda. Los tres están capacitados para eliminar a Stan. Goffin y Robredo parecen menos temibles como rivales en octavos de final, mientras que el duelo con Raonic sería muy igualado aparentemente, aunque el mal momento de forma del canadiense parece jugar a favor de Wawrinka.

Potenciales rivales de Milos Raonic: Gimeno-Traver - Haas - Kyrgios - Dimitrov - Wawrinka - Djokovic - Federer.

Todo indica que será un debut sencillo para Raonic; el español no se desenvuelve nada bien sobre el césped y no debería inquietar lo más mínimo al joven canadiense. Pero ya en segunda ronda comenzaría el morbo y las dificultades. Haas regresa tras muchos meses parado y no está en forma, pero es un competidor nato y se crece en las grandes citas.

En tercera ronda, Nick Kyrgios podría erigirse en el rival del canadiense, emulando los cuartos de final que ambos disputaron el año pasado. Sería un duelo de gran interés, y Raonic debería dar lo mejor de sí para tener opciones. Los octavos de final ante Dimitrov muestran a las claras todo lo que ambos jóvenes jugadores han retrocedido este año; fueron semifinalistas el año pasado y ahora solo podrá quedar en octavos de final. Sería un duelo de urgencias, de necesidades, por parte de dos jugadores que están decepcionando en este 2015.

Partidos interesantes de 1ª ronda: Gasquet - Saville // Kyrgios - Schwartzman // Young - Baghdatis // Verdasco - Klizan.

3º Cuadrante

Potenciales rivales de David Ferrer: Ward - Vesely - Fognini - Nadal - Murray - Federer - Djokovic.

Nada sencillo será el escollo inicial. James Ward está en un gran momento de su carrera, es un especialista nato sobre la hierba y contará con el apoyo de su público. El partido se disputará en una pista grande y se espera un gran ambiente. Si Ferrer no está muy atento puede llevarse un disgusto.

Nadal y Ferrer podrían cruzarse en octavos de final

La segunda y tercera ronda se antojan mucho más plácidas para el de Jávea, antes de afrontar el más grande de los desafíos: unos octavos de final contra Rafael Nadal. El manacorí tendrá que vencer a Bellucci, Dustin Brown y Viktor Troicki, sobre el papel, para llegar a esta ronda. Son rivales muy complejos y que exigirán lo máximo al balear. Si los dos españoles se cruzaran en octavos de final, sería un duelo muy incierto y mediático.

Potenciales rivales de Andy Murray: Kukushkin - Haase/Falla - Seppi - Tsonga/Karlovic - Ferrer/Nadal - Federer - Djokovic.

El kazajo es un jugador con golpes potentes pero no debería inquietar a un Murray que llega con gran confianza tras ganar en Queen´s. Es uno de los máximos favoritos al título, y las dos primeras rondas deberían ser un mero trámite para él.

Murray, el gran beneficiado del cuadro hasta llegar a cuartos de final

En la tercera fase puede verse las caras con Seppi, flamante finalista en Halle y gran jugador sobre hierba. También Stakhovsky o Coric podrían ser sus rivales, por lo que el de Dunblane habrá de hacer frente a un jugador talentoso y con ambición. En octavos de final, Tsonga sería un rival temible si no fuera porque llega mermado físicamente; la otra opción es Karlovic, al que se le puede hacer muy largo un encuentro al mejor de cinco sets frente a uno de los mejores restadores del mundo, como es Murray.

A buen seguro no le habrá hecho ninguna gracia al escocés, tener como posible rival en cuartos de final a Rafael Nadal; y es que el manacorí infunde respeto e incluso temor, sea cual sea su situación en el ránking. Mucho más cómodo sería un Ferrer que en hierba pierde gran parte de la peligrosidad de su juego.

Partidos interesantes de 1ª ronda: Karlovic - Ymer // Dolgopolov - Edmund // Tsonga - Muller // Stepanek - Bedene

4º Cuadrante

Potenciales rivales de Roger Federer: Dhumzur - Querrey/Sijsling - Sock - Feliciano - Berdych - Murray - Federer.

Espinoso camino el que se le presente a Roger Federer hasta las rondas finales. La primera ronda no debería ser ningún problema para el de Basilea, que ya en segundo habría de hacer frente a un sacador nato como es tanto Querrey como Sijsling. Ambos son peligrosos en hierba y podrían inquietar a Roger. La tercera ronda sí que se antoja todo un desafío, y es que Sock es uno de los jugadores con mayor proyección del circuito, y su espectacular drive puede desbordar a cualquiera.

Un nombre ligado a Wimbledon se erige imponente en la senda de Roger. Él es Feliciano López; el especialista por excelencia en esta superficie. El mal momento del toledano restan peligrosidad a este potencial encuentro de titanes, pero si Feli logra llegar a esta ronda habrá adquirido confianza y podría ser un rival muy a tener en cuenta.

Potenciales rivales de Tomas Berdych: Chardy - Mahut - Rosol/Gulbis/García-López - Simon - Federer - Murray - Djokovic.

Discreto, sin hacer demasiado ruido. Así camina por el circuito uno de los jugadores más regulares de este tiempo. Berdych está afincado al Top10 y a los puestos de honor del ránking, y sus resultados traslucen una gran capacidad para mantenerse en lo más alto. Finalista en Wimbledon en 2010, el checo tendrá un camino difícil.

Mahut podría dar la campanada del torneo

Chardy no debería ser rival muy complicado, pero en segunda ronda Mahut impone. Su nombre está ligado a Wimbledon desde que protagonizara el partido más largo de la historia frente a Isner en 2010, y su habilidad para jugar sobre hierba resulta espectacular. Viene de ganar el título en Hertogenbosch y recibió una wildcard por parte de la participación. Al mínimo despiste, Berdych puede quedar fuera.

Por verse las caras frente al checo en tercera ronda, Rosol y Gulbis por un lado, y Andújar y García-López por otro, se batirán en un intratorneo que promete emociones fuertes. Cualquiera de los cuatro son jugadores muy peligrosos, aunque Rosol y el de La Roda parecen ser los candidatos con más opciones de llegar a tercera ronda. De superar esta fase, el checo podría verse las caras con Gilles Simon, siendo un rival asequible en esta superficie.

Partidos interesantes de 1ª ronda: Monfils - Carreño // Almagro - Simon // Feliciano - Darcis // Sock - Groth.

Trece españoles en el cuadro final

Serán trece los españoles que disputen el cuadro final del evento; ninguno de ellos llega en su mejor momento, siendo Verdasco y Feliciano los máximos exponentes del tenis nacional sobre hierba. Aunque las opciones de éxito pasan por Nadal y Ferrer, las probabilidades de que haya un ganador español en esta edición parecen ser bastante reducidas. En todo caso, habrá que disfrutar de la masiva presencia de jugadores nacionales en el torneo; nunca se sabe cuántos años más ocurrirá esto. ¡Qué comience el espectáculo!