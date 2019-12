Marcel Granollers: "He podido ganar los tres sets bastante cómodo"

La victoria sirve para que Granollers avance a segunda ronda en Wimbledon y el serbio Janko Tipsarevic se despida del torneo a la primera de cambio. El español se enfrentará en la siguiente ronda al argentino Leonardo Mayer, que llega tras superar al australiano Thanasi Kokkinakis en tres sets. Marcel se mostró contento por haber tenido un partido corto y rápido, algo que sin duda en un torneo de dos semanas es muy beneficioso a la hora de medirse al siguiente rival.

"Me siento cómodo, capaz de hacer un buen resultado y ojalá sea este año"

Tres sets y un partido corto hicieron que el español Marcel Granollers pudiera terminar contento el primer partido de Wimbledon 2015. "Estoy muy contento de cómo he jugado, de haber ganado en tres sets, de la manera en la que ha ido el partido, porque me he sentido muy cómodo. He sacado bastante bien, en el resto he puesto muchas bolas en juego, algo que en hierba es importante. En algún momento, cuando él tuvo bolas de break en los inicios de los sets, las salvé bien. He podido ganar los tres sets bastante cómodo", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Marcel Granollers se siente con confianza para lograr un buen resultado en Wimbledon, a pesar de que la hierba no sea la mejor superficie para su tenis. "Me gusta jugar en hierba. Sí que es verdad que en muchos momentos han venido sorteos duros. Perdí dos veces con Robin Soderling, en una de ellas saqué para ganar el segundo set en el tie break para ponerme 2-0. Dado mi ranking no pude entrar en Queen’s o Halle, así que jugué la semana previa a Wimbledon y ésta. Pero es lo que he hecho cada año, así que para mí no cambia mucho. Me siento cómodo, capaz de hacer un buen resultado y ojalá sea este año", concluyó sonriente.