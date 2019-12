Resultado Rafael Nadal - Thomaz Bellucci en Wimbledon 2015 (3-0)

16.27. Muchas gracias por seguir el partido con nosotros. ¡Un saludo!

Rafael Nadal vence por 6-4, 6-2 y 6-4 a Thomaz Bellucci

5-4. Buen punto de Rafa en la red. Bola de partido para Nadal. 40-30.

5-4. Se va fuera el revés cortado de Rafa. 30-30.

5-4. El resto de Bellucci se va fuera. 30-15.

5-4. Se queda en la red la derecha paralela de Nadal. 15-15.

5-4. Saque directo de Rafa. 15-0.

5-4. Ace de Bellucci para cerrar el juego. Sacará Rafa para llevarse el partido.

5-3. Error no forzado de Rafa con su derecha. 40-30.

5-3. Buena derecha ganadora de Nadal. 30-30.

5-3. Saque y subida a la red del brasileño. 30-15.

5-3. Saque directo de Bellucci. 15-15.

5-3. Otro buen punto de Rafa en la red. 0-15.

5-3. Saque directo de Nadal que está muy cerca de llevarse el partido.

4-3. Se va el resto de Bellucci al fondo de la pista. 40-15.

4-3. Buen punto de Rafa sobre la red. 30-15.

4-3. Passing de Rafa que se queda en la red. 15-15.

4-3. Saque directo de Rafa. 15-0.

4-3. Ace del jugador brasileño que salva los muebles.

4-2. Saque y derecha de Bellucci que pilla a contrapié a Rafa. AD-40.

4-2. Revés de Rafa que se va al pasillo de dobles. 40-40.

4-2. ¡Passing de Rafa Nadal! Bola de break. 30-40.

4-2. Se escapa esa derecha que quería levantar Rafa. 30-30.

4-2. Saque y subida a la red del brasileño. 15-30.

4-2. Dejada de Rafa Nadal que no consigue llegar Bellucci. 0-30.

4-2. Derecha de Bellucci que se queda en la red. Nuevo error no forzado. 0-15.

4-2. Saque y derecha ganadora del jugador español que cierra de manera espectacular este juego.

3-2. Saque directo de Nadal. 40-15.

3-2. Revés a dos manos de Bellucci que se queda en la red. 30-15.

3-2. Resto de Bellucci que se va fuera. 15-15.

3-2. Se queda en la red la derecha de Rafa. 0-15.

3-2. ¡Le rompe el saque Rafa Nadal a Thomaz Bellucci!

2-2. Saque directo de Bellucci. 30-40.

2-2. Se va fuera el revés de Rafa. 15-40.

2-2. Nuevo error de Bellucci con su derecha que se queda en la red. 0-40.

2-2. ¡Tremenda la derecha paralela de Nadal! 0-30.

2-2. Se marcha al fondo de la pista el revés de Bellucci. 0-15.

2-2. Saque directo de Nadal que cierra este juego y empata el set.

1-2. Otra dejada de Rafa, pero esta vez se queda en la red. 40-15.

1-2. Se queda en la red el revés a dos manos de Bellucci. 40-0.

1-2. Dejada de Nadal que no llega Bellucci. 30-0.

1-2. Buena derecha ganadora de Rafa. 15-0.

1-2. ¡Le rompe el saque Rafael Nadal a Thomaz Bellucci!

0-2. Se va al pasillo de dobles el revés a dos manos de Bellucci. Bola de break. 30-40.

0-2. Se marcha fuera el drive de Rafa. 30-30.

FOTO | Aquí los datos de Rafa Nadal en Wimbledon

0-2. Buen punto de Nadal en la red. 15-30.

0-2. Ace de Bellucci. 15-15.

0-2. Se marcha al fondo de la pista la derecha de Bellucci. 0-15.

0-2. ¡Le rompe el saque Thomaz Bellucci a Rafael Nadal!

0-1. Doble falta de Rafa Nadal. Bola de break. 40-AD.

0-1. Buen resto de Bellucci. 40-40.

