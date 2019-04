Carla Suárez: "Es una decepción irse en primera ronda, la hierba me cuesta"

Después de una temporada espectacular en la que consiguió grandes resultados tanto en los torneos sobre pista dura, como los de pista de tierra, Carla Suárez se presentó en Wimbledon con muchas dudas sin resolver, las cuales fueron disipadas rápidamente en la primera ronda. El golpe de la tenista española fue grande, ya que a las primeras de cambio se despedidió de la edición de 2015 del torneo británico ante la letona de 18 años Jelena Ostapenko, por un claro y contundente 6-2 y 6-0.

"Hay que ser consciente de este tipo de resultados y ahora toca reflexionar e intentar hacerlo mejor en el próximo Grand Slam"

Siendo sincera y sin pelos en la lengua, Carla tiene claro que ni mucho menos ha rendido al máximo nivel que pudo haberlo hecho en un torneo como Wimbledon. "No he estado a la altura de un certamen de este nivel, Ostapenko ha hecho un gran partido y ha jugado muy cómoda, muy suelta, con mucha confianza. Es una chica que tiene un gran futuro por delante, pero el principal problema es que yo no he estado con la competitividad que se requiere. No la conocía mucho; he visto vídeos y sé que juega agresiva, con un gran revés. Las nuevas jugadoras que están llegando vienen con mucha hambre", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Carla Suárez no esconde que sobre hierba le cuesta jugar buenos partidos, a diferencia que sobre pista rápida o tierra, donde ha venido realizando grances actuaciones. "Es una decepción irse en primera ronda, aunque no solo en Wimbledon, en ningún torneo quiero irme tan temprano. Hay que ser consciente de este tipo de resultados y ahora toca reflexionar e intentar hacerlo mejor en el próximo Grand Slam. La hierba es una superficie que a mí me cuesta, no he ganado muchos partidos en estos últimos años atrás, pero es cuestión de adaptarse, creo que mi tenis puede hacerlo, pero necesito paciencia", concluyó.