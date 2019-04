Simona Halep: "Este torneo es muy especial"

Ganadora de tres torneos de WTA este año, concretamente Shenzhen, Dubai e Indian Wells, Simona Halep no está teniendo una buena temporada, y es que en los dos Grand Slam anteriores, cayó eliminada a las primeras de cambio. En el Open de Australia, la jugadora rumana cayó derrotada ante Ekaterina Makarova por 6-4 y 6-0 en un encuentro que se alargó a los 69 minutos de encuentro.

En Roland Garros, llegó hasta la segunda ronda del torneo contra todo pronóstico, al caer derrotada ante Mirjana Lucic-Baroni, jugadora croata que se encuentra en la posición setenta del ránking WTA por 7-5 y 6-1.

Sobre esta racha de malos resultados, Simona Halep admitió no haber tenido una buena temporada sobre tierra batida. "Puedo decir que no fue una buena temporada en tierra para mí este año", dijo la jugadora rumana que fue subcampeona en Madrid y en Roland Garros en 2014. "Me ha decepcionado después de perder en el Roland Garros", añadió.

"Yo no juego al tenis durante aproximadamente cinco días, lo cual fue muy bueno", explicó. "Me relajo yo. Tuve mucha presión en mi cabeza. Mi entrenador me acaba de decir que tengo que disfrutar del tenis de nuevo, y eso se consigue trabajando duro todos los días. Así que empecé a trabajar más duro aun. Ahora me siento bastante segura de que puedo jugar buen tenis de nuevo, como lo hacía el pasado año", apostilló.

A pesar de haber logrado sus mejores resultados en otras superficies, Halep cree que su juego agresivo se adapta bien a la hierba. "Me gusta jugar rápido, jugar cerca de la red, sólo para golpear la pelota mas rápido", dijo. "Esta superficie se adapta a mi estilo. Juego con confianza. Creo que he mejorado mucho en "mi servicio lo que me puede ayudar ahora en hierba", comentó.

El pasado año, la jugadora rumana cayó ante Eugenie Bouchard por 6-2 y 7-6, en un gran partido donde la jugadora rumana abandonaba el All England Club con una sonrisa por el gran torneo realizado: "Estoy bastante segura de que hice un buen papel el año pasado, y me gustaría volver a repetir una hazaña parecida".

Simona Halep quiso centrarse en el encuentro ante Cepelova, que significará su estreno en Wimbledon: "Estoy centrado en Cepelova. Este es otro torneo, otro año. Así que tengo que tomar el lema de partido a partido, estar muy concentrada para lo que tengo que hacer en la cancha. Es demasiado pronto para pensar que puedo repetir ese resultado. Sólo quiero jugar mi primer partido para ver lo bien que puedo jugar en ese día y tratar de ganar tanto como me sea posible".

Para concluir, la jugadora rumana se mostró entusiasmada por conseguir el título de Wimbledon por primera vez en su carrera: "Siempre he dicho que este torneo es muy especial para mí, por lo que lo daré todo por ganar".