0-1. ¡Passing de Rafa Nadal! 40-30.

0-1. Se va al fondo de la pista esa derecha de Rafa. 30-30.

0-1. Ace de Rafa Nadal. 30-15.

0-1. Buena derecha invertida del jugador brasileño. 15-15.

0-1. Se marcha fuera el revés de Bellucci. 15-0.

0-1. Saque directo de Bellucci que consigue cerrar el primer juego.

0-0. No consigue restar Nadal. 40-0.

0-0. Se queda en la red la derecha de Rafa. 30-0.

0-0. Ace de Thomaz Bellucci. 15-0.

0-0. ¡Comienza el tercer set!

Se lleva Rafa Nadal el segundo set por 6-2 ante Thomaz Bellucci

5-2. Doble falta de Nadal. 40-30.

5-2. Revés a dos manos de Rafa que toca la línea por muy poco. Bola de set. 40-15.

5-2. Se queda en la red el revés de Bellucci. 30-15.

5-2. Saque directo de Rafa. 15-15.

5-2. Se marcha fuera la derecha de Nadal. 0-15.

5-2. Cierra en blanco Bellucci el juego por primera vez en el partido.

5-1. Saque directo del jugador brasileño. 40-0.

5-1. Ace de Bellucci. 30-0.

5-1. Derecha paralela de Rafa que se queda en la red. 15-0.

5-1. Se va al pasillo de dobles el revés a dos manos de Bellucci. Salva este juego Rafa.

4-1. Buen punto en la red de Rafa. AD-40.

4-1. ¡Tremenda la derecha paralela de Rafa Nadal! Salva los muebles de momento. 40-40.

4-1. Saque directo del jugador español. 30-40.

4-1. Se va muy desviado la derecha del jugador balear. Dos bolas de break. 15-40.

4-1. La derecha de Rafa se va por muy poco. 15-30.

4-1. Saque directo de Nadal. 15-15.

4-1. Doble falta de Rafa. 0-15.

4-1. ¡Le rompe el saque Rafael Nadal a Bellucci por segunda vez en este set!

3-1. Revés a dos manos de Bellucci que se queda en la red. Bola de break. 30-40.

3-1. Passing de Bellucci que se va fuera. 30-30.

3-1. Se queda en la red el revés del jugador balear. 30-15.

3-1. Se va fuera la derecha de Nadal. 15-15.

3-1. Otro buen resto de Rafa. 0-15.

3-1. El resto de Bellucci se va fuera. Juego para Rafa.

2-1. Saque directo de Rafa. 40-15.

2-1. Derecha invertida de Bellucci que se va al pasillo de dobles. 30-15.

2-1. ¡Increible la derecha ganadora de Rafa Nadal! 15-15.

2-1. Resto a la línea de Bellucci. 0-15.

2-1. Se marcha fuera la derecha en carrera de Rafa. Primer juego para Bellucci.

2-0. Revés de Rafa que se queda en la red. AD-40.

2-0. Ace de Bellucci. 40-40.

2-0. Se va al pasillo de dobles la derecha invertida de Bellucci. Bola de break. 40-AD.

2-0. ¡Tremendo el resto de Rafa! 40-40.

2-0. Derecha de Rafa a mitad de pista que se va al pasillo de dobles. AD-40.

2-0. Se queda en la red el revés del brasileño. 40-40.

2-0. Buena derecha de Bellucci que no consigue contrarrestar Rafa. 40-30.

2-0. Revés a dos manos de Bellucci que se va fuera. 30-30.

2-0. No consigue meter ese resto Rafa. 30-15.

2-0. Saque directo de Bellucci. 15-15.

2-0. Se marcha fuera la derecha del brasileño. 0-15.

2-0. Muy largo el resto de Bellucci. Consolida el break logrado en el juego anterior.

1-0. Error no forzado de Bellucci con esa derecha invertida. 40-30.

1-0. ¡Fallo increible de Bellucci una vez más en la red! 30-30.

1-0. La derecha de Rafa se queda en la red. 15-30.

1-0. Saque directo de Rafa. 15-15.

1-0. Buena derecha ganadora de Thomaz Bellucci. 0-15.

1-0. ¡Le rompe el saque Rafael Nadal a Thomaz Bellucci!

0-0. Se equivoca Rafa con esa derecha. 15-40.

0-0. Se marcha al fondo de la pista la derecha de Bellucci. Tres bolas de break. 0-40.

0-0. Buena derecha ganadora de Rafa Nadal en mitad de pista. 0-30.

0-0. Derecha de Bellucci que se va a la red. 0-15.

0-0. ¡Comienza el segundo set!

Se lleva Rafael Nadal el primer set por 6-4 ante Thomaz Bellucci.

5-4. Buen punto de Rafa en la red con una buena derecha. Bola de set. 40-15.

5-4. Derecha de Bellucci que se queda en la red. 30-15.

5-4. Revés a dos manos de Bellucci que se va al pasillo de dobles. 15-15.

5-4. Se marcha fuera la derecha de Rafa. 0-15.

5-4. Saque y subida a la red de Bellucci que consigue llevarse el juego.

5-3. Caña de Rafa Nadal. 40-30.

5-3. Buena contradejada de Rafa que consigue el punto. 30-30.

5-3. Error no forzado de Nadal con su revés. 30-15.

5-3. Saque directo de Bellucci. 15-15.

5-3. Fallo incomprensible de Bellucci en la red. 0-15.

5-3. ¡Le rompe el saque Bellucci a Nadal! Sigue por delante el español.

5-2. ¡Tremenda la derecha ganadora de Bellucci! 15-40.

5-2. Se va al pasillo de dobles ese revés de Nadal. 15-30.

5-2. Saque directo de Nadal. 15-15.

5-2. Se queda en la red la derecha de Rafa. 0-15.

5-2. ¡Le rompe el saque Nadal a Bellucci por segunda vez!

4-2. Doble falta del jugador brasileño. 0-40.

4-2. Se queda en la red la volea de Bellucci. 0-30.

4-2. Se va lejos la derecha de Bellucci. 0-15.

4-2. Juego para Rafa Nadal que consolida el break logrado en el juego anterior.

3-2. Derecha ganadora de Rafa a la línea. 40-0.

3-2. Ace de Rafa. 30-0.

3-2. Saque directo de Rafa Nadal. 15-0.

3-2. ¡Le rompe el saque Nadal a Bellucci!

2-2. Revés de Rafa a la línea. Dos bolas de break. 15-40.

2-2. Se va al pasillo de dobles el revés paralelo de Bellucci. 15-30.

2-2. Passing de Bellucci. 15-15.

2-2. Se marcha fuera la derecha de Bellucci. 0-15.

2-2. ¡Espectacular el punto que ha conseguido Rafa Nadal en la red! Empata el partido el tenista balear.

1-2. Otro buen saque de Nadal que no consigue contrarrestar Bellucci. 40-15.

1-2. Saque directo de Rafa. 30-15.

1-2. Revés cortado de Bellucci que se queda en la red. 15-15.

1-2. Doble falta de Nadal. 0-15.

1-2. Se marcha al fondo de la pista la derecha de Nadal. Juego para Bellucci.

1-1. El resto de Rafa se queda en la red. 40-0.

1-1. Ace del jugador brasileño. 30-0.

1-1. Saque directo de Bellucci. 15-0.

1-1. Saca adelante Rafa Nadal este juego que se le había complicado y de que manera.

0-1. Se va fuera el resto de Bellucci. AD-40.

0-1. Salva las dos bolas de break con dos buenos saques directo. 40-40.

0-1. Se va al pasillo de dobles la derecha del jugador balear. Son dos bolas de break. 15-40.

0-1. Saque directo de Rafa. 15-30.

0-1. Se queda en la red la derecha de Rafa. 0-30.

0-1. Buena derecha ganadora de Bellucci. 0-15.

0-1. Ace de Bellucci que consigue el primer juego.

0-0. El resto de Rafa se va largo. 40-30.

0-0. Buena derecha ganadora de Nadal. 30-30.

0-0. Se queda en la red la derecha de Rafa. 30-15.

0-0. Saque directo de Bellucci. 15-15.

0-0. Se queda el revés de Bellucci en la red. 0-15.

0-0. ¡Comienza el partido!

Calienta tanto Rafael Nadal como Thomaz Bellucci sobre la pista número uno de Wimbledon, la segunda pista en importancia tras la Centre Court.

Saltan los jugadores a la pista.

El encuentro Rafael Nadal - Thomas Bellucci se disputará en la pista número uno, recinto encargado de albergar las grandes citas del tenis en este torneo inglés. Tiene un aforo de 7.328 espectadores, que lo más probable que tenga un lleno espectacular para presenciar el encuentro entre dos grandes jugadores. (Foto: Wimbledon)

El head to head es favorable a Nadal, que ha ganado todos los enfrentamientos ante Sousa, concretamente cuatro. La última victoria del español al brasileño fue por 6-4 y 6-1 en octavos de final del torneo Rio de Janeiro de este mismo año. Un dato anecdótico es que Nadal y Bellucci se enfrentaron hace un par de años en el mismo escenario y en la misma ronda, en la primera ronda de Wimbledon 2012, con victoria para el español por 7-6, 6-2 y 6-3.

En 2015, Rafa Nadal llega a la hierba de Wimbledon inmerso en una serie de resultados y sensaciones irregulares, derivadas de no estar en perfectas condiciones físicas y de no encontrar aún su mejor versión tenística tras un largo periodo de inactividad. Pero si por algo se caracteriza el jugador nacido en Manacor es por su coraje y su entrega sobre la pista, por lo que pese a no estar en el mejor momento física y deportivamente, figura entre los máximos favoritos para conseguir el título en el All England Lawn and Tennis Club. (Foto: Mercedes Cup 2015)

Rafael Nadal está viviendo una temporada difícil y no termina de recuperar su mejor versión sobre la pista. Tras perderse la segunda mitad de 2014, al mallorquín le está costando parecerse al jugador que llegó a la cima del tenis mundial, y ahora intentará aprovechar la hierba londinense, donde ya venció en 2008 y 2010, para asentarse en la regularidad e ir escalando posiciones en el ranking ATP, aprovechando que no tiene puntos que defender y con la tranquilidad de no estar exigido por el título.

La suerte está echada. En un ambiente señorial y aristocrático, Wimbledon abre sus puertas al espectáculo. Las conjeturas quedan atrás y se convierten en realidades. Todos los participantes saben con qué jugadores pueden cruzarse durante los próximos quince días, en los que todas las miradas se posarán en el All England Tennis Club. 128 hombres armados con sus mejores armas que batallarán sobre el verdor de la hierba londinense con un único objetivo: la gloria. Solo puede quedar uno de entre todos ellos. Comienzan dos semanas mágicas de tenis. Consulta el análisis del cuadro masculino de Wimbledon (Foto: Wimbledon)

Ya puedes leer la guía completa sobre Wimbledon, donde se habla de las tradiciones de wimbledon y un análisis exhaustivo de los favoritos para llevarse este Grand Slam.

Será un duelo para alcanzar la segunda ronda de este gran torneo, posiblemente el mejor torneo del mundo. Rafael Nadal número 10 del Ranking Emirates ATP, y Thomas Bellucci, número 42 del Ránking Emirates ATP , se enfrentarán para conseguir llegar lo más lejos posible en este torneo que le permita ganar puntos y subir escalones en el ránking ATP, además de conseguir un gran resultado sobre la hierba de Londres.

Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL, ha vuelto el mejor tenis mundial a esta casa, a partir de hoy podrás seguir el torneo de Wimbledon, donde te contaremos minuto a minuto su retransmisión. En la tarde de hoy os retransmitiremos el partido que enfrenta al español Rafael Nadal frente al brasileño Thomaz Bellucci, partido perteneciente a la primera ronda de Wimbledon. ¡Comenzamos!