Novak Djokovic: "Es una de las primeras rondas más complicadas que me podía tocar"

El tenista serbio Novak Djokovic, habló hoy en rueda de prensa para analizar lo que le deparará este torneo y en especial el encuentro que disputa mañana ante el alemán Philipp Kohlschreiber.

Djokovic se mostró realmente contento por participar en este torneo donde inaugurará la pista central como bien indica el torneo, donde tiene como norma que el antiguo campeón será quien comience la defensa del título en el Centre Court: "Estoy tremendamente emocionado de participar, un año más, en el torneo más importante del mundo. Además, poder disputar el primer encuentro en la pista central es un privilegio y un gran honor".

El cabeza de serie número uno y principal favorito para llevarse el título admitió que tiene un inicio de torneo bastante dificil, ya que se mide ante el aleman Philipp Kohlschreiber, un tenista muy peligroso sobre la hierba, donde ya ha conseguido buenos resultados en torneos de estas características: "Es una de las primeras rondas más complicadas que me podía tocar. Pero esto es un Grand Slam, tienes que salir ahí y hacerlo lo mejor posible para derrotar a los mejores tenistas del mundo".

Sobre como afecta su juego a las características de la superficie, Djokovic fue claro, admitiendo que los tenistas que estar muy concentrados debido a lo rápido que cierran los rivales los puntos: "Aquí en Wimbledon todo sucede muy rápido, los puntos se juegan en dos o tres golpes, lo que te obliga a salir de tu zona de confort y hacer las cosas de forma diferente".

A pesar de que hace poco tiempo que comenzó a practicar sobre hierba, Djokovic asume que está en perfectas condiciones. "Empecé a entrenar en hierba hace diez días, aproximadamente, y ahora estoy al cien por cien. Espero poder dar lo mejor de mí mañana; lo voy a necesitar para ganar a Kohlschreiber, un rival muy complicado en todas las superficies, pero, sobre todo, en hierba", comentó.

"En los últimos años no he jugado torneos previos a Wimbledon, como Halle o Queens y, pese a eso, he llegado a la final en las dos últimas temporadas y he ganado el título en la pasada. No me preocupa que mis rivales, Federer, Murray o Nadal, hayan ganado trofeos en hierba", indicó Djokovic que no ha disputado ningún torneo preparatorio a Wimbledon, como si han hecho sus principales rivales al título.

"Me llevó algo de tiempo recuperarme y descansar después de París; no quise pensar mucho en el tenis. Era la final, el partido más importante del torneo, el que quería ganar de verdad, pero no pude hacerlo porque delante de mí tuve a un jugador mejor que yo ese día", añadió Nole respecto a la tristeza que le produjo el no vencer en la final de Roland Garros, donde perdió la final ante el suizo Stanislas Wawrinka.

"Podría haber hecho las cosas de forma diferente, pero ya es parte del pasado. Soy un jugador más experimentado, y si el tenis me ha enseñado algo es que ahora debo olvidar eso y centrarme en lo que llega. Mi motivación es todavía más grande que hace tres semanas", concluyó el jugador serbio en rueda de prensa